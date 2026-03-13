قازاقستاندىق عالىمدار جۇرەككە وپەراتسيا جاساۋدى ۇيرەتەتىن باعدارلاما ويلاپ تاپتى
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندىق عالىمدار جۇرەككە وپەراتسيا جاساۋدى ۇيرەتەتىن VR- ترەناجەر ويلاپ تاپتى. بۇل جوبا بولاشاق مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى - ستۋدەنتتەر ءۇشىن وتە قاجەت. ال وپەراتسيا جاساۋعا ارنايى كوزىلدىرىك پەن قولعاپ بولسا جەتكىلىكتى.
ادەتتە زەرتحانا دەگەندە ۇلكەن بولمە، ءتۇرلى تۇتىكشەلەر مەن قۇرال-جابدىقتار ەلەستەيدى. ال ۆيرتۋالدى تەحنولوگيالار زەرتحاناسى مۇلدە بولەك. شىن مانىندە، ءدال وسىنداي شاعىن كابينەتتە ۇلكەن جوبالار دايىندالىپ جاتىر. بۇل تەحنولوگيالار الداعى ۋاقىتتا مەديتسينا، ءبىلىم بەرۋ جانە مادەنيەت سالاسىندا كەڭىنەن قولدانىلۋى مۇمكىن. سونىڭ ءبىرى VR كوزىلدىرىك پەن قولعاپ ارقىلى جۇرەككە وتا جاساۋدى ۇيرەتەتىن ترەناجەر. ول كورونارلىق ارتەريالاردى ستەنتتەۋ وپەراتسياسىن ۆيرتۋالدى تۇردە ورىنداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
زەرتحانا جەتەكشىسىنىڭ ايتۋىنشا، باستاپقى ماقسات ستۋدەنتتەرگە فيزيكالىق ەكسپەريمەنتتەر جاساۋعا قاجەتتى ۆيرتۋالدى زەرتحانا اشۋ بولعان.
دانا سوي، Mixed Reality زەرتحاناسىنىڭ جەتەكشىسى:
- جوبالاردىڭ قولدانۋ اياسى مەديتسينادان باستاپ، بازالىق ءبىلىم بەرۋگە دەيىن قامتيدى. مىسالى، فيزيكالىق زەرتحانالار. قازىر كورىپ تۇرعاندارىڭىزداي، ءبىز وزىمىزدەگى ناقتى كابينەتكە ۇقساس زەرتحانالىق جۇمىستى ۆيرتۋالدى تۇردە جاساپ شىعاردىق. ستۋدەنتتەر ۋنيۆەرسيتەتكە دە، زەرتحاناعا دا كەلمەي، ۆيرتۋالدى ورتادا فيزيكا بويىنشا تاپسىرمالاردى ورىنداي الادى.
Mixed Reality Lab - حالىقارالىق اقپاراتتىق تەحنولوگيالار ۋنيۆەرسيتەتىندە 2020 -جىلى اشىلعان. وسى ۋاقىت اراسىندا زەرتحانا بىرنەشە ءىرى جوبانى جارىققا شىعاردى. سونىڭ ىشىندە ءابىلحان قاستەيەۆ مۋزەيىنە ارنايى جاسالعان قوسىمشا بار. ۆيرتۋالدى جوبانىڭ ماقساتى مۋزەيگە كەلۋشىلەر سانىن ارتتىرۋ.
ەۆگەنيا داينەكو، اۆتوماتيكا جانە اقپاراتتىق تەحنولوگيالار ينستيتۋتىنىڭ ديرەكتورى:
- قوسىمشا ارقىلى سمارتفوننىڭ كامەراسىن ءبىر نىسانعا باعىتتايسىز. سول ساتتە نىسان ەكراندا 3D فورماتتا پايدا بولادى. ونى اينالدىرىپ، جان-جاقتى قاراپ، زەرتتەۋگە بولادى. سونىمەن قاتار ول تۋرالى قوسىمشا اقپارات شىعادى. ال بولاشاقتا جاساندى ينتەللەكتىڭ كومەگىمەن دىبىستىق سۇيەمەلدەۋ قوسۋدى دا جوسپارلاپ وتىرمىز. ياعني سول ارقىلى ۆيرتۋالدى گيدكە اينالادى.
زەرتحانادا IT ماماندار، ديزاينەرلەر جانە ماتەماتيكالىق مودەلدەۋ ماماندارى جۇمىس ىستەيدى. ءبىرى ۆيرتۋالدى نىسانداردى جاساسا، ەندى ءبىرى الگوريتمدەر مەن فيزيكالىق مودەلدەردى ازىرلەيدى. ۋنيۆەرسيتەتتە «يممەرسيۆتى تەحنولوگيالار» ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسى اشىلعان. بۇل باعدارلاما اياسىندا ستۋدەنتتەرگە VR جانە AR تەحنولوگيالارىن ازىرلەۋ باكالاۆرياتتان باستاپ دوكتورانتۋراعا دەيىن وقىتىلادى. مامانداردىڭ ايتۋىنشا، ۆيرتۋالدى تەحنولوگيالار ناقتى ءومىردى الماستىرمايدى، كەرىسىنشە ونى تولىقتىرىپ، جاڭا مۇمكىندىكتەر اشادى.
24.kz