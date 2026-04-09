قازاقستاندىق عالىم ديابەتتى دەم ارقىلى انىقتاماق
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندىق عالىم ديابەتتى دەم ارقىلى انىقتايتىن قۇرىلعى جاساپ جاتىر. تەحنولوگيا گاز سەنسورى نەگىزىندە جۇمىس ىستەيدى. ازىرگە ونىڭ ونەرتابىسى جۇقا ماتەريال ساتىسىندا. بولاشاقتا تولىققاندى دياگنوز قويا الاتىن قۇرىلعىعا اينالادى.
باسقا جابدىقتاردان باستى ايىرماشىلىعى ونىڭ قانداعى گليۋكوزا دەڭگەيىن ەمەس، دەمدەگى اتسەتون كونتسەنتراتسياسىن ەسەپتەيدى. سەبەبى ول مايلاردىڭ ىدىراۋىنان پايدا بولادى. ادام ورگانيزمىندە ونىڭ شامادان تىس جينالۋى ديابەت قاۋپى بار ەكەنىن بىلدىرەدى. عالىمدار جوبامەن ءۇش جىلدان بەرى اينالىسىپ كەلەدى. قازىر قۇرىلعىنىڭ پروتوتيپى جاسالدى. اۆتورلار قۇرىلعى بولاشاقتا دياگنوز قويۋدىڭ جىلدام ءارى قاراپايىم ادىسىنە اينالاتىنىنا سەنىمدى.
امانجول تۇرلىبەك ۇلى، قولدانبالى فيزيكا سالاسىنىڭ PHD دوكتورى:
- ءقازىر بىزدە استاناداعى №2 قالالىق اۋرۋحانادا جينالعان دەرەكتەر بار. ول جەرگە ايىنا ديابەتتىڭ ءبىرىنشى ءتيپى بويىنشا 20-30 ادام جۇگىنەدى. ءبىزدىڭ قۇرىلعى بۇل اۋرۋحاناعا اۋاداي قاجەت. جوبا بويىنشا ول گرادۋسنيك سياقتى جۇمىس ىستەيدى. مىسالى، ادام كەلىپ شاعىمىن ايتتى دەلىك. دارىگەر وعان ءبىزدىڭ قۇرىلعىنى بەرەدى. ناۋقاس وعان ۇرلەگەن سوڭ ءبىز دەمىندە اسەتوننىڭ دەڭگەيى جوعارى ەكەنىن انىقتايمىز. ياعني ازامات ديابەتپەن اۋىرۋى مۇمكىن دەگەن ءسوز.
24.kz