قازاقستاندىق بالالاردىڭ جارتىسى 5-8 جاسىندا العاش رەت ينتەرنەتكە كىرەدى
استانا. KAZINFORM - نەگىزگى سيفرلىق داعدىلار بالالىق شاقتا قالىپتاسادى. سول سەبەپتى بۇل كەزەڭدە بالالار سيفرلىق قاۋىپ- قاتەرلەرگە بەيىم. جاقىندا پروبلەمانىڭ ءتۇيىنىن تارقاتۋعا كومەكتەسەتىن قازاقستاندىق قوسىمشا ۇسىنىلدى.
Kid Security قوسىمشاسىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى اسات اشامانوۆتىڭ ايتۋىنشا، باعدارلاما بالانىڭ بەيتانىس ادامدارمەن سويلەسىپ جاتقانىن، سونداي-اق اڭگىمەنىڭ جالپى مازمۇنىن باقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سولاي بولا تۇرا بالانىڭ جەكە كەڭىستىگىن بۇزبايدى.
- تەك كىرىس حابارلامالار كورسەتىلەدى، فوتو، ۆيدەو، داۋىستىق حابارلامالار جانە تولىق حات الماسۋ قولجەتىمدى ەمەس. اقپارات قاۋىپسىز تۇردە وڭدەلىپ، اتا-انانىڭ جەكە كابينەتىندە ۇسىنىلادى. وسىلايشا، قوسىمشا اتا-انالاردىڭ ۋايىمىن ازايتۋعا كومەكتەسەدى. قوسىمشانىڭ ورتالىق ازيادا انالوگى جوق، - دەدى اسات اشامانوۆ.
Kaspersky Lab جۇرگىزگەن زەرتتەۋگە سۇيەنسەك، بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر ينتەرنەتتەن كەلەتىن قاۋىپتى جەتە تۇسىنبەيدى ەكەن. پسيحولوگتار دا بۇل دەرەكتەردى راستاپ وتىر.
مىسالى، جاسوسپىرىمدەردىڭ %73- ى سمارتفونسىز ءومىرىن ەلەستەتە المايدى، ال 8-16 جاس ارالىعىنداعى بالالاردىڭ %44- ى ۇنەمى ونلاين بولىپ، ۋاقىتتىڭ كوپ بولىگىن الەۋمەتتىك جەلىلەرگە جۇمسايدى. سونىمەن قاتار ءاربىر ءۇشىنشى جاس ءوسپىرىم ونلاين پلاتفورمالارعا تىركەلۋ كەزىندە جاسىن ۇلكەيتىپ كورسەتەتىنى انىقتالعان.
- UNICEF زەرتتەۋلەرىنە سايكەس، قازاقستاندىق بالالاردىڭ جارتىسىنا جۋىعى ينتەرنەتكە العاش رەت 5-8 جاسىندا كىرەدى، ال شامامەن %21- ى كيبەربۋللينگكە تاپ بولادى. بۇل بالانىڭ سيفرلىق كەڭىستىكتەگى قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ قاجەتتىلىگىن ايقىن كورسەتەدى، - دەيدى Qazaq Expert Club جانىنداعى پسيحولوگيا سالاسىنىڭ ساراپشىسى جادىرا سابىروۆا.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، بالالارمەن سەنىمدى قارىم-قاتىناس ورناتۋ وتە ماڭىزدى.
- قازىر پسيحولوگيالىق تاجىريبە «قاتاڭ باقىلاۋ» مودەلىنەن سانالى سۇيەمەلدەۋ مودەلىنە اۋىسىپ كەلەدى. قازاقستاندا دا، حالىقارالىق دەڭگەيدە دە وسى ءۇردىس بايقالادى. ياعني، اتا-انا تەك باقىلاپ قويماي، بالامەن ديالوگ قۇرىپ، قاۋىپتى بىرگە تالقىلاپ، ەرەجەلەردى كەلىسىپ، جاۋاپكەرشىلىكتى بىرتىندەپ بالاعا تاپسىرۋدى ۇيرەتۋدە، - دەيدى سپيكەر.
ءمولدىر سنادين