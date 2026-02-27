قازاقستاندىق ارنايى جاساقتىڭ سەربيالىق ساربازداردى جاتتىقتىرعانىن قالايمىز - ۆۋچيچ
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى شاقىرۋىن قابىل الىپ، استاناعا رەسمي ساپارمەن كەلگەنى ءۇشىن پرەزيدەنت الەكساندر ۆۋچيچكە جانە دەلەگاتسيا مۇشەلەرىنە شىنايى ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
الەكساندر ۆۋچيچ قازاقستاننىڭ ەكونوميكاسى دامىپ، كوپۆەكتورلى سىرتقى ساياسات تابىستى ىلگەرىلەپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
سونداي-اق ول پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ باسشىلىعىمەن قازاق حالقى جاڭا جەتىستىكتەرگە جەتە بەرۋىنە تىلەكتەستىك ءبىلدىردى.
- قازاقستاننىڭ كەلەشەگى جارقىن. سەربيانىڭ سىزدەردەن ۇيرەنەرى كوپ. ءسىزدى جانە قازاقستان حالقىن ۇلگى تۇتاتىنىمدى ايتۋدان ەش ۇيالمايمىن. ەلدەرىمىز اراسىنداعى شىنايى دوستىق كەلەشەكتەگى قارىم- قاتىناسىمىزعا نەگىز بولادى. ءبىز بۇل بايلانىستاردى ەكونوميكا، اۋىل شارۋاشىلىعى، اقپاراتتىق تەحنولوگيا، جاساندى ينتەللەكت، روبوتتى تەحنيكا جانە ءبىلىم بەرۋ سەكىلدى سالالاردا دامىتا الامىز، - دەدى الەكساندر ۆۋچيچ.
سەربيا پرەزيدەنتى قازاق جانە سەرب كوماندالارى قاتىسقان UAE SWAT Challenge-2026 حالىقارالىق جارىسىن اسقان قىزىعۋشىلىقپەن تاماشالاعانىن ايتتى. وسى ورايدا ول مەملەكەت باسشىسىنان ارنايى بولىمشەلەر قىزمەتكەرلەرىن دايارلاۋ ىسىنە قولعابىس ەتۋدى سۇرادى.
- بۇل باعىتتا قازاقستاننىڭ الەمدە ۇزدىك ەكەنى ءسوزسىز. مەن مۇنى سەربيا ازاماتتارى بىلگەنىن قالايمىن. ءبىزدىڭ قۇراما كەيبىر جارىس تۇرلەرى بويىنشا جاقسى ونەر كورسەتتى. ال قازاق جىگىتتەرى مەن قىزدارى بىردە-ءبىر سايىستا سۇرىنگەن جوق. مەن بۇندايدى بۇرىن-سوڭدى كورگەن ەمەسپىن. ارنايى جاساق قىزمەتكەرلەرىڭىز ەڭ جوعارى دەڭگەيدەن كورىندى. ولار ءبىزدىڭ ساربازداردى جاتتىقتىرسا دۇرىس بولار ەدى. سىزدەردى قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى كەرەمەت جەتىستىكتەرىڭىزبەن تاعى دا قۇتتىقتايمىن، - دەدى الەكساندر ۆۋچيچ.
ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ سەربيا پرەزيدەنتى الەكساندر ۆۋچيچتى اقوردادا قارسى العان ەدى.