قازاقستاندى ستراتەگيالىق سەرىكتەس رەتىندە قاراستىرامىز - جاپونيا پرەمەر-ءمينيسترى
توكيو. KAZINFORM - جاپونيا پرەمەر - ءمينيسترى قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ رەسمي ساپارى ەكى ەلدىڭ ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىعىنا تىڭ سەرپىن بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- سىزبەن جۇزدەسكەنىمە قۋانىشتىمىن. وسىدان 21 جىل بۇرىن سىرتقى ىستەر مينيسترلەرىنىڭ «ورتالىق ازيا + جاپونيا» فورماتىنداعى العاشقى جيىنى وتكەن ەدى. وعان ءوزىڭىز ءتوراعالىق ەتتىڭىز. بۇگىن، مىنە، «ورتالىق ازيا + جاپونيا» فورماتىنداعى مەملەكەت باسشىلارىنىڭ كەزدەسۋىنە پرەزيدەنت لاۋازىمىندا قاتىسقالى وتىرسىز. قازاقستاندى زاڭ ۇستەمدىگىنە نەگىزدەلگەن ەركىن ءارى اشىق الەمدىك ءتارتىپتى نىعايتۋ ىسىندە ستراتەگيالىق سەرىكتەس رەتىندە قاراستىرامىز. ءوزارا ءتيىمدى قارىم-قاتىناستى ودان ءارى دامىتۋ ءۇشىن سىزبەن تىعىز ىنتىماقتاستىقتى جالعاستىرۋعا نيەتتىمىز، - دەدى ساناە تاكايچي.
كەلىسسوزدەر بارىسىندا ساۋدا- ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق، كولىك-لوگيستيكالىق، ەنەرگەتيكالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق سالالارداعى ەكىجاقتى بايلانىستاردى دامىتۋ پەرسپەكتيۆاسى ەگجەي-تەگجەيلى تالقىلاندى.
ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ جاپونياعا رەسمي ساپارمەن باردى. سونىمەن قاتار توكيودا جالپى قۇنى 3,7 ميلليارد دوللاردان اساتىن كەلىسىمدەرگە قول قويىلادى.
مەملەكەت باسشىسى جاپونيا يمپەراتورى نارۋحيتومەن كەزدەستى. سونداي-اق قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قۇرمەتىنە رەسمي قابىلداۋ ءوتتى. كەيىن توقايەۆ مەيدجي دجينگۋ عيباداتحاناسىن ارالاپ كوردى. سونىمەن قاتار قاسىم-جومارت توقايەۆ جاپونيادا تۇرىپ جاتقان قازاقستاندىقتارمەن كەزدەستى جانە جاپونيا پارلامەنتىنىڭ قازاقستانمەن دوستىق ليگاسى مۇشەلەرىمەن كەزدەستى.
بۇگىن جاپونيا پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ وفيسىندە قاسىم-جومارت توقايەۆتى رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى ءوتتى.