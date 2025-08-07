قازاقستانداعى ونلاين ساۋدانىڭ 90 پايىزى الماتىدا جاسالادى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا ەلەكتروندىق ساۋدانىڭ قازىرگى جاي-كۇيى مەن ونىڭ دامىتۋ باعىتتارى تالقىلاندى.
الماتىنىڭ كاسىپكەرلىك جانە ينۆەستيتسيالار باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، 2024 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قالاداعى ەلەكتروندىق ساۋدا كولەمى 5,3 تريلليون تەڭگە بولعان. بۇل كورسەتكىش وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا %42 جوعارى. ونىڭ ىشىندە 3 تريلليون تەڭگە - تاۋارلاردىڭ بولشەك ساۋداسىنا، 2,3 تريلليون تەڭگە - ونلاين قىزمەت كورسەتۋگە تيەسىلى.
- الماتىنىڭ رەسپۋبليكا بويىنشا ونلاين ساۋداداعى ۇلەسى %90- دان اسىپ وتىر. قالادا 1500-دەن استام بەلسەندى ەلەكتروندىق كوممەرتسيا سۋبەكتىسى جۇمىس ىستەيدى. بۇل - ەل اۋماعىندا تىركەلگەندەردىڭ شامامەن جارتىسى. نەگىزگى باعىتتارعا كۇندەلىكتى تۇتىناتىن تاۋارلار، تەحنيكا، كيىم-كەشەك، كوسمەتيكا، سونداي-اق جەتكىزۋ، كولىك جانە برونداۋ سالالارىنداعى قىزمەتتەر جاتادى. الماتى بازارلارىندا 10 مىڭنان استام ساتۋشى ءداستۇرلى ساۋدا ءتاسىلىن ونلاين فورماتپەن ءساتتى ۇشتاستىرىپ وتىر، - دەپ حابارلادى اكىمدىكتەن.
الماتى اكىمدىگىنىڭ جوسپارىنا سايكەس، 2025 -جىلدىڭ سوڭىنا قاراي مەگاپوليستەگى ەلەكتروندىق بولشەك ساۋدا كولەمى 3,5 تريلليون تەڭگەگە جەتسە، 2030 -جىلعا قاراي ساۋدا اينالىمىنداعى ەلەكتروندىق ساۋدانىڭ ۇلەسى %50- دان كەم بولمايدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستاندا ونلاين ساۋدا ەكى ەسە وسكەنىن جازعانبىز.
اۆتور
دوسبول اتاجان