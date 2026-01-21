قازاقستانداعى ساياسي رەفورمالار ەۋروپا تاراپىنان مويىندالدى
استانا. KAZINFORM - ەۋروپالىق كەڭەستىڭ پارلامەنتتىك اسسامبلەياسى (ە ك پ ا) «قازاقستاننىڭ دەموكراتيالىق رەفورمالارىن جانە وڭىرلىك كوشباسشىلىعىن قولداۋ» (Support for Kazakhstan’s Democratic Reforms and Regional Leadership) اتتى جازباشا دەكلاراتسيانى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى س ءى م باسپا ءسوز قىزمەتى.
- قۇجاتتىڭ اۆتورى - بەدەلدى بريتاندىق دەپۋتات مايكل گەرمان («ەۋروپا ءۇشىن ليبەرالدار مەن دەموكراتتار اليانسى» پارتياسىنىڭ مۇشەسى). دەكلاراتسياعا ە ك پ ا- نىڭ ءارتۇرلى ساياسي فراكتسيالارىنىڭ 21 مۇشەسى قول قويدى. مالىمدەمەدە قازاقستاننىڭ اۋقىمدى دەموكراتيالىق رەفورمالاردى ىسكە اسىرۋعا دەگەن وزگەرمەس ۇستانىمى جوعارى باعالانىپ، ەلىمىزدىڭ دەموكراتيالىق باسقارۋدى دامىتۋ، ادام قۇقىقتارىن قورعاۋ جانە زاڭ ۇستەمدىگىن نىعايتۋ سالالارىندا وڭىرلىك كوشباسشى مارتەبەسىن بەكىتە تۇسەتىنى اتالىپ ءوتتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قازاقستاننىڭ ساياسي باسشىلىعىنىڭ دەموكراتيالىق ترانسفورماتسيانى ىلگەرىلەتۋ ماقساتىندا قابىلداعان ماڭىزدى قادامدارىن، سونىڭ ىشىندە كونستيتۋتسيالىق جانە زاڭنامالىق رەفورمالاردى، سونداي-اق ءولىم جازاسىن جويۋىن قولدادى.
سونداي-اق قازاقستان مەن ەۋروپالىق كەڭەس اراسىنداعى سوت جۇيەسىن رەفورمالاۋ، سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل، ادام قۇقىقتارىن ىلگەرىلەتۋ جانە دەموكراتيالىق ينستيتۋتتاردى نىعايتۋ سياقتى نەگىزگى باعىتتار بويىنشا ىنتىماقتاستىق ەرەكشە نازارعا الىندى. بۇل ءوز كەزەگىندە، ناقتى ناتيجەلەرگە قول جەتكىزۋگە جانە قازاقستاننىڭ وڭىردەگى دەموكراتيالىق دامۋدىڭ ۇلگىسى رەتىندەگى ءرولىن كۇشەيتۋگە ىقپال ەتتى.
قۇجات قازاقستاندا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان دەموكراتيالىق ترانسفورماتسيانى قولداۋعا، سونداي-اق دەموكراتيا، ادام قۇقىقتارى جانە زاڭ ۇستەمدىگى سياقتى ورتاق قۇندىلىقتاردى ىلگەرىلەتۋ ماقساتىندا ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋعا جاردەمدەسۋگە شاقىرادى.
بۇدان بۇرىن ەۋروپالىق كەڭەستىڭ پارلامەنتتىك اسسامبلەياسى قازاقستان رەفورمالارىن جوعارى باعالاعانىن جازعانبىز.