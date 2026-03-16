قازاقستانداعى رەفەرەندۋم: سادىر جاپاروۆ قاسىم-جومارت توقايەۆتى قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆپەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
سادىر جاپاروۆ قاسىم-جومارت توقايەۆتى قازاقستانداعى جالپىحالىقتىق رەفەرەندۋمنىڭ تابىستى وتۋىمەن قۇتتىقتادى.
قىرعىزستان پرەزيدەنتىنىڭ پىكىرىنشە، جاڭا كونستيتۋتسيا بويىنشا داۋىس بەرۋ قورىتىندىسى قازاقستاندىقتاردىڭ قاسىم- جومارت توقايەۆ قولعا العان ساياسي جانە الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق جاڭعىرۋ جولىن تولىق قولدايتىنىن كورسەتەدى.
- مەملەكەت باسشىسى جىلى لەبىزى جانە قىرعىزستاننان بايقاۋشىلار جىبەرگەنى ءۇشىن سادىر جاپاروۆقا ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى. سونداي-اق كونستيتۋتسيالىق رەفورما مەملەكەتتىك باسقارۋدىڭ تيىمدىلىگى مەن حالىقتىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋعا باعىتتالعانىن ايتتى. تاراپتار قازاق-قىرعىز سان قىرلى قارىم-قاتىناسىن ودان ءارى نىعايتۋ پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلادى. ەكى ەل اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك پەن وداقتاستىقتى جان-جاقتى تەرەڭدەتۋگە نيەتتى ەكەندەرىن راستادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
پرەزيدەنتتەر وڭىرلىك جانە حالىقارالىق كۇن تارتىبىندەگى وزەكتى ماسەلەلەر جونىندە پىكىر الماستى. سونىمەن قاتار الداعى كەزدەسۋلەردىڭ كەستەسىن پىسىقتادى.
وسىعان دەيىن شاۆكات ميرزيەيەۆ قازاق ەلىن جاڭا كونستيتۋتسيا رەفەرەندۋمىنىڭ تابىستى وتۋىمەن قۇتتىقتاعانىن جازعانبىز.