قازاقستانداعى جەراستى سۋىنىڭ 3,6 پايىز كادەگە جاراتىلادى

استانا. قازاقپارات - ەلدەگى جەراستى سۋ قورىنىڭ تەك %3,6- ءى عانا كۇندەلىكتى كادەگە جاراتىلىپ وتىر. قازىرگى ۋاقىتتا 4800-دەن اسا جەراستى سۋ ورنىنداعى قور كولەمى بەلگىلى. ياعني تاۋلىگىنە 43,2 ميلليون تەكشە مەتر سۋ بەرە الاتىن قور مەملەكەتتىك بالانسقا تىركەلدى.
الايدا بۇلاردىڭ تاۋلىگىنە 1,5 ميلليون تەكشە مەترى قولدانىلادى. ۇكىمەت الداعى ۋاقىتتا جەراستى سۋلارىن كوپتەپ پايدالانۋدى كوزدەپ وتىر جانە بار سۋدى ۇنەمدەپ ۇستاۋعا دا ايرىقشا نازار اۋدارىلادى. قازىر جەر استىنداعى سۋ قورى 4 مىڭعا جۋىق باقىلاۋ ۇڭعىمالارى ارقىلى قاداعالانادى. ولار سۋدىڭ دەڭگەيىن، تەمپەراتۋراسىن جانە ساپاسىن انىقتاۋعا جول اشادى.
سۋ رەسۋرسىن ۇنەمدەۋگە كەلگەندە تاسىمالداۋ شىعىندارىن دا ازايتۋ قاجەت. سەبەبى سۋ ارنالارى ارقىلى %40- كە دەيىن سۋ شىعىن بولادى. وسى ماقساتتا 14500 شاقىرىم كانال جوندەلەدى. سونىڭ ارقاسىندا 2030 -جىلعا قاراي جىلىنا 10 ميلليارد تەكشە مەتر سۋ ۇنەمدەلەدى.
يسلام تۇرسىنبەك، ق ر س ر ي م حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق دەپارتامەنتى باسقارماسىنىڭ باس ساراپشىسى:
- ەل ىشىندە سۋارمالى جۇيەلەردەگى شىعىنداردى ازايتۋ جانە سۋ رەسۋرستارىن ءتيىمدى پايدالانۋ ماقساتىندا كەشەندى جوسپار ماقۇلدانعان. كەشەندى جوسپار اياسىندا سۋ شارۋاشىلىعى نىساندارىن سالۋ جانە رەكونسترۋكتسيالاۋ جوسپارلانعان. قازىرگى تاڭدا شامامەن 160-قا جۋىق ءىس-شارا جوسپرالانىپ وتىر. بۇل شارالار جالپى سۋ اينالىمىنداعى شىعىنداردى قىسقارتۋعا جانە سۋارمالى ەگىنشىلىكتىڭ ونىمدىلىگىن ارتتىرۋعا وڭ ىقپال بەرەدى دەپ كۇتىلىپ وتىر.
اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسىمەن قاتار ونەركاسىپتە دە سۋدى ۇنەمدەۋ ماڭىزدى. جاڭا سۋ كودەكسىندە كاسىپورىندارعا 7 جىل ىشىندە سۋدى قايتا پايدالانۋ تەحنولوگياسىن ەنگىزۋ مىندەتتەلگەن. سونىڭ ارقاسىندا وندىرىستە قولدانىلعان سۋدى قايتا پايدالانۋ ۇلەسى 2030 -جىلعا قاراي %28- كە جەتۋگە ءتيىس. ال قازىر بۇل كورسەتكىش %13- تەن ءسال اسقان.
