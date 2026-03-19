قازاقستانداعى ۇشاقتاردا ينتەرنەت قاشان قوسىلادى
استانا. KAZINFORM - ق ر كولىك ۆيتسە-ءمينيسترى تالعات لاستايەۆ وتاندىق اۋە كومپانيالارىنىڭ ۇشاقتارىندا ينتەرنەت قاشان قوسىلاتىنىن ايتتى.
- بيىل ەلگە جەتكىزىلەتىن جاڭا ۇشاقتاردا، ياعني Dreamliner 787 اۋە كەمەلەرىنىڭ بورتىندا ينتەرنەت بولادى. سوندىقتان ءتيىستى جۇمىستار ءجۇرىپ جاتىر، - دەدى ت. لاستايەۆ سەناتتا تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
وسى ورايدا ول جىلدىڭ اياعىندا نەمەسە كەلەر جىلدىڭ باسىندا ۇشاقتاردا ينتەرنەت قوسىلاتىنىن ايتتى. بۇل جاڭا ۇشاقتار ىشكى جانە سىرتقى اۋە رەيستەرىن ورىندايدى.
بۇعان دەيىن بيىل قازاقستاندىقتار ۇشاق بورتىندا ينتەرنەتتى پايدالانا باستايتىنىن جازعان ەدىك.