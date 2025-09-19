قازاقستانداعى ەڭبەك كۇشىنىڭ شىعىنى قىتايعا قاراعاندا تيىمدىرەك - قىتايلىق كاسىپكەر
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا قازاقستان-قىتاي ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىق فورۋمى ءوتتى. دۇنيە ءجۇزى قازاقتارىنىڭ قاۋىمداستىعى مەن قىتايدىڭ شىنجىن قالاسى ساۋدا باسقارماسى بىرلەسە ۇيىمداستىرعان فورۋمدا قوس تاراپتىڭ بيزنەس پەن مەملەكەتتىك قۇرىلىمدارىنىڭ وكىلدەرى ەكىجاقتى ينۆەستيتسيالىق ىقپالداستىق ماسەلەلەرىن جان-جاقتى تالقىلادى.
وسى ساپار اياسىندا قىتاي كاسىپكەرلەرى دەلەگاتسياسىنىڭ مۇشەسى فەن سيۋەحۋەي Kazinform تىلشىسىنە سۇحبات بەردى. ايتۋىنشا، قازاقستان ساياسي جانە ەكونوميكالىق تۇراقتىلىعىنىڭ، سونداي-اق كەڭەيىپ كەلە جاتقان نارىقتىق الەۋەتىنىڭ ارقاسىندا قىتايلىق كاسىپورىنداردىڭ نازارىن بارعان سايىن كوبىرەك اۋدارىپ وتىر.
-قازاقستانعا كەلگەن قىتاي كاسىپورىندارىنىڭ وكىلدەرى قاي سالالارعا قىزىعىپ وتىر؟
- ءبىز نەگىزىنەن تۇتىنۋشىلىق ەلەكترونيكا سالاسىنا باسىمدىق بەرىپ وتىرمىز. بۇل - قىتايدا جاقسى مەڭگەرگەن ءارى تاجىريبەمىز مول باعىتتاردىڭ ءبىرى. سول سەبەپتى قازىرگى تاڭدا ءبىزدىڭ نازارىمىز كوبىرەك وسى سەكتوردا. دەگەنمەن، ورتالىق ازيا نارىعى اۋقىمدى. ال وسى ءوڭىر ەلدەرىنىڭ ىشىندە قازاقستان ەكونوميكالىق ءارى ساياسي تۇرعىدان ەرەكشە كوزگە تۇسەدى. بۇل ءبىزدىڭ شەتەلدىك ينۆەستيتسياعا دەگەن مۇددەمىزبەن تولىق ۇيلەسەدى.
ارينە، نارىق كەڭ، ورتا تۇراقتى بولسا، تەك ەلەكترونيكا عانا ەمەس، وزگە دە سالالار بويىنشا جوبالاردى قولعا الۋعا بولادى.
-قازاقستان تۋرالى اسەرىڭىز قالاي؟
- شىن مانىندە، بۇل - مەنىڭ قازاقستانعا العاش رەت كەلۋىم. العاشقى اسەرىم وتە جاقسى بولدى. كەشە عانا كەلىپ، بۇگىن تاڭەرتەڭ قوناق ءۇي ماڭىن ارالاپ كوردىم. استانا وركەنيەتتى قالا ەكەندىگى بىردەن سەزىلدى. ماسەلەن، جول قوزعالىسىندا جاياۋ جۇرگىنشىلەرگە باسىمدىق بەرۋ مادەنيەتى شىنجىننەن كەم تۇسپەيدى.
تەرەڭىرەك ايتار بولسام، مۇنداعى ەڭبەك كۇشى شىعىنى قىتايعا قاراعاندا تيىمدىرەك. سونداي-اق نارىق كولەمى دە زور. يندۋستريالاندىرۋ مەن ينفراقۇرىلىم سالاسىندا كوپتەگەن مۇمكىندىك بار. بۇل - كاسىپورىندار ءۇشىن زور ارتىقشىلىق.
-دەمەك، مۇندا سىزدەردىڭ جۇمىستارىڭىز ءۇشىن بارلىق قاجەتتى شارتتار بار عوي؟
- شىن مانىندە، ءبىز ءۇشىن ەڭ باستىسى - ساياسي جانە قۇقىقتىق تۇراقتىلىق. ەرەكشە جەڭىلدىكتەردەن بۇرىن بىزگە قاجەتى - ۋادەنىڭ ورىندالۋى. قانداي جاعداي بولماسىن، قابىلدانعان ساياساتتىڭ ۇزاقمەرزىمدى ءارى تۇراقتى تۇردە جۇزەگە اسقانى ماڭىزدى. بۇل - بيزنەسكە بەرىلەتىن ەڭ ۇلكەن كەپىل. ارينە، ەگەر قوسىمشا جەڭىلدىكتەر ۇسىنىلسا، ول باستاپقى كەزەڭدەگى ينۆەستيتسيالىق اۋىرتپالىقتى ازايتادى. ءبىراق جالپى العاندا، ءبىز ءۇشىن ەڭ باعالىسى - اشىق، تۇراقتى جانە بولجامدى بيزنەس ورتا.
-استانادا ءوتىپ جاتقان قازاقستان-قىتاي ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىق فورۋمىنان قانداي ناتيجەلەر كۇتەسىز؟
- ءبىز ورتالىق ازيا نارىعىنا كوبىرەك شىعۋدى كوزدەپ ءجۇرمىز. كەيبىر ونىمدەرىمىز بۇل ايماققا كىردى، ءبىراق ءالى دە جۇمىستى جەتىلدىرە ءتۇسۋىمىز قاجەت. بۇل جولعى ساپارىمىزدىڭ ماقساتى - تەك ءوز كومپانيامىز ءۇشىن عانا ەمەس، سونىمەن قاتار بىزبەن بايلانىستى جوعارى جانە تومەنگى بۋىنداعى سەرىكتەستەر ءۇشىن دە جاعداي جاساۋ.
كەلەشەكتە ولار قازاقستانعا كەلگەن كەزدە ءبىزدىڭ تاجىريبەمىزگە سۇيەنە الادى. بۇل قادام بىزگە ورتالىق ازياعا نىق ورنىعۋعا، ءارى قاراي ەۋروپا مەن الەمگە شىعۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. قازاقستانداعى ەڭبەك كۇشى مەن وندىرىستىك شىعىنداردىڭ قولايلىلىعى، سونداي-اق لوگيستيكالىق مۇمكىندىكتەر بىزگە ايتارلىقتاي باسەكەلەستىك ارتىقشىلىق بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، شىنجىن قالاسى - قىتايدىڭ سىرتقى ەكونوميكالىق رەفورمالاردى العاش جۇزەگە اسىرعان ايماعى ءارى ينۆەستيتسيالىق ورتالىق. ول - ەلدىڭ ەڭ ءىرى وندىرىستىك قانا ەمەس، جاھاندىق دەڭگەيدە ىقپال ەتەتىن تەحنولوگيالىق يننوۆاتسيالار ورتالىعى. شىنجىن ساۋدا باسقارماسى - اتالعان وڭىردەگى ساۋدا جانە ينۆەستيتسيا سالاسىنا جاۋاپتى مەملەكەتتىك ورگان.
اۆتور
مۇقتار مۇرات