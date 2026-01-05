قازاقستاندا زەينەتاقى مەن جاردەماقى كوبەيدى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ مەملەكەتتىك جاردەماقىلاردىڭ، بازالىق جانە ىنتىماقتى زەينەتاقىلاردىڭ بارلىق ءتۇرىنىڭ مولشەرى ق ر ۇلتتىق بانكى ايقىندايتىن ينفلياتسيانىڭ بولجامدى دەڭگەيىنە سايكەس %10- عا ۇلعايتىلدى. بۇل تۋرالى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى حابارلادى.
بۇدان باسقا، مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا 2023 -جىلدان باستاپ بەس جىل ىشىندە ەڭ تومەنگى بازالىق زەينەتاقىنى ەڭ تومەنگى كۇنكورىس دەڭگەيىنىڭ %70- ىنا دەيىن، ال ەڭ جوعارعىسىن %120- عا دەيىن جىل سايىن كەزەڭ- كەزەڭىمەن ارتتىرۋ ءىسى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
ماسەلەن، 2026 -جىلعى 1 -قاڭتاردان باستاپ بازالىق زەينەتاقىنىڭ ەڭ تومەنگى مولشەرى 35596 تەڭگە (ەڭ تومەنگى كۇنكورىس دەڭگەيىنىڭ %70- ى)، ەڭ جوعارى مولشەرى ەڭ تومەنگى كۇنكورىس دەڭگەيىنىڭ %110- ىنان %118- ىنا دەيىن ارتىپ، 60005 تەڭگە بولادى.
مىسالى، 2019 -جىلى زەينەتكەرلىك دەمالىسقا شىققان 70 جاستاعى زەينەتكەردىڭ بيۋدجەتتەن تولەنەتىن زەينەتاقىسىنىڭ مولشەرى 2025 -جىلى 171588 تەڭگە بولدى، ونىڭ ىشىندە بازالىق زەينەتاقى تولەمى - 50851 تەڭگە، ىنتىماقتى زەينەتاقى - 120737 تەڭگە. 2026 -جىلعى 1- قاڭتارداعى ارتتىرۋدى ەسكەرە وتىرىپ، وسى زەينەتكەر ءۇشىن زەينەتاقىنىڭ جالپى سوماسى 192816 تەڭگەگە دەيىن ۇلعايادى، ونىڭ ىشىندە بازالىق زەينەتاقى - 60005 تەڭگە، ىنتىماقتى زەينەتاقى 132811 تەڭگە بولادى. اتالعان سومالارعا ب ج ز ق تولەمدەرى كىرمەيتىنىن اتاپ وتكەن ءجون.
2026 -جىلعى 1- قاڭتاردان باستاپ مەملەكەتتىك جاردەماقىلار مولشەرىنىڭ ۇلعايۋىنا بىرنەشە مىسال:
· 1، 2، 3 بالا تۋعاندا بەرىلەتىن جاردەماقى 149416 تەڭگەدەن 164350 تەڭگەگە دەيىن، 4 جانە ودان دا كوپ بالا تۋعاندا - 247716 تەڭگەدەن 272475 تەڭگەگە دەيىن ۇلعايادى؛
· مولشەرى بالا سانىنا بايلانىستى كوپ بالالى وتباسىلارعا بەرىلەتىن جاردەماقى 4 بالاسى بار وتباسىلار ءۇشىن 63030 تەڭگەدەن 69330 تەڭگەگە دەيىن، 10 بالاسى بارلارعا - 157280 تەڭگەدەن 173000 تەڭگەگە دەيىن ۇلعايادى؛
· I توپتاعى مۇگەدەكتىگى بار ادامدارعا ارنالعان جاردەماقى 101702 تەڭگەدەن 111872 تەڭگەگە دەيىن، II توپتاعىلارعا - 81362 تەڭگەدەن 89498 تەڭگەگە دەيىن، III توپتاعىلارعا - 55474 تەڭگەدەن 61021 تەڭگەگە دەيىن ۇلعايادى.
سونداي-اق مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قورىنان (بۇدان ءارى - م ءا س ق) تولەنەتىن اسىراۋشىسىنان ايىرىلۋ جانە ەڭبەك ەتۋ قابىلەتىنەن ايىرىلۋ بويىنشا تولەمدەر دە %10- عا ارتتى. بۇل تولەمدەر مىندەتتى الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ جۇيەسىنە قاتىسۋشىلارعا بيۋدجەتتەن تولەنەتىن مەملەكەتتىك جاردەماقىلارعا قوسىمشا جۇزەگە اسىرىلادى.
تولەمدەردىڭ مولشەرى جەكە دارا بولىپ تابىلادى جانە سوڭعى 2 جىلدا م ءا س ق- قا الەۋمەتتىك اۋدارىمدار جۇرگىزىلگەن ورتاشا ايلىق تابىسقا، ەڭبەك ەتۋ قابىلەتىنەن ايىرىلۋ كوەففيتسيەنتتەرىنە، اسىراۋىنداعى ادامدار سانىنا، مىندەتتى الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ جۇيەسىنە قاتىسۋ وتىلىنە جانە تابىستى الماستىرۋعا بايلانىستى بولادى.
بۇعان دەيىن حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ سالاسىنداعى رەتتەۋ جانە باقىلاۋ كوميتەتى دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى دامەجان ءسادۋاقاسوۆا 2026 -جىلدىڭ 1- قاڭتارىنان باستاپ زەينەتاقى تولەمدەرى مەن جاردەماقىلاردىڭ قانشالىقتى ارتاتىنىن تۇسىندىرگەن ەدى.
اۆتور
ەلميرا ورالبايەۆا