قازاقستاندا زەينەتاقى جيناقتارىن مۇراگەرلەرگە تولەۋ ءتارتىبى وزگەردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا زەينەتاقى جيناقتارىن مۇراگەرلەرگە تولەۋ جانە ازاماتتىقتان ايىرىلعان جاعدايدا ماقساتتى جيناقتاردى ەسەپكە الۋ ءتارتىبى وزگەردى. ۇكىمەت 23 -جەلتوقساندا ءتيىستى قاۋلى قابىلداپ، ماقساتتى تالاپتاردى قالىپتاستىرۋ مەن تولەۋ قاعيدالارىنا ءبىرقاتار تۇزەتۋ ەنگىزدى.
قۇجاتقا سايكەس، ەندى ماقساتتى تالاپتاردىڭ جالپى سوماسى بىلاي ەسەپتەلەدى: ەسەپتى جىلعا جوسپارلانعان سوماعا الدىڭعى جىلداردان جينالعان قاراجات پەن ولاردىڭ ينۆەستيتسيادان تۇسكەن ورتاشا تابىسى قوسىلادى. ال وتكەن جىلدارى ۇلتتىق قوردان الۋشىلارعا ناقتى تولەنگەن جىل سايىنعى تولەمدەر وسى سومادان شەگەرىلەدى.
سونىمەن قاتار، «ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورى» (ب ج ز ق) مەملەكەتتىك «جەكە تۇلعالار» دەرەكقورىنان ازاماتتىڭ تۋۋى، قايتىس بولۋى، ازاماتتىق الۋى نەمەسە ودان شىعۋى، دەرەكتەردىڭ وزەكتەندىرىلۋى تۋرالى مالىمەتتەردى اۆتوماتتى تۇردە الاتىن بولادى. وسى اقپارات نەگىزىندە قور ماقساتتى تالاپتارعا قاتىسۋشىلاردىڭ ەلەكتروندىق ءتىزىمىن قالىپتاستىرادى.
جاڭا تالاپتارعا سايكەس، بجزق ەلەكتروندىق تىزىمگە:
- مەملەكەتتىك دەرەكقورداعى «ازاماتتىعى» جولىندا «قازاقستان» دەپ كورسەتىلمەگەن تۇلعالاردى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعىنان ايىرىلعان نەمەسە شىققان تۇلعالار» ساناتىنا؛
- «ءومىر ءسۇرۋ مارتەبەسىندە» «قايتىس بولعان» دەپ بەلگىلەنگەن ازاماتتاردى نەمەسە سوت شەشىمىمەن قايتىس بولدى دەپ تانىلعانداردى «قايتىس بولعاندار» ساناتىنا ەنگىزەدى.
سونىمەن بىرگە ماقساتتى تالاپتارعا قاتىسۋشىلاردىڭ جالپى سانى قالاي ەسەپتەلەتىنى ناقتىلاندى. اتاپ ايتقاندا، 2023 -جىلدىڭ سوڭىنداعى قاتىسۋشىلار سانى ەلەكتروندىق ءتىزىم نەگىزىندە بەرىلەدى جانە وعان 2023 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن قايتىس بولعان نەمەسە سوت شەشىمىمەن قايتىس دەپ تانىلعان تۇلعالار كىرمەيدى.
ەلەكتروندىق ءتىزىمدى قالىپتاستىرۋ جانە تەكسەرۋ مەرزىمدەرى دە ناقتى بەلگىلەندى. ب ج ز ق جىل سايىن ەسەپتى جىلدان كەيىنگى العاشقى ايدىڭ 20-سىنان كەشىكتىرمەي، 31 -جەلتوقسانداعى جاعداي بويىنشا جاڭارتىلعان دەرەكتەردى ەسكەرە وتىرىپ، قاتىسۋشىلاردىڭ ەلەكتروندىق ءتىزىمىن جاسايدى. بۇل ءتىزىم ەلەكتروندىق ۇكىمەت ينفراقۇرىلىمىنىڭ وپەراتورىنا ۆەريفيكاتسيادان وتكىزۋ ءۇشىن جولدانادى. وپەراتور دەرەكتەردىڭ دۇرىستىعىن ءۇش جۇمىس كۇنى ىشىندە راستايدى. ەگەر سوڭعى مەرزىم دەمالىس كۇنىنە سايكەس كەلسە، ول كەلەسى جۇمىس كۇنىمەن ەسەپتەلەدى.
وسى راسىمدەر اياقتالعاننان كەيىن ب ج ز ق ءۇش جۇمىس كۇنى ىشىندە ۇلتتىق بانككە ماقساتتى اكتيۆتەر شوتىنا قاراجات اۋدارۋ جونىندە ءوتىنىم جولدايدى. قاراجات 18 جاسقا تولعان نەمەسە سول جىلى 18 جاسقا تولاتىن قاتىسۋشىلارعا، ەسەپتى جىلى قايتىس بولعاندارعا، سونداي-اق بۇرىن ەسەپكە الىنباعان، ءبىراق قاتىسۋعا قۇقىعى بولعان بالالارعا تيەسىلى ماقساتتى جيناقتار كولەمىندە اۋدارىلادى.
ازاماتتىقتان ايىرىلعان جاعدايدا نە وزگەرەدى
قاۋلىعا سايكەس، قازاقستان ازاماتتىعىنان ايىرىلعان نەمەسە ودان شىققان تۇلعالارعا قاتىستى قاراجات ماقساتتى تالاپتار سوماسىنان الىنىپ تاستالادى. ەگەر ەسەپتى جىل ىشىندە «جەكە تۇلعالار» مەملەكەتتىك دەرەكقورىنان ازاماتتىقتان ايىرىلۋ، دەرەكتەردىڭ جاڭارتىلۋى نەمەسە قاتىسۋ قۇقىعىنىڭ بولماۋى تۋرالى اقپارات تۇسسە، مۇنداي تۇلعا تولەم الۋ قۇقىعىنان ايىرىلادى. بۇل جاعدايدا ونىڭ ماقساتتى تالاپتارى مەن جيناقتارى وزگە قاتىسۋشىلار اراسىندا قايتا بولىنەدى، ال ماقساتتى جيناقتاۋ شوتى جابىلادى.
مۇراگەرلەر زەينەتاقى جيناعىن قالاي الا الادى
قۇجاتتا قايتىس بولعان قاتىسۋشىلاردىڭ جانە جالپى الۋشىلاردىڭ مۇراگەرلەرىنە تولەم جاساۋ ءتارتىبى دە ناقتى كورسەتىلگەن. ول ءۇشىن مۇراگەرلەر ب ج ز ق- عا جەكە جۇگىنىپ، مىناداي قۇجاتتاردى ۇسىنۋى ءتيىس:
- ءوتىنىش؛
- جەكە باسىن كۋالاندىراتىن قۇجات؛
- مۇراگەرلىككە قۇقىقتى راستايتىن قۇجات نەمەسە زاڭدى كۇشىنە ەنگەن سوت شەشىمى؛
- ۋاكىلەتتى وپەراتوردا اشىلعان بانك شوتىنىڭ دەرەكتەمەلەرى.
تولەمگە ءوتىنىش تەك ماقساتتى تالاپتار ب ج ز ق- داعى ءتيىستى ماقساتتى جيناقتاۋ شوتىنا ەسەپتەلگەننەن كەيىن عانا قابىلدانادى.
قور ءوتىنىشتى قابىلداعان سوڭ «جەكە تۇلعالار» دەرەكقورىنان قاتىسۋشىنىڭ نەمەسە الۋشىنىڭ قايتىس بولعانى تۋرالى مالىمەتتەردى سۇراتادى. ەگەر ماقساتتى جيناقتاۋ شوتى بولماسا نەمەسە قايتىس بولۋ فاكتىسى راستالماسا، ب ج ز ق ءوتىنىشتى سول كۇنى قابىلداۋدان باس تارتىپ، جازباشا تۇردە حابارلاما بەرەدى.
ءوتىنىشتى سەنىم بىلدىرىلگەن تۇلعا نەمەسە زاڭدى وكىل ارقىلى بەرۋگە دە بولادى. بۇل جاعدايدا نوتاريالدى كۋالاندىرىلعان سەنىمحات، جەكە باسىن كۋالاندىراتىن قۇجاتتار جانە وكىل مارتەبەسىن راستايتىن قۇجاتتار ۇسىنىلۋى ءتيىس. ال قۇجاتتار پوشتا ارقىلى جولدانسا، جەكە كۋالىك كوشىرمەلەرى مەن ءوتىنىش يەسىنىڭ قولى تۇرعان قۇجاتتار تۇرعىلىقتى ەلىندە نوتاريالدى كۋالاندىرىلۋى قاجەت.
