قازاقستاندا زەينەتاقى جارنالارىن تولەۋ ءتارتىبى وزگەرەدى
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت مىندەتتى جانە كاسىپتىك زەينەتاقى جارنالارىن ەسەپتەۋ مەن اۋدارۋدىڭ جاڭا ەرەجەلەرىن بەكىتتى. قاۋلى 2026 -جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
تۇزەتۋلەرگە سايكەس، ەندى كاسىپتىك زەينەتاقى جارنالارى قىزمەتكەردىڭ اي سايىنعى تابىسىنىڭ بارلىق تۇرىنەن، ياعني سالىق كودەكسىندە كوزدەلگەن كىرىستەردىڭ نەگىزىندە ەسەپتەلەدى. دەگەنمەن سالىق سالۋدان بوساتىلعان تولەمدەر بۇل ەسەپكە كىرمەيدى.
- وزگەرىستەر ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعان ازاماتتارعا، جەكە كاسىپكەرلەرگە جانە ينتەرنەت-پلاتفورما ارقىلى تابىس تاباتىن تۇلعالارعا دا قاتىستى. ولار ءۇشىن ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورىنا جارنالاردى ەسەپتى ايدان كەيىنگى ايدىڭ 25-ىنەن كەشىكتىرمەي اۋدارۋ ءتارتىبى مەن مەرزىمى بەلگىلەندى، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
سونىمەن قاتار جارنالاردى ۋاقتىلى تولەۋدى باقىلاۋ تەتىكتەرى كۇشەيتىلدى. ەگەر مىندەتتى نەمەسە كاسىپتىك زەينەتاقى جارنالارى بويىنشا بەرەشەك 6 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشتەن (ا ە ك) اسىپ كەتسە، مەملەكەتتىك كىرىستەر ورگاندارى 5 جۇمىس كۇنى ىشىندە قارىز تۋرالى حابارلاما جىبەرەدى.
قارىز وتەلمەگەن جاعدايدا، حابارلاما تاپسىرىلعاننان كەيىنگى 10 جۇمىس كۇنى ىشىندە بورىشكەردىڭ شوتتارى مەن كاسسالىق وپەراتسيالارى بويىنشا شىعىس وپەراتسيالارى ۋاقىتشا توقتاتىلۋى مۇمكىن.
سونداي-اق زياندى ەڭبەك جاعدايىندا جۇمىس ىستەيتىن قىزمەتكەرلەردىڭ ەڭبەگىن پايدالاناتىن جۇمىس بەرۋشىلەر بۇرىنعىداي ءوز قاراجاتى ەسەبىنەن كاسىپتىك زەينەتاقى جارنالارىن اي سايىن اۋدارۋعا مىندەتتى بولىپ قالا بەرەدى.
اۆتور
تاستان تويانوۆ