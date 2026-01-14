قازاقستاندا ينۆەستيتسيالىق قورلاردى قۇرۋ جەڭىلدەيدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ينۆەستيتسيالىق قورلار قۇرۋ ءتارتىبىن وزگەرتۋ جوسپارلانىپ وتىر. ءتيىستى زاڭ جوباسىن ءماجىلىس دەپۋتاتتارى ماقۇلدادى.
دەپۋتات تاتيانا ساۆەليەۆانىڭ ايتۋىنشا، قۇجات قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ 2029-جىلعا دەيىنگى ينۆەستيتسيالىق ساياسات تۇجىرىمداماسىن ىسكە اسىرۋ اياسىندا ازىرلەنگەن.
- زاڭ جوباسىندا ينۆەستيتسيالىق قورلاردىڭ ۇيىمدىق-قۇقىقتىق نىساندارى مەن تۇرلەرىن كەڭەيتۋ، ولاردى قۇرۋ جانە قىزمەتىن ۇيىمداستىرۋ ءتارتىبى، بىلىكسىز ينۆەستورلاردىڭ مۇددەلەرىن قورعاۋ تەتىكتەرىن ەنگىزۋ، سونداي-اق شەشىم قابىلداۋ فۋنكسيالارىن باسقارۋشى كومپانياعا بەرۋ مۇمكىندىگى كوزدەلگەن، - دەپ ءتۇسىندىردى دەپۋتات.
سونداي-اق دەپۋتاتتار ينۆەستيتسيالىق قورلاردىڭ جاڭا تۇرلەرىن قۇرۋ جانە ولاردىڭ قىزمەتىن ۇيىمداستىرۋدا تۋىندايتىن قاتىناستاردى رەتتەۋگە، سونداي-اق ينۆەستيتسيالىق قورلاردى باقىلاۋ مەن قاداعالاۋ راسىمدەرىن رەگلامەنتتەۋگە باعىتتالعان ەكى ىلەسپە زاڭ جوباسىن قارادى.
اتالعان نورما قور نارىعىن دامىتۋعا، ينۆەستيتسيالىق قورلار قىزمەتىنىڭ اشىقتىعىن ارتتىرۋعا جانە ينۆەستورلاردىڭ كاسىبي دەڭگەيىن كوتەرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى دەپ بولجانىپ وتىر.
بۇعان دەيىن ق ر قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى «ينۆەستيتسيالىق قورلار تۋرالى» زاڭ جوباسىن جانە وعان ىلەسپە تۇزەتۋلەردى ازىرلەگەنى حابارلانعان بولاتىن.