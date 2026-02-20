قازاقستاندا ۇيالى بايلانىس وپەراتورىن اۋىستىرۋ ەرەجەلەرى وزگەرمەك
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ءبىر ۇيالى بايلانىس وپەراتورىنان ەكىنشىسىنە اۋىسۋ ءتارتىبى وزگەرۋى مۇمكىن.
مۇنداي تۇزەتۋلەر جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ بۇيرىق جوباسىندا كورسەتىلگەن، - دەپ حابارلايدى Tengrinews.kz ءتىلشىسى.
قۇجات ازىرلەۋشىلەر ۇسىنىپ وتىرعان نەگىزگى وزگەرىستەردىڭ ءبىرى - ابونەنتتىك ءنومىردى كوشىرۋ ماسەلەسى. ەندى ءوز تەلەفون ءنومىرىڭىزدى ساقتاپ قالۋ قيىنداۋى مۇمكىن. سەبەبى وپەراتور ءنومىردى كوشىرۋدەن باس تارتۋعا قۇقىلى بولادى.
«ءنومىر العاش بەلسەندىرىلگەن ساتتەن باستاپ 60 كۇن وتپەسە، وپەراتور-دونور ابونەنتتىك ءنومىردى كوشىرۋدەن باس تارتا الادى. بۇل وزگەرىس تەرىس پايدالانۋدىڭ الدىن الۋ جانە بايلانىس وپەراتورلارىنىڭ مۇددەلەرىن قورعاۋ ماقساتىندا ەنگىزىلىپ وتىر»، - دەلىنگەن قۇجات ماتىنىندە.
وپەراتور - دونور - تۇتىنۋشىعا بۇرىن قىزمەت كورسەتكەن بايلانىس وپەراتورى. زاڭ بويىنشا، ابونەنتتىك نومىرلەردىڭ ورتالىقتاندىرىلعان دەرەكقورى ءنومىردى كوشىرۋ تۋرالى سۇراۋ كەلىپ تۇسكەننەن كەيىن وپەراتور 10 مينۋت ىشىندە جاۋاپ بەرۋگە ءتيىس.
ازىرلەۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، جوبانىڭ باستى ماقساتى - ءنومىردى كوشىرۋ كەزىندە ابونەنتتىڭ بايلانىسى قولجەتىمسىز بولىپ قالۋى مۇمكىن ۋاقىتتى قىسقارتۋ. بۇل ءوز كەزەگىندە «قىزمەت ساپاسىنا تۇتىنۋشىلاردىڭ قاناعاتتانۋ دەڭگەيىن ارتتىرۋعا» ىقپال ەتەدى.
بۇل بۇيرىق جوباسى «اشىق ن ق ا» پورتالىندا 6-ناۋرىزعا دەيىن قوعامدىق تالقىلاۋدا بولادى.
ەسكە سالايىق، 2016-جىلدان بەرى قازاقستاندىقتار ءوز ءنومىرىن ساقتاي وتىرىپ، ۇيالى بايلانىس وپەراتورىن اۋىستىرا الادى.