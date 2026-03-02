قازاقستاندا ومىرلىك قيىن جاعدايدا قالعان ادامدارعا قولداۋ كورسەتۋ ەرەجەلەرى جاڭارتىلدى
استانا. KAZINFORM - ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى ومىرلىك قيىن جاعدايدا قالعان ادامدار مەن وتباسىلارعا كەشەندى قولداۋ كورسەتۋ بويىنشا جۇمىس تارتىبىنە وزگەرىستەر ەنگىزدى.
جاڭا بۇيرىق 2026 -جىلعى 10- ناۋرىزدان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
جاڭارتىلعان ەرەجەلەر ومىردە قيىندىققا تاپ بولعان ازاماتتاردى انىقتاپ، ولارعا كومەك كورسەتۋ ءۇشىن ءبىلىم بەرۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ، الەۋمەتتىك قورعاۋ، جۇمىسپەن قامتۋ، مادەنيەت، سپورت، تۋريزم، ىشكى ىستەر جانە باسقا دا مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ بىرلەسىپ جۇمىس ىستەۋ ءتارتىبىن ايقىندايدى. سونداي-اق، قۇقىقبۇزۋشىلىقتار، زورلىق-زومبىلىق جانە الەۋمەتتىك تاۋەكەلدەردىڭ الدىن الۋعا ەرەكشە كوڭىل بولىنەدى.
ءاربىر ادام نەمەسە وتباسى ءۇشىن وتباسىن قولداۋ ورتالىعى جەكە جۇمىس جوسپارىن ازىرلەيدى. بۇل جوسپار الەۋمەتتىك وڭالتۋ، بەيىمدەلۋ جانە ومىرلىك قيىن جاعدايعا قايتا ءتۇسۋ تاۋەكەلدەرىن ازايتۋدى كوزدەيدى. مەملەكەتتىك ورگاندار ءوز قۇزىرەتى شەگىندە كومەك كورسەتىپ، جوسپاردىڭ ورىندالۋى تۋرالى اقپارات بەرۋگە مىندەتتى، ال ورتالىق اتقارىلعان شارالاردىڭ تيىمدىلىگىن باقىلايدى.
جاڭا ەرەجەلەر ازاماتتاردىڭ ءوتىنىشىن كۇتپەستەن وتباسىنىڭ الەۋمەتتىك جاعدايىن باعالاۋ جانە ولارعا بەلسەندى قولداۋ كورسەتۋ ءۇشىن سيفرلىق وتباسى كارتاسىن قولدانۋدى قاراستىرادى. ۆەدومستۆوارالىق جۇمىستىڭ تيىمدىلىگىن باقىلاۋ جانە قولداۋ شارالارىن تۇزەتۋ ءۇشىن مونيتورينگ پەن تالداۋ توقسان سايىن جۇرگىزىلەدى.
بۇعان دەيىن ءبىز ومىرلىك قيىن جاعدايعا تاپ بولعان ادامداردىڭ ونلاين قالاي كومەك الاتىنىن جازعان ەدىك.