قازاقستاندا تىركەلگەن زاڭدى تۇلعالار سانى 550 مىڭنان اسادى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى 1-اقپانداعى جاعداي بويىنشا قازاقستاندا 550204 زاڭدى تۇلعا تىركەلگەن، ونىڭ 438787 ءسى - جۇمىس ىستەپ تۇرعان سۋبەكتىلەر. بۇل تۋرالى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى حابارلادى.
2026 -جىلعى قاڭتاردا 2025 -جىلعى جەلتوقسانمەن سالىستىرعاندا زاڭدى تۇلعالار سانى %0,1 ارتتى، ال وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعانداعى ءوسىم %2,5 دى قۇراعان. 2016-2025 -جىلدار ارالىعىندا ولاردىڭ سانى 383850 دەن 549669 عا دەيىن ءوسىپ، %43,2 ۇلعايدى.
تىركەلگەن زاڭدى تۇلعالاردىڭ ەڭ جوعارى ۇلەسى مىنا سالالارعا تيەسىلى:
- «كوتەرمە جانە بولشەك ساۋدا؛ اۆتوموبيلدەر مەن موتوتسيكلدەردى جوندەۋ» - %26,7
- «قۇرىلىس» - %13,4
- «وزگە دە قىزمەت تۇرلەرىن كورسەتۋ» - %9,9
تىركەلگەن زاڭدى تۇلعالار سانى باسىم ايماقتار - الماتى (%28,8)، استانا (%19,5) جانە شىمكەنت (%5,5).
وسىعان دەيىن زاڭدى تۇلعالاردىڭ جەمقورلىق قىلمىستارىنا جاۋاپكەرشىلىگى كۇشەيتىلەتىنىن جازعان ەدىك.