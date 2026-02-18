ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    14:40, 18 - اقپان 2026 | GMT +5

    قازاقستاندا تىركەلگەن زاڭدى تۇلعالار سانى 550 مىڭنان اسادى

    استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى 1-اقپانداعى جاعداي بويىنشا قازاقستاندا 550204 زاڭدى تۇلعا تىركەلگەن، ونىڭ 438787 ءسى - جۇمىس ىستەپ تۇرعان سۋبەكتىلەر. بۇل تۋرالى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى حابارلادى.

    Қазақстанда тіркелген заңды тұлғалар саны 550 мыңнан асады
    Фото: Ұлттық статистика бюросы

    2026 -جىلعى قاڭتاردا 2025 -جىلعى جەلتوقسانمەن سالىستىرعاندا زاڭدى تۇلعالار سانى %0,1 ارتتى، ال وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعانداعى ءوسىم %2,5 دى قۇراعان. 2016-2025 -جىلدار ارالىعىندا ولاردىڭ سانى 383850 دەن 549669 عا دەيىن ءوسىپ، %43,2 ۇلعايدى.

    تىركەلگەن زاڭدى تۇلعالاردىڭ ەڭ جوعارى ۇلەسى مىنا سالالارعا تيەسىلى:

    - «كوتەرمە جانە بولشەك ساۋدا؛ اۆتوموبيلدەر مەن موتوتسيكلدەردى جوندەۋ» - %26,7

    - «قۇرىلىس» - %13,4

    - «وزگە دە قىزمەت تۇرلەرىن كورسەتۋ» - %9,9

    تىركەلگەن زاڭدى تۇلعالار سانى باسىم ايماقتار - الماتى (%28,8)، استانا (%19,5) جانە شىمكەنت (%5,5).

    وسىعان دەيىن زاڭدى تۇلعالاردىڭ جەمقورلىق قىلمىستارىنا جاۋاپكەرشىلىگى كۇشەيتىلەتىنىن جازعان ەدىك.

    تەگ:
    سىرتقى ساياسات بيلىك جانە ساياسات
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار