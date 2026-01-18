قازاقستاندا تۇركى تىلدەرىن تانۋعا يكەمدەلگەن ەڭ ءىرى ج ي مودەلى ازىرلەندى
استانا. KAZINFORM — قازاقستاندىق Cybernet AI ستارتاپى تۇركى تىلدەرىن اۆتوماتتى تۇردە تانۋعا ارنالعان (ASR) ەڭ ءىرى مودەلدى ۇسىندى. بۇل تۋرالى جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
بۇل - ورتالىق ازياداعى العاشقى اۋقىمدى جوبا جانە تۇركى تىلدەر توبىنىڭ ەرەكشەلىكتەرىن ەسكەرە وتىرىپ، اۋەلدەن اعىلشىن ءتىلدى شەشىمدەرگە بەيىمدەلمەي ازىرلەنگەن تولىققاندى جاساندى ينتەللەكت مودەلى.
جوبا Astana Hub قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ ستراتەگيالىق قولداۋىمەن ءارى Microsoft كومپانياسىنىڭ GPU- ينفراقۇرىلىمىندا جۇزەگە اسىرىلدى*.
— Cybernet AI ازىرلەمەسى تۇركى تىلدەر توبىنا كىرەتىن ەلدەرگە سيفرلىق سەرۆيستەر مەن كليەنتتەرگە قىزمەت كورسەتۋدى انا تىلىندە، ساپانى جوعالتپاي جانە قولجەتىمدى باعامەن جاساندى ينتەللەكت ارقىلى اۋقىمدى تۇردە دامىتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. قازاقستان ءۇشىن بۇل جاھاندىق AI- شەشىمدەردى تۇتىنۋشى رولىنەن حالىقارالىق دەڭگەيدە باسەكەگە قابىلەتتى ءوز تەحنولوگيالارىن ازىرلەۋشى ەلگە اينالۋ دەگەن ءسوز، — دەدى Astana Hub باسقارۋشى ديرەكتورى تاڭات وسكەمبايەۆ.
مودەل قازاق، تۇرىك، وزبەك، قىرعىز، ازەربايجان جانە تاتار تىلدەرىنىڭ نەگىزىندە ازىرلەنگەن، سونداي- اق بيزنەستە جانە مەملەكەتتىك قىزمەتتەر كورسەتۋ بارىسىندا كەڭ تارالعان تۇركى- ورىس ارالاس سويلەۋ بارىسىندا دا تىلدەردى ءدال تانيدى.
وسى ۋاقىتقا دەيىن قازاقستان مەن ورتالىق ازيا ەلدەرى نەگىزىنەن اعىلشىن تىلىنە باعىتتالعان حالىقارالىق ASR- مودەلدەردى پايدالانۋعا ءماجبۇر بولدى. مۇنداي شەشىمدەر تۇركى تىلدەرىنىڭ فونەتيكاسىن، اكتسەنتتەرىن جانە ارالاس سويلەۋ ەرەكشەلىكتەرىن جەتكىلىكتى دەڭگەيدە ەسكەرمەي، داۋىسقا نەگىزدەلگەن AI- سەرۆيستەردىڭ ساپاسىن شەكتەپ كەلدى.
Cybernet AI بۇل ماسەلەگە وزگە كوزقاراسپەن قارادى: كومپانيا ءوڭىر ىشىندە جانە ءوڭىر ءۇشىن ارنايى مودەل جاساپ، وعان قازىرگى زامانعى تۇركى تىلدەرىنىڭ لينگۆيستيكالىق ەرەكشەلىكتەرىن ەنگىزدى.
-ءبىز اعىلشىن ءتىلدى مودەلدەردى بەيىمدەۋدەن سانالى تۇردە باس تارتىپ، تابيعي، ارالاس اۋىزەكى سويلەۋدى باستاپقىدان تۇسىنەتىن ASR- مودەل ازىرلەدىك. بۇل شەشىمدى جاي عانا تەحنولوگيالىق ءونىم ەمەس، قازاقستاننىڭ جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى جەرگىلىكتى ەكوجۇيەسىن جانە تەحنولوگيالىق ەگەمەندىگىن قالىپتاستىرۋعا قوسىلعان ۇلەس دەپ قاراستىرۋعا بولادى، — دەدى Cybernet AI كومپانياسىنىڭ تەحنيكالىق ديرەكتورى راشيد يسمايلوۆ.
جاڭا ASR- مودەل ۇلكەن كولەمدەگى داۋىس كوممۋنيكاتسيالارىمەن جۇمىس ىستەيتىن بيزنەسكە باعىتتالعان: بانكتەر مەن قارجى ۇيىمدارىنا، تەلەكوم- وپەراتورلارعا، ءارتۇرلى دەڭگەيدەگى بايلانىس ورتالىقتارىنا، لوگيستيكالىق جانە سەرۆيستىك كومپانيالارعا، سونداي- اق حالىققا قىزمەت كورسەتەتىن مەملەكەتتىك قۇرىلىمدارعا ارنالعان.
ازىرلەۋشىلەردىڭ پىكىرىنشە، بۇل مودەل كليەنتتەردى قولداۋ ارنالارى بويىنشا شىعىنداردى ازايتىپ، بارىنشا سۇرانىسقا يە داۋىس فورماتىندا تاۋلىك بويى قىزمەت كورسەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
مودەل قورشاعان ورتانىڭ شۋىنا، اكسەنتتەرگە جانە سويلەم بارىسىندا ءتىل اۋىستىرۋعا ءتوزىمدى، سونداي- اق فينتەحتەن باستاپ مەملەكەتتىك قىزمەتتەرگە دەيىنگى ءارتۇرلى سالالاردا بىردەي جوعارى دالدىكتى كورسەتەدى.
«Cybernet AI» كومپانياسى — Astana Hub قاتىسۋشىسى، بانكتەردىڭ، فينتەح- كومپانيالاردىڭ جانە باسقا دا رەتتەلەتىن سالالاردىڭ بايلانىس ورتالىقتارىنا ارنالعان قورعالعان كورپوراتيۆتىك AI- شەشىمدەردى ازىرلەۋگە ماماندانعان. كومپانيا پلاتفورماسى جوعارى ونىمدىلىكتى، باقىلاناتىن ماسشتابتاۋدى جانە قاۋىپسىزدىك پەن رەگۋلياتورلىق تالاپتاردى قاتاڭ ساقتاي وتىرىپ، وپەراتسيالىق شىعىنداردى ەداۋىر قىسقارتۋدى قامتاماسىز ەتەدى.
Cybernet AI قازاقستاندا، وزبەكستاندا، قىرعىزستاندا، ا ق ش- تا، مەكسيكادا جانە مىسىردا جۇمىس ىستەيدى، سونداي- اق ۇلى بريتانيا مەن ە و ەلدەرىندە جوبالار جۇزەگە اسىرۋدا. كومپانيا شەشىمدەرى 34 ءتىلدى قولدايدى، ونىڭ ىشىندە قازاق، وزبەك، ورىس، اعىلشىن، اراب جانە يسپان تىلدەرى بار.
