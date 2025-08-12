قازاقستاندا TOR جول قاۋىپسىزدىگىنىڭ ءبىرىڭعاي سيفرلىق پلاتفورماسى ىسكە قوسىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتەتىن ءبىرىڭعاي تسيفرلىق پلاتفورما - TOR ازىرلەنىپ، قولدانىسقا ەنگىزىلدى، دەپ حابارلايدى ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
جۇيە ەلدەگى جولداردا بولىپ جاتقان بارلىق وقيعالاردى ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە جيناقتاپ، رەتتەپ كورسەتىپ وتىرادى. پلاتفورما ىشكى ىستەر ورگاندارى قىزمەتكەرلەرىنە ارنالعان ءبىرىڭعاي «سيفرلىق تەرەزە» رەتىندە جۇمىس ىستەپ، جول جاعدايىن ۇلتتىق دەڭگەيدە باسقارۋعا، تالداۋعا جانە ۇيلەستىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
بۇل جوبا - مەملەكەت باسشىسىنىڭ بارلىق باقىلاۋ كامەرالارىن جانە تانۋ جۇيەلەرىن ءبىرتۇتاس سيفرلىق ەكوجۇيەگە بىرىكتىرەتىن ۇلتتىق «قاۋىپسىز قالا» پلاتفورماسىن قۇرۋ جونىندەگى تاپسىرماسىن ورىنداۋعا باعىتتالعان العاشقى قادام.
TOR پلاتفورماسى دەرەكتەردى ءتورت نەگىزگى كوزدەن جيناقتايدى: قالالار مەن تاس جولدارداعى ستاتسيونارلىق كەشەندەردەن، پاترۋلدىك پوليتسيانىڭ موبيلدى بەكەتتەرىنەن، درونداردان جانە وزگە دە قوسىلعان جۇيەلەردەن. جۇيە وڭىرلەر، وقيعا تۇرلەرى جانە ۋاقىت كەسىندىسى بويىنشا تالداۋ جاساپ، اپات ءجيى بولاتىن نۇكتەلەردى انىقتاۋعا، قاۋىپتى جۇرگىزۋشىلەردى تىركەۋگە، سونداي-اق ءۇزىلىسسىز سەگىز ساعاتتان ارتىق كولىك جۇرگىزىپ وتىرعان تۇلعالاردى باقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
«TOR - بۇل بۇكىل ەل اۋقىمىندا جول قاۋىپسىزدىگىن باسقارۋعا ارنالعان زاماناۋي قۇرال. جۇيە تەك زاڭبۇزۋشىلىقتاردى جەدەل تىركەپ قانا قويماي، ىقتيمال قاۋىپ- قاتەرلەردى الدىن الا بولجاپ، جول- كولىك وقيعالارىنىڭ الدىن الىپ، ادام ءومىرىن ساقتاپ قالۋعا كومەكتەسەدى»، - دەدى ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ اقپاراتتاندىرۋ جانە بايلانىس دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى سەرگەي ۆارگو.
«TOR - ءارتۇرلى دەرەككوزدەردەن اقپارات جيناپ، جول جاعدايىنىڭ تولىق كارتيناسىن قالىپتاستىرا الاتىن امبەباپ سيفرلىق ورتا. پلاتفورمانىڭ ارحيتەكتۋراسى باستاپقىدا قازاقستاننىڭ ەرەكشەلىكتەرىن ەسكەرىپ جاسالدى جانە جاعدايعا وڭاي بەيىمدەلەدى. بۇل بارلىق جول قاۋىپسىزدىگىنە جاۋاپتى تاراپتارعا ارنالعان ءبىرىڭعاي جۇمىس ستاندارتىن قالىپتاستىرادى» ، - دەدى Sergek كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى ەۆگەني كيم.
جاڭا پلاتفورمانىڭ باستى ەرەكشەلىگى - دەرەكتەردى بىرىكتىرۋدىڭ ءبىرىڭعاي ستاندارتى، وقيعالاردى ورتالىقتاندىرىلعان ۆيزۋاليزاتسيالاۋ مۇمكىندىگى جانە ءبىر قالادان بۇكىل رەسپۋبليكا دەڭگەيىنە دەيىن كەڭەيتۋ الەۋەتى. TOR ارحيتەكتۋراسى Big Data جانە BI- تالداۋ تەحنولوگيالارىن قولدانۋعا دايىن.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاندا جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىن باعالايتىن ۇلتتىق باعدارلاما ىسكە قوسىلعانى حابارلاندى.