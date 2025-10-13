قازاقستاندا تەلەفونداردى تىركەۋ: قانشا قۇرىلعى بۇعاتتالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ۆەريفيكاتسيادان وتپەگەن موبيلدى قۇرىلعىلاردى بۇعاتتاۋ پروتسەسى باستالدى.
جاساندى ينتەلەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى قازىرگى ۋاقىتتا 127682 IMEI- كود بۇعاتتالعانىن مالىمدەدى. مامانداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل سان قۇرىلعىلاردىڭ ناقتى سانىنا سايكەس كەلمەيدى، سەبەبى ءبىر سمارتفوندا تورتكە دەيىن IMEI- كود بولۋى مۇمكىن.
سمارتفوندى قايتا قوسۋ ءۇشىن پايدالانۋشىلار ۆەرافيكاتسيادان ءوتىپ، قۇرىلعىنىڭ ەلگە زاڭدى تۇردە اكەلىنگەنىن راستايتىن قۇجاتتاردى بەلگىلەنگەن تارتىپپەن ۇسىنۋى قاجەت.
تەكسەرۋدەن كەيىن موبيلدى قۇرىلعىلار ءۇش تىزىمگە بولىنەدى:
• «اق ءتىزىم» - ءساتتى ۆەريفيكاتسيادان وتكەن قۇرىلعىلار؛
• «سۇر ءتىزىم» - ۋاقىتشا تىركەلگەن، يەلەرى 30 كۇن ىشىندە قۇرىلعىنىڭ زاڭدى اكەلىنگەنىن راستاۋى ءتيىس؛
• «قارا ءتىزىم» - بەلگىلەنگەن مەرزىمدە ۆەريفيكاتسيادان وتپەگەن قۇرىلعىلار.
قازىرگى ۋاقىتتا «سۇر تىزىمدە» 886003 IMEI- كود بار.
- بۇل سان ناقتى قۇرىلعىلاردىڭ سانىنا سايكەس كەلمەيدى، سەبەبى ءبىر قۇرىلعىدا 2-دەن 4-كە دەيىن IMEI- كود بولۋى مۇمكىن. سونىمەن قاتار بۇل كورسەتكىشكە SIM- سلوتتارى بار قۇرىلعىلاردىڭ IMEI- كودتارى دا كىرەدى. مۇنداي جاعدايدا يەلەرى جەڭىلدەتىلگەن تارتىپپەن ۆەريفيكاتسياعا ءوتىنىش بەرۋى قاجەت. راستالعان سوڭ، بۇل IMEI- كودتار «اق تىزىمگە» اۋىستىرىلادى، - دەيدى قازاقستانداعى IMEI ۆەريفيكاتسياسى بويىنشا ATS MEDIAFON KZ كومپانياسى.
ال «تۇتىنۋشىلاردىڭ ۇلتتىق ليگاسى» ۇيىمىنىڭ مالىمەتىنشە، رەسمي يمپورت ۇلەسى وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 20-40 پايىزعا ارتقان. ساراپشىلار بۇل كورسەتكىش ەنگىزىلگەن شارالاردىڭ تيىمدىلىگىن دالەلدەيدى دەپ وتىر.
بۇعان دەيىن ۇيالى بايلانىس جۇيەسىن اينالىپ وتەتىن زاڭسىز سيم- بوكس قۇرىلعىسى انىقتالعانىن جازعانبىز.
