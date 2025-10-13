ق ز
    قازاقستاندا تەلەفونداردى تىركەۋ: قانشا قۇرىلعى بۇعاتتالدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ۆەريفيكاتسيادان وتپەگەن موبيلدى قۇرىلعىلاردى بۇعاتتاۋ پروتسەسى باستالدى.

    Фото: Pexels

    جاساندى ينتەلەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى قازىرگى ۋاقىتتا 127682 IMEI- كود بۇعاتتالعانىن مالىمدەدى. مامانداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل سان قۇرىلعىلاردىڭ ناقتى سانىنا سايكەس كەلمەيدى، سەبەبى ءبىر سمارتفوندا تورتكە دەيىن IMEI- كود بولۋى مۇمكىن.

    سمارتفوندى قايتا قوسۋ ءۇشىن پايدالانۋشىلار ۆەرافيكاتسيادان ءوتىپ، قۇرىلعىنىڭ ەلگە زاڭدى تۇردە اكەلىنگەنىن راستايتىن قۇجاتتاردى بەلگىلەنگەن تارتىپپەن ۇسىنۋى قاجەت.

    تەكسەرۋدەن كەيىن موبيلدى قۇرىلعىلار ءۇش تىزىمگە بولىنەدى:

    • «اق ءتىزىم» - ءساتتى ۆەريفيكاتسيادان وتكەن قۇرىلعىلار؛

    • «سۇر ءتىزىم» - ۋاقىتشا تىركەلگەن، يەلەرى 30 كۇن ىشىندە قۇرىلعىنىڭ زاڭدى اكەلىنگەنىن راستاۋى ءتيىس؛

    • «قارا ءتىزىم» - بەلگىلەنگەن مەرزىمدە ۆەريفيكاتسيادان وتپەگەن قۇرىلعىلار.

    قازىرگى ۋاقىتتا «سۇر تىزىمدە» 886003 IMEI- كود بار.

    - بۇل سان ناقتى قۇرىلعىلاردىڭ سانىنا سايكەس كەلمەيدى، سەبەبى ءبىر قۇرىلعىدا 2-دەن 4-كە دەيىن IMEI- كود بولۋى مۇمكىن. سونىمەن قاتار بۇل كورسەتكىشكە SIM- سلوتتارى بار قۇرىلعىلاردىڭ IMEI- كودتارى دا كىرەدى. مۇنداي جاعدايدا يەلەرى جەڭىلدەتىلگەن تارتىپپەن ۆەريفيكاتسياعا ءوتىنىش بەرۋى قاجەت. راستالعان سوڭ، بۇل IMEI- كودتار «اق تىزىمگە» اۋىستىرىلادى، - دەيدى قازاقستانداعى IMEI ۆەريفيكاتسياسى بويىنشا ATS MEDIAFON KZ كومپانياسى.

    ال «تۇتىنۋشىلاردىڭ ۇلتتىق ليگاسى» ۇيىمىنىڭ مالىمەتىنشە، رەسمي يمپورت ۇلەسى وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 20-40 پايىزعا ارتقان. ساراپشىلار بۇل كورسەتكىش ەنگىزىلگەن شارالاردىڭ تيىمدىلىگىن دالەلدەيدى دەپ وتىر.

    بۇعان دەيىن ۇيالى بايلانىس جۇيەسىن اينالىپ وتەتىن زاڭسىز سيم- بوكس قۇرىلعىسى انىقتالعانىن جازعانبىز.

    اۆتور

    تاستان تويانوۆ

     

    تەگ:
    قوعام زاڭ جانە قۇقىق
