قازاقستاندا تەلەفونداردىڭ IMEI كودىن تەكسەرەتىن جاڭا وپەراتور پايدا بولدى
استانا. KAZINFORM - «قازاقستاندا تاعى ءبىر كومپانيا تەلەفونداردىڭ IMEI كودتارىن تەكسەرۋ قىزمەتىن جۇرگىزۋگە ءوتىنىش بەردى. ونىڭ تاريفتەرىن مەملەكەت رەتتەيتىن بولادى. بۇل قىزمەتتى «مەملەكەتتىك راديوجيىلىك قىزمەتى» ر م ك كورسەتەدى» ، دەپ حابارلايدى Kazinform.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى IMEI- ۆەريفيكاتسيا وپەراتورىنا جاڭا كانديداتۋرا ۇسىنىلعانىن راستادى.
- قازىرگى ۋاقىتتا ۆەريفيكاتسيا قىزمەتىن كورسەتۋگە ەكىنشى كومپانيا ءوتىنىش بەردى. بولاشاقتا «مەملەكەتتىك راديوجيىلىك قىزمەتى» ر م ك قۇرىلعىلاردى ۆەريفيكاتسيالاۋدى ءوز بەتىنشە جۇرگىزەدى، - دەيدى ب ا ق جانە قوعاممەن بايلانىس باسقارماسىنىڭ باسشىسى اينۇر ءالمۇحانوۆا.
كومپانيا قىزمەت كورسەتۋ تاريفتەرى بويىنشا جالعىز وپەراتور بولماق. ال تاريفتەردى باسەكەلەستىكتى قورعاۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى رەتتەيدى. سونداي-اق، مينيسترلىك نارىقتا بىرنەشە وپەراتور پايدا بولاتىنىنان ءۇمىتتى. بۇل قىزمەت كورسەتۋ ساپاسىن ارتتىرۋعا جانە ولقىلىقتاردىڭ الدىن الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- باسقا وپەراتورلاردىڭ تاريفتەرى باسەكەلەستىك شارتىمەن بەلگىلەنەدى، بۇل نارىقتا ءادىل جانە ءتيىمدى باسەكەنىڭ دامۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەپ ءتۇسىندىردى ج ي مينيسترلىگى.
قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستاندا IMEI- ۆەريفيكاتسياسىن تەك «ATS Mediafon KZ» ج ش س جۇزەگە اسىرادى. وپەراتور اشىق كونكۋرس قورىتىندىسى بويىنشا تاڭدالعان.
دەگەنمەن، سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى نارىقتى شەكتەمەيتىنىن جانە قىزمەت وپەراتورلارى بولعىسى كەلەتىن باسقا كومپانيالاردان دا وتىنىشتەر كۇتەتىنىن ايتتى. كانديداتتار ءوز جۇيەسىن مەملەكەتتىك دەرەكتەرمەن بىرىكتىرىپ، بارلىق قۇرىلعىلاردى دۇرىس تەكسەرە الاتىنداي مۇمكىندىككە يە بولۋى كەرەك.
ايتا كەتەيىك، قازاقستانعا اكەلىنەتىن بارلىق جاڭا قۇرىلعىلار ۆەريفيكاتسيادان ءوتۋى قاجەت. تىركەلمەگەن قۇرىلعىلار «قارا تىزىمگە» ەنگىزىلىپ، ەل اۋماعىندا ۇيالى بايلانىس قىزمەتتەرى توقتاتىلادى.
بۇعان دەيىن قازاقستاندا بايلانىس قىزمەتتەرىن كورسەتۋ قاعيدالارىنا وزگەرىستەر ەنگىزىلگەنى تۋرالى حابارلاعان ەدىك.
