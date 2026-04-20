قازاقستاندا تەلەفون الاياقتىعىنا قارسى ج ي ەنگىزىلىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM- «قازاق تەلەكوم» ا ق تەلەفون الاياقتىعىنا قارسى كۇرەس اياسىندا جاساندى ينتەللەكت (ج ي) تەحنولوگيالارىن ەنگىزىپ جاتىر. بۇل تۋرالى كومپانيا باسقارما ءتوراعاسى باعدات مۋسين «سامۇرىق-قازىنا» ا ق قوعامدىق كەڭەسىنىڭ وتىرىسىندا ءمالىم ەتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، الاياقتىق قوڭىراۋلارعا قارسى ارنايى باعدارلامالىق قامتاماسىز ەتۋ ەنگىزىلگەن. ول كۇماندى قوڭىراۋلاردى انىقتاپ، ءتيىستى كول-ورتالىقتارعا باعىتتايدى. بۇل ورتالىقتار باس پروكۋراتۋرامەن بىرلەسىپ قۇرىلعان.
- ءبىز مۇنداي قوڭىراۋلاردى انىقتاپ، ارنايى كول-ورتالىقتارعا جىبەرەمىز. قازىرگى تاڭدا وسىنداي قوڭىراۋلاردىڭ شامامەن %6 ىن توقتاتىپ وتىرمىز. ال %100 قامتۋ ءۇشىن قۋاتىمىزدى شامامەن 20 ەسەگە ارتتىرۋ قاجەت. سوندىقتان وپەراتورلار سانىن گەومەتريالىق پروگرەسسيامەن كوبەيتپەي، ماسەلەنى ءتيىمدى شەشۋ ءۇشىن ج ي مودەلدەرىن ازىرلەۋدەمىز. بولاشاقتا ولار قوڭىراۋلاردى اۆتوماتتى تۇردە وڭدەپ، ازاماتتاردى الاياقتاردان قورعاۋدى قامتاماسىز ەتەدى، - دەدى باعدات مۋسين.
ول تەلەفون الاياقتىعىنا قارسى كۇرەس تۇراقتى جۇمىستى تالاپ ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى. سەبەبى قاسكويلەر قورعانىس تەحنولوگيالارىنا تەز بەيىمدەلەدى.
سونىمەن قاتار بۇل باعىتتاعى جۇمىس باس پروكۋراتۋرا جانە ۇلتتىق بانك جانىنداعى انتيفرود-ورتالىقپەن ۇيلەستىرىلىپ جۇرگىزىلىپ جاتىر. پرەزيدەنت تاپسىرماسى اياسىندا ۆەدومستۆوارالىق ءوزارا ءىس-قيمىل جولعا قويىلعان.
- ءبىز تەك ۇسىنىستار ازىرلەپ قانا قويماي، ناقتى شارالاردى جۇزەگە اسىرىپ جاتىرمىز. اتاپ ايتقاندا، تەلەكوممۋنيكاتسيا جەلىلەرىندە ازاماتتاردى الاياقتىق قوڭىراۋلاردان قورعايتىن ارنايى باعدارلامالاردى ەنگىزۋدەمىز، - دەپ تولىقتىردى باعدات مۋسين.