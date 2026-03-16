قازاقستاندا تۋۋ كورسەتكىشى بويىنشا كوش باستاپ تۇرعان وڭىرلەر اتالدى
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلدىڭ 12 ايىندا قازاقستاندا 335 مىڭ بالا دۇنيەگە كەلدى، دەپ حابارلايدى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنە سايكەس، ولاردىڭ 51,5 پايىزى - ۇلدار، 48,5 پايىزى - قىزدار.
تۋۋدىڭ ەڭ جوعارى كوەففيتسيەنتى تۇركىستان (1000 تۇرعىنعا 22,22 ادام)، ماڭعىستاۋ (21,40) وبلىستارىندا جانە شىمكەنت قالاسىندا (21,76) تىركەلدى. تۋۋ كورسەتكىشىنىڭ نەگىزگى ۇلەسى 25-29 جاس ارالىعىنداعى ايەلدەرگە - 27 پايىز، سونداي-اق 30-34 جاس ارالىعىنداعى ايەلدەرگە - 26,1 پايىز تيەسىلى.
- بىلتىر 20 جاسقا دەيىنگى قىزدار 10,4 مىڭ بالانى، ال 50 جاستان اسقان ايەلدەر 148 بالانى دۇنيەگە اكەلگەن. 20 جاسقا دەيىن بوسانعان انالاردىڭ سانى تۇركىستان وبلىسىندا باسىم بولسا، 50 جاستان اسىپ دۇنيەگە نارسە اكەلگەن انالار سانى الماتى قالاسىندا كوپ، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بىلتىر تۋعان بالالاردىڭ 24 پايىز (79,8 مىڭ بالا) وتباسىنىڭ تۇڭعىشى اتانسا، كەزەك سانى بويىنشا وتباسىندا ءتورتىنشى بولىپ 53,5 مىڭنان استام بالا دۇنيەگە كەلگەن (جالپى تۋىلعانداردان 16 پايىز).
بۇعان دەيىن ەلىمىزدە رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم كۇنى 585 بالا دۇنيەگە كەلگەنىن جازعانبىز.
سونىمەن قاتار، اقتاۋدا رەفەرەندۋم كۇنى تۋعان سابيگە اتا-زاڭ ەسىمى قويىلعان ەدى.