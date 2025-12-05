قازاقستاندا سيىر تۇقىمىن ەمبريون دەڭگەيىندە اسىلداندىراتىن زەرتحانا اشىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى امانعالي بەردالين ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ءمالىم ەتتى.
- مال باسى مەن ساپاسىن ارتتىرۋ ءۇشىن جاساندى ۇرىقتاندىرۋدىڭ زاماناۋي تەحنولوگيالارى ەنگىزىلەدى، - دەدى امانعالي بەردالين.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، وسى ماقسات اياسىندا سيىردى ەمبريون دەڭگەيىندە ۇرىقتاندىرۋدىڭ زەرتحاناسىن قۇرۋ ماسەلەسى پىسىقتالىپ جاتىر. بۇل تاسىلدە انالىق باستىڭ دا، بۇقانىڭ دا گەنەتيكالىق قاسيەتتەرى سۇرىپتالادى. وسىنىڭ ارقاسىندا جاڭا مال ءناسىلى تەز قالىپتاسىپ، مال باسى مەن ساپاسى جىلدام ارتادى.
- بۇل تەحنولوگيا جوعارى ءونىمدى مال باسىن الۋ پروتسەسىن ەداۋىر جەدەلدەتۋگە جانە وتاندىق مالدىڭ گەنەتيكالىق الەۋەتىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
بۇعان دەيىن قازاقستان ەكسپورتتاي الاتىن سيىر ەتىنىڭ ليميتى بەكىتىلگەنىن جازعان ەدىك.
سونىمەن قاتار تورعاي وڭىرىندە جايلاۋداعى مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا 6 پايىزدىق نەسيە بولىنەتىنى بەلگىلى بولدى.