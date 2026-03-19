قازاقستاندا سيفرلىق مەكتەپتەر داميدى: Google شەشىمدەرى ەنگىزىلمەك
استانا. KAZINFORM - وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا جۇمىس ساپارىمەن قازاقستانعا كەلگەن Google for Education كومپانياسىنىڭ ۇلى بريتانيا، ەۋروپا جانە ورتالىق ازيا بويىنشا ديرەكتورى اننا ارتەميەۆامەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
سونىمەن قاتار باسقوسۋعا ءبىلىم بەرۋدى تۇراقتى دامىتۋ قورىنىڭ ديرەكتورى دانيار توقتاربايەۆ قاتىستى. تاراپتار ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن سيفرلىق ترانسفورماتسيالاۋ، زاماناۋي تەحنولوگيالىق شەشىمدەردى وقۋ پروتسەسىنە ەنگىزۋ جانە ءبىلىم بەرۋ يننوۆاتسيالارى سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى تالقىلادى. مينيستر ەلىمىزدىڭ ورتا ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن دامىتۋ جوسپارلارىمەن ءبولىسىپ، Google كومپانياسىنىڭ باستامالارىن تالقىلادى.
- ءبىز Google كومپانياسىن «كەلەشەك مەكتەپتەرى» جوباسى اياسىندا بىرلەسە جۇمىس جاساۋعا شاقىرامىز. ەل اۋماعىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ تاپسىرماسىمەن 217 مەكتەپ سالىندى. سول مەكتەپتەردىڭ 84 ى اۋىلداردا ورنالاسقان. سونىمەن قاتار بىزدە شاعىن جيناقتى مەكتەپتەر بار. اۋىلداردا بارلىعى 6 مىڭنان استام مەكتەپ ورنالاسقان. قازىر ءبىز ءۇشىن ستارتەگيالىق باسىمدىقتاردىڭ ءبىرى اۋىل مەن قالا مەكتەپتەرى اراسىنداعى الشاقتىقتى جويۋ، - دەدى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا.
كەزدەسۋ بارىسىندا Google كومپانياسىنىڭ ونىمدەرىنە نەگىزدەلگەن Google Classroom ،Gemini ،Notebook LLM جانە وزگە دە جاساندى ينتەللەكتىگە نەگىزدەلگەن شەشىمدەر تانىستىرىلدى. Chromebook نوۋتبۋكتەرىن وقۋ پروتسەسىندە قولدانۋدىڭ پراكتيكالىق سەناريلەرى كورسەتىلدى. بۇل تەحنولوگيالار زاماناۋي سيفرلىق مەكتەپتىڭ ءتيىمدى قۇرالى بولا الادى.
قازىرگى تاڭدا Google for Education ءبىلىم بەرۋ سالاسىن تۇراقتى دامىتۋ قورى مەن «ورلەۋ» بىلىكتىلىكتى ارتتىرۋ ۇلتتىق ورتالىعىمەن بىرلەسىپ Digital Bala پيلوتتىق جوباسى جۇزەگە اسىرىلۋدا. ول جوبانىڭ اياسىندا مەكتەپتەردە وقۋ پروتسەسىن اۆتوماتتاندىرۋعا جانە مۇعالىمدەر مەن وقۋشىلار اراسىندا ينتەراكتيۆتى بايلانىس ورناتۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن IT- قۇرالدار ەنگىزىلمەك.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى Google كومپانياسىنىڭ وكىلدەرىمەن كەزدەسۋ وتكىزىپ، تاراپتار جوعارى ءبىلىمدى سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ پەرسپەكتيۆالارىن تالقىلاعان بولاتىن.