قازاقستاندا SIM- كارتانى قالاي ساتىپ الۋعا بولادى؟
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندا SIM- كارتانى راسىمدەۋ ەندى بيومەتريالىق سايكەستەندىرۋدەن وتكەننەن كەيىن عانا مۇمكىن بولادى. بۇل موبيلدى جانە ينتەرنەت-الاياقتىققا قارسى كۇرەس ءۇشىن قاجەت.
بيزنەس پەن ۇيىمدار ءۇشىن بيومەتريالىق سايكەستەندىرۋ تالابى قىزمەتتىك ماقساتتا SIM- كارتالار بەرىلەتىن قىزمەتكەرلەرگە دە قاتىستى بولادى. سيفرلىق مينيسترلىكتىڭ مالىمدەۋىنشە، بيومەتريالىق سايكەستەندىرۋ نومىرلەردى انونيم پايدالانۋدى جوققا شىعارىپ، ولاردى قولدانۋعا جاۋاپكەرشىلىكتى ارتتىرادى.
«مىندەتتى بيومەتريانى ەنگىزۋ ديلەرلەر مەن دەلدالدار ارقىلى SIM- كارتالاردى زاڭسىز ساتۋ ماسەلەسىن دە شەشەدى. ءنومىر قاي جەردە ساتىپ الىنعانىنا قاراماستان، بايلانىس قىزمەتتەرى ابونەنتتىڭ جەكە باسى راستالعاننان كەيىن عانا كورسەتىلەدى»، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆو.
انىقتاما: بيومەتريا - ادامنىڭ بىرەگەي بيولوگيالىق نەمەسە مىنەز-قۇلىقتىق ەرەكشەلىكتەرى (ساۋساق ءىزى، كوزدىڭ نۇرلى قابىعىنىڭ ورنەگى، بەت ءپىشىنى، الاقان گەومەترياسى، د ن ق، تامىر سۋرەتى جانە باسقا دا بەلگىلەر) ارقىلى تانۋ جانە سايكەستەندىرۋ تەحنولوگياسى. بيومەتريا اۋتەنتيفيكاتسيانىڭ ەڭ سەنىمدى تاسىلدەرىنىڭ ءبىرى سانالادى، ويتكەنى مۇنداي بەلگىلەردى قولدان جاساۋ نەمەسە ۇرلاۋ قيىن (قۇپيا ء سوز نەمەسە كارتاعا قاراعاندا).
مينيسترلىك ءبىر ادامعا ابونەنتتىك نومىرلەردى راسىمدەۋدىڭ بەكىتىلگەن ءتارتىبىن ەسكە سالدى.
«جەكە جانە وتباسىلىق پايدالانۋعا دەيىن ون SIM- كارتاعا دەيىن تىركەۋ قاراستىرىلعان. ودان كوپ مولشەردە راسىمدەۋ نەگىزدەلگەن قاجەتتىلىك بولعان جاعدايدا جانە SIM- كارتالار قولدانىلاتىن قۇرىلعىلاردى كورسەتە وتىرىپ مۇمكىن بولادى. مۇنداي ءتاسىل الاياقتىق سحەمالارعا ءتان نومىرلەردى جاپپاي تىركەۋ تاۋەكەلدەرىن تومەندەتەدى»، - دەپ قوستى سيفرلىق دامۋ جانە جاساندى ينتەللەكت مينيسترلىگىندە.