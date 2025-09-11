قازاقستاندا ساموكات تىزگىندەگەندەرگە قوسىمشا شەكتەۋ ازىرلەنەدى
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر مينيسترلىگى زاڭناماداعى ولقىلىقتاردى تۇزەتىپ، بارلىق تاراپ ءۇشىن تۇسىنىكتى ەرەجە قالىپتاستىرماق. بۇل تۋرالى ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى يگور لەپەحا ءمالىم ەتتى.
- بۇل جۇمىسقا ەڭ باسىنان باستاپ كىرىستىك. ءيا، زاڭناماداعى ولقىلىقتار ءتيىستى ارەكەتتەردى جۇزەگە اسىرۋعا مۇمكىندىك بەرمەيدى، سوندىقتان وسى ماۋسىمدا دەپۋتاتتىق تۇزەتۋلەر بولادى. زاڭناماداعى ولقىلىقتاردى تۇزەتىپ، جۇرگىزۋشىلەر ءۇشىن دە، پوليتسەيلەر ءۇشىن دە، باسقا تاراپ ءۇشىن دە تۇسىنىكتى ەرەجە قالىپتاستىرۋعا باعىتتالادى. ازىرگە ناقتى ايتا المايمىن، ءبىراق مەملەكەتتىك تىركەۋ بولمايدى، - دەدى يگور لەپەحا ءماجىلىستىڭ كۋلۋارىندا.
وسى ورايدا ساموكاتشىلار جىلدامدىقتى ارتتىرسا - ءتارتىپ بۇزۋشىلىق.
- كارشەرينگ كومپانيالارىنىڭ يەلەرىمەن تالقىلاۋ بولعاندا، ولار ساياباقتا، تروتۋاردا جىلدامدىقتى شەكتەيمىز دەگەن. وكىنىشكە قاراي، بۇل ورىندالمادى. سوندىقتان قازىر دەپۋتاتتارمەن جۇمىس توبى اياسىندا قوسىمشا شارا قابىلدانادى. كارشەرينگ كومپانيالارى تالاپتى ەرىكتى تۇردە قابىلداماسا، شاماسى، زاڭ جۇزىندە شەكتەۋگە تۋرا كەلەدى. ءبىراق، قالاي جانە قاي باعىتتا بولاتىنىن ايتۋ ازىرگە ايتۋ قيىن، - دەيدى ول.
بۇگىن ماجىلىستە «2026-2028 -جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت تۋرالى» جانە رەسپۋبليكالىق جانە وبلىستىق بيۋدجەت، رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالار، استانا بيۋدجەتى اراسىنداعى 2026-2028 -جىلدارعا ارنالعان جالپى سيپاتتاعى ترانسفەرت كولەمى تۋرالى زاڭ جوباسى تانىستىرىلىپ جاتىر.
ايتا كەتسەك، مەملەكەت باسشىسى بيىل قازاقستان حالقىنا جولداۋىندا ەلەكتروساموكات ماسەلەسىنە توقتالعان ەدى.
سونداي-اق ساموكات تىزگىندەگەندەردىڭ ارەكەتى ءۇشىن كيكشەرينگ كومپانيالار جازالانۋى مۇمكىن ەكەنى تۋرالى جازعان ەدىك.
