قازاقستاندا ە س ق- نى قايتا الۋ قيىنداي ءتۇستى: قوسىمشا تەكسەرۋ ەنگىزىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق كۋالاندىرۋشى ورتالىعى pki.gov.kz سايتىنىڭ جەكە كابينەتىندە ەلەكتروندىق سيفرلىق قولتاڭبا كىلتتەرىن قايتا شىعارۋ كەزىندە قوسىمشا تەكسەرۋ كەزەڭىن ەنگىزدى.
ە س ق كىلتتەرىن قايتا شىعارۋ بارىسىندا قوسىمشا تەكسەرۋ كەلەسى ەكى ءتاسىلدىڭ ءبىرى ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى:
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ موبيلدى ازاماتتار بازاسىندا تىركەلگەن ۇيالى تەلەفون نومىرىنە جىبەرىلەتىن ءبىر رەتتىك كودتى ەنگىزۋ ارقىلى SMS راستاۋ؛
eGov Mobile قوسىمشاسىنداعى سيفرلىق قۇجاتتان الىنعان كودتى ەنگىزۋ.
- اتالعان تەتىك قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ موبيلدى ازاماتتار بازاسىندا تىركەلگەن تەلەفون ءنومىرى بولماۋىنا بايلانىستى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ رەزيدەنت ەمەستەرىنە قولدانىلمايتىنىن اتاپ وتكەن ءجون. قابىلدانعان شارا قاۋىپسىزدىك دەڭگەيىن ارتتىرۋعا، پايدالانۋشىلاردىڭ ەلەكتروندىق سيفرلىق قولتاڭبا كىلتتەرىن زاڭسىز پايدالانۋدان قورعاۋعا، سونداي-اق كىلتتەردى قايتا شىعارۋ پروتسەسىن اناعۇرلىم سەنىمدى ەتۋگە باعىتتالعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.