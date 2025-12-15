قازاقستاندا رەزەرۆتەگى اسكەري قىزمەتكە ارنالعان كەلىسىمشارت بەكىتىلدى
استانا. KAZINFORM - قورعانىس ءمينيسترى رەزەرۆتەگى اسكەري قىزمەتتى وتكەرۋ تۋرالى كەلىسىمشارتتىڭ جاڭا ۇلگىلىك نىسانىن بەكىتتى. ءتيىستى بۇيرىققا بيىل 11-جەلتوقساندا قول قويىلدى.
ۆەدومستۆو مالىمەتشىنشە، جاڭا كەلىسىمشارت ءۇش جىل مەرزىمگە جاسالادى. سونىمەن قاتار قۇجات رەزەرۆيستەردىڭ قۇقىقتىق مارتەبەسى ايقىندالىپ، رەزەرۆتەگى اسكەري قىزمەتشىلەرگە قويىلاتىن تالاپتار مەن ولارعا بەرىلەتىن كەپىلدىكتەر جان- جاقتى كورسەتىلگەن.
رەزەرۆيستىڭ مىندەتتەرى:
1. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسىن جانە وزگە دە نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەرىن، سونداي-اق جالپى اسكەري جارعىلاردىڭ تالاپتارىن ساقتاۋ؛
2. وسى كەلىسىمشارتتا بەلگىلەنگەن مەرزىم ىشىندە رەزەرۆتەگى اسكەري قىزمەتتى وتكەرۋ؛
3. جەكە قاۋىپسىزدىك پەن ءومىرى مەن دەنساۋلىعىن ساقتاۋدى قامتاماسىز ەتەتىن جەكە قورعانىس قۇرالدارىن ماقساتىنا ساي قولدانۋ؛
4. حالىقارالىق شارتتارعا سايكەس قارۋلى كۇشتەردىڭ، باسقا دا اسكەرلەر مەن اسكەري قۇرالىمداردىڭ، بىرىككەن (كواليتسيالىق) قارۋلى كۇشتەردىڭ قۇرامىندا قارۋلى قاقتىعىستارعا قاتىسۋ؛
5. رەزەرۆتەگى اسكەري قىزمەتتى وتكەرۋ تۋرالى كەلىسىمشارت تالاپتارىن ساقتاۋ؛
6. ۋاكىلەتتى ورگاننىڭ ءبىرىنشى باسشىسى بەكىتكەن دەنە شىنىقتىرۋ دايىندىعى بويىنشا نورماتيۆتەرىن ورىنداۋ؛
7. وزىنە سەنىپ تاپسىرىلعان قارۋ-جاراق پەن اسكەري تەحنيكانى قولدانا ءبىلۋ، ولاردىڭ ساقتالۋىن جانە دۇرىس پايدالانىلۋىن قامتاماسىز ەتۋ؛
8. قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتىنىڭ 2021-جىلعى 28 قازانداعى 776-د س پ قاۋلىسىمەن بەكىتىلگەن «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك قۇپيالارىن قورعاۋ جونىندەگى نۇسقاۋلىققا» سايكەس مەملەكەتتىك قۇپيالاردى قۇرايتىن مالىمەتتەردى جاريا ەتپەۋ جونىندە مىندەتتەمە قابىلداۋ؛
9. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىندا بەلگىلەنگەن قىزمەتتىك ادەپ نورمالارىن ساقتاۋ؛
10. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭدارىندا كوزدەلگەن شەكتەۋلەردى قابىلداۋ؛
11. اسكەري مۇلىكتىڭ ساقتالۋىن قامتاماسىز ەتۋ؛
12. اسكەري قىزمەتىشىنىڭ جەكە مۇددەلەرى قىزمەتتىك وكىلەتتىكتەرىمەن قيىلىسقان نەمەسە قايشىلىققا تۇسكەن جاعدايلاردا جازباشا تۇردە بايانات بەرۋگە جانە كومانديرىن (باستىقتى) دەرەۋ حاباردار ەتۋ؛
13. اسكەري قىزمەت مۇددەسىنە نۇقسان كەلتىرەتىن جاريا ءسوز سويلەۋلەرگە جول بەرمەۋ؛
14. تومەندەگى جاعدايلار تۋرالى كومانديرىن (باستىعىن) جازباشا تۇردە دەرەۋ حاباردار ەتۋ:
• شەت مەملەكەتتىڭ ازاماتتىعىن قابىلداۋ نيەتى؛
• قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعىنان شىعۋ تۋرالى ءوتىنىش بەرۋ؛
• ەگەر وزىنە بەلگىلى بولسا، زايىبىنىڭ (جۇبايىنىڭ) نەمەسە ءوزىنىڭ جاقىن تۋىستارىنىڭ شەت مەملەكەتتىڭ ازاماتتىعىن قابىلداۋ نيەتى جانە (نەمەسە) ولاردىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعىنان شىعۋ تۋرالى ءوتىنىش بەرگەنى تۋرالى جازباشا تۇردە دەرەۋ حاباردار ەتۋ.
15. رەزەرۆتەگى اسكەري قىزمەت كوزدەلگەن مەملەكەتتىك ورگاننىڭ ءبىرىنشى باسشىسى بەلگىلەگەن مەرزىمدەر مەن تارتىپكە سايكەس جاۋىنگەرلىك دايارلىق ساباقتارىنا، جيىندارعا نەمەسە داعدارىس جاعدايلارىنداعى جيىندارعا اسكەري بولىمگە (مەكەمەگە) كەلۋ.
كەلىسىمشارتتا رەزەرۆتەگى اسكەري قىزمەتشىنىڭ كەلەسى قۇقىقتارى دا بەكىتىلگەن:
1. «اسكەري قىزمەت جانە اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ مارتەبەسى تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىندا كوزدەلگەن نورمالار بويىنشا جانە تارتىپپەن مەملەكەت ەسەبىنەن اقشالاي تولەممەن، زاتتاي مۇلىكپەن، جابدىقتالىمنىڭ باسقا دا تۇرلەرىمەن قامتاماسىز ەتىلۋ؛
2. بىلىكتىلىگىن، قابىلەتىن جانە قىزمەتتىك مىندەتتەرىن ادال ورىنداۋىن ەسكەرە وتىرىپ، قىزمەت بويىنشا ءوسۋ؛
3. وزىنە قاتىستى قابىلدانعان شەشىمدەر مەن ارەكەتتەرگە (ارەكەتسىزدىككە) جوعارى تۇرعان لاۋازىمدى تۇلعالارعا، سونداي-اق سوت تارتىبىمەن شاعىمدانۋ؛
4. ۋاكىلەتتى لاۋازىمدى تۇلعامەن كەلىسۋ ارقىلى اسكەري وقۋ ورىندارىنا تۇسۋگە، كۋرستىق، كاسىپتىك دايارلىقتان، قايتا دايارلاۋدان جانە بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋدان وتۋگە، سونداي-اق اسكەري ەمەس ماماندىقتار بويىنشا تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك، ورتا بىلىمنەن كەيىنگى، جوعارى جانە جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنا تۇسۋگە؛
5. قاۋىپسىزدىك تەحنيكاسى مەن گيگيەنا تالاپتارىنا ساي كەلەتىن قىزمەت جاعدايلارىنا جانە دەنساۋلىقتى قورعاۋعا؛
6. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىندا ايقىندالعان تارتىپپەن اسكەري قىزمەت مىندەتتەرىن ورىنداۋ كەزىندە ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا نەمەسە جەكە مۇلكىنە كەلتىرىلگەن زياننىڭ وتەلۋىنە؛
7. جاۋىنگەرلىك دايارلىق ساباقتارى مەن جيىندارى نەمەسە داعدارىس جاعدايلارىنداعى جيىندار كەزەڭىندە كەلىسىمشارت بويىنشا اسكەري قىزمەت وتكەرەتىن اسكەري قىزمەتشىلەرگە كوزدەلگەن كولەمدە بيۋجەت قاراجاتى ەسەبىنەن مەديتسينالىق قامتاماسىز ەتۋگە؛
8. اسكەري قىزمەت مىندەتتەرىن ورىنداۋ كەزىندە ارنايى قۇرالداردى، قارۋ-جاراقتى ساقتاۋعا، الىپ جۇرۋگە جانە قولدانۋعا؛
9. ءوز قۇقىقتارىن، قىزمەتتىك جانە ارنايى مىندەتتەرىن ايقىندايتىن قۇجاتتارمەن تانىسۋعا؛
10. جەكە ىسىنە ەنگىزگەنگە دەيىن ولاردىڭ قىزمەتتىك ءىسى تۋرالى پىكىرلەرمەن جانە باسقا دا قۇجاتتارمەن، جەكە ءىس ماتەريالدارىمەن (مەملەكەتتىك قۇپيا بولىپ تابىلاتىن مالىمەتتەر بار ارنايى تەكسەرۋ ماتەريالدارىن قوسپاعاندا) تانىسۋعا، سونداي-اق جەكە ىسكە ولاردىڭ جازباشا تۇسىنىكتەمەلەرىن جانە باسقا دا قۇجاتتار مەن ماتەريالداردى تىركەپ قوسۋعا؛
11. ءوزىنىڭ جانە وتباسى مۇشەلەرىنىڭ دەربەس دەرەكتەرىنىڭ قورعالۋىنا؛
12. اسكەري قىزمەت ەرەكشەلىكتەرىن ەسكەرىپ، ءتيىستى ۇيىمدىق-تەحنيكالىق جانە سانيتاريالىق جاعدايعا؛
13. جاۋىنگەرلىك دايارلىق جيىندارى نەمەسە داعدارىس جاعدايلارىنداعى جيىندار كەزىندە تاماقپەن قامتاماسىز ەتىلۋگە؛
14. جاۋىنگەرلىك دايارلىق ساباقتارى كەزىندە تۇسكى اسپەن قامتاماسىز ەتىلۋگە؛
15. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىندا بەلگىلەنگەن جەڭىلدىكتەردى، كەپىلدىكتەر مەن وتەماقىلاردى قوسا العاندا، ءوزىنىڭ جانە وتباسى مۇشەلەرىنىڭ قۇقىقتارىنىڭ ساقتالۋىنا.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا رەزەرۆتەگى اسكەري قىزمەت 2025-جىلدان باستاپ ەنگىزىلدى. باستاپقى كەزەڭدە قورعانىس مينيسترلىگى ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىنەن شامامەن 2 مىڭ رەزەرۆيستى قابىلداۋدى جوسپارلاعان.
ەسكە سالا كەتەيىك، ءماجىلىس رەزەرۆتەگى اسكەري قىزمەتكە قاتىستى زاڭدى قابىلداعان.
سونىمەن قاتار ەلىمىزدە رەزەرۆتەگى اسكەري قىزمەتكەرلەر مىندەتىن وتەۋ كەزىندە ولار ايلىق جالاقى الا ما؟ بۇل سۇراققا قر قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ وكىلى جاۋاپ بەرگەن ەدى.