قازاقستاندا ەرىكتىلەرگە ارنالعان «مەيىرىم» وردەنى پايدا بولدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەرىكتىلەرگە ارنالعان «مەيىرىم» وردەنىن تاعايىنداۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعانىن حابارلادى.
پرەزيدەنت كورپوراتيۆتىك ەرىكتىلەر قوزعالىسىن دامىتۋ وتە ماڭىزدى مىندەت ەكەنىن اتاپ ءوتتى. بيزنەس الەۋمەتتىك جاۋاپكەرشىلىكتى سەزىنە بىلۋگە ءتيىس.
- مەملەكەتىمىز ۇلتتىق بۋرجۋازيانى ۇنەمى قولداۋدا، ال ءبىزدىڭ كاسىپكەرلەر حالقىمىزعا قامقور بولىپ، ءاردايىم كومەكتەسۋى كەرەك.
تاريحتا مۇنداي مىسالدار از ەمەس. باقۋاتتى ازاماتتار مەكتەپ سالىپ، وقۋ-اعارتۋ ءىسىن دامىتۋعا ۇلەس قوسقان. كىتاپتار، گازەت-جۋرنالدار شىعارۋعا، حالىقتىڭ ساۋاتىن اشۋعا زور ەڭبەك سىڭىرگەن. ءبىر سوزبەن ايتقاندا، ۇلتتىڭ بويىندا، بولمىسىندا جاڭا قاسيەتتەر قالىپتاستىرۋعا بەلسەنە اتسالىسقان.
قازىر دە كوپتەگەن جومارت جاندى ازاماتتارىمىز بار. ولار قايىرىمدىلىق جانە باسقا دا الەۋمەتتىك ماڭىزى بار شارالارعا ەرىكتىلەردى كوپتەپ تارتاتىن بولدى.
بيزنەس وكىلدەرى كورپوراتيۆتىك ۆولونتەرلىك قىزمەتكە نازار اۋدارىپ، وسى باعىتتاعى جوبالارعا بارىنشا قولداۋ كورسەتۋى كەرەك. قىزمەتكەرلەردىڭ قوعامدىق جۇمىسقا بەلسەنە اتسالىسۋىنا جاعداي جاساۋى قاجەت، - دەدى توقايەۆ.
پرەزيدەنت مەملەكەتتىڭ جۇرتقا جاقسىلىق جاساپ، قوعامدىق ىستەرگە ۇيىتقى بولىپ جۇرگەن كاسىپكەرلەردى قولدايتىنىن دا ەسكە سالدى.
- سوندىقتان مەن بىلتىر ارنايى «مەيىرىم» وردەنىن تاعايىنداۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادىم. بۇل ماراپات حالىقتىڭ قامىن ويلايتىن وتانشىل ازاماتتارعا دەگەن شىنايى قۇرمەتتىڭ بەلگىسى بولماق، - دەدى ول جيىندا.
ايتا كەتەيىك، قازىر ەلىمىزدەگى ۆولونتەرلەردىڭ سانى 300 مىڭعا جەتتى.