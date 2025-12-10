قازاقستاندا ەرەكشە بالالاردى كەمسىتكەندەرگە جازا كۇشەيتىلمەك
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە ەرەكشە قاجەتتىلىكتەرى بار بالالار تۋرالى قورلايتىن جانە جەككورۋشىلىك سيپاتتاعى پىكىرلەر جازاتىن ادامداردى قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ ماسەلەسى كوتەرىلدى.
ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا دەپۋتات ەرلان ابديەۆ قوعامدا مۇنداي تەرىس كوزقاراستىڭ كۇشەيىپ كەلە جاتقانىنا نازار اۋداردى.
دەپۋتات ءوز ساۋالىن پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى، مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆاعا جولداپ، مۇگەدەكتىگى بار بالالارعا قاتىستى ايتىلىپ جۇرگەن دورەكى جانە ادامنىڭ ار- نامىسىنا تيەتىن سوزدەردى سىنعا الدى.
الەۋمەتتىك جەلىلەردە بالالار مەن مۇمكىندىگى شەكتەۋلى ازاماتتارعا باعىتتالعان جەككورۋشىلىك سوزدەر جيىلەپ كەتتى. بىرنەشە اي بۇرىن ءبىر بلوگەر اۋتيزمى بار بالالاردى ولتىرۋگە ۇندەۋ تاستادى. بۇل تەك الەۋمەتتىك ارازدىقتى قوزدىرۋ ەمەس، سونىمەن قاتار قوعامدى قاتىگەزدىك پەن زورلىق-زومبىلىققا يتەرمەلەۋ دەپ باعالاۋعا بولادى. كەيىن تاعى ءبىر بلوگەر اۋتيزمگە شالدىققان بالالار مەن ولاردىڭ اتا-انالارىن قورلاپ، بۇل دياگنوزدى انانىڭ «دۇرىس ءومىر سۇرمەۋىنەن» دەپ تۇسىندىرۋگە تىرىستى. مۇنداي سوزدەر ەرەكشە بالا باعىپ وتىرعان اتا-انالارعا زور پسيحولوگيالىق سوققى بولادى، - دەدى ەرلان ابديەۆ.
سونداي-اق، دەپۋتات مۇنداي ارەكەتتەر ءۇشىن قاتاڭ جازا قاراستىرىلۋى كەرەك ەكەنىن ايتتى. ايتپەسە كەز كەلگەن ادام قالاعانىن ايتىپ، جازاسىز قالادى دەپ مالىمدەدى.