ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    17:59, 01 - قازان 2025 | GMT +5

    قازاقستاندا راقىمشىلىققا ىلىنگەندەردى بوساتۋ جۇمىستارى اياقتالىپ قالدى

    استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سانجار ءادىلوۆ كونستيتۋتسيانىڭ 30 جىلدىعىنا وراي جاريالانعان راقىمشىلىققا ىلىنگەندەردى بوساتۋ جۇمىستارى اياقتالىپ قالعانىن ايتتى.

    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    - راقىمشىلىق ءىس-شارالارى اياقتالىپ قالدى. قاماۋدا وتىرعاندار بوساتىلدى، سونداي-اق راقىمشىلىق اياسىندا اۋىر ەمەس قىلمىس جانە ماتەريالدىق زالال كەلتىرمەگەن اۋىرلىعى ورتاشا قىلمىس ءۇشىن قىلمىستىق قۋدالاۋ بويىنشا قامتىلعاندارعا دا قاتىستى بولدى. تولىق اقپاراتتى ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى جاريالايدى، - دەدى سانجار ءادىلوۆ پارلامەنت ماجىلىسىندە تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.

    ونىڭ ايتۋىنشا، قاماۋدان بوساتىلعاندارعا قاتىستى مىندەتتى تۇردە پروباتسيالىق قاداعالاۋ بولادى.

    ايتا كەتسەك، 2025-جىلعى 23-ماۋسىمدا پرەزيدەنت راقىمشىلىق تۋرالى زاڭعا قول قويدى.

    بۇعان دەيىن پارلامەنت ماجىلىسىندە راقىمشىلىق جاساۋ تۋرالى زاڭ جوباسىن تالقىلاۋ كەزىندە بوساتىلاتىن ادامداردىڭ سانى بەلگىلى بولدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
