قازاقستاندا راقىمشىلىققا ىلىنگەندەردى بوساتۋ جۇمىستارى اياقتالىپ قالدى
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سانجار ءادىلوۆ كونستيتۋتسيانىڭ 30 جىلدىعىنا وراي جاريالانعان راقىمشىلىققا ىلىنگەندەردى بوساتۋ جۇمىستارى اياقتالىپ قالعانىن ايتتى.
- راقىمشىلىق ءىس-شارالارى اياقتالىپ قالدى. قاماۋدا وتىرعاندار بوساتىلدى، سونداي-اق راقىمشىلىق اياسىندا اۋىر ەمەس قىلمىس جانە ماتەريالدىق زالال كەلتىرمەگەن اۋىرلىعى ورتاشا قىلمىس ءۇشىن قىلمىستىق قۋدالاۋ بويىنشا قامتىلعاندارعا دا قاتىستى بولدى. تولىق اقپاراتتى ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى جاريالايدى، - دەدى سانجار ءادىلوۆ پارلامەنت ماجىلىسىندە تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ونىڭ ايتۋىنشا، قاماۋدان بوساتىلعاندارعا قاتىستى مىندەتتى تۇردە پروباتسيالىق قاداعالاۋ بولادى.
ايتا كەتسەك، 2025-جىلعى 23-ماۋسىمدا پرەزيدەنت راقىمشىلىق تۋرالى زاڭعا قول قويدى.
بۇعان دەيىن پارلامەنت ماجىلىسىندە راقىمشىلىق جاساۋ تۋرالى زاڭ جوباسىن تالقىلاۋ كەزىندە بوساتىلاتىن ادامداردىڭ سانى بەلگىلى بولدى.