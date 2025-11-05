قازاقستاندا قوناق ۇيلەردىڭ رەيتينگىسىن انىقتايتىن اۋديتورلار ينستيتۋتى ەنگىزىلەدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە تۋريستىك سالانى قولداۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭ جوباسى ءبىرىنشى وقىلىمدا ماقۇلداندى.
زاڭ جوباسىنا پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتتارى باستاماشى بولدى جانە ول وتاندىق تۋريزمدى قولداۋدىڭ زاڭنامالىق بازاسىن نىعايتۋعا باعىتتالعان.
ءماجىلىستىڭ ەكونوميكالىق رەفورما جانە وڭىرلىك دامۋ كوميتەنىنىڭ مالىمەتىنشە، قۇجاتتا «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى تۋريستىك قىزمەت تۋرالى» زاڭعا ۋاكىلەتتى ورگاننىڭ قويىلاتىن تالاپتاردى ايقىنداۋ جونىندەگى قۇزىرەتتەرىن ناقتىلاۋ بولىگىندە وزگەرىستەر ەنگىزۋ ەسكەرىلگەن.
سونداي-اق، زاڭ جوباسىمەن جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەرىنىڭ تۋريستەردى ورنالاستىرۋ ورىندارىن، ساناتوري-كۋرورتتىق ۇيىمداردى، ۆيزيت-ورتالىقتاردى، تاۋ شاڭعىسى كۋرورتتارىنا، جول بويىنداعى سەرۆيس وبەكتىلەرىنە ارنالعان جابدىقتار مەن تەحنيكانى يەلىكتەن شىعارماۋ جانە نىسانالى پايدالانۋ مونيتورينگىن جۇزەگە اسىرۋ جونىندەگى جاڭا قۇزىرەتى ەنگىزىلەدى.
- جەرگىلىكتى اتقارۋ ورگاندارىنا تۋريستىك باسىم ايماقتاردىڭ شەكاراسىن دەربەس انىقتاۋ مۇمكىندىگى بەرىلەدى. بۇل شارا ينۆەستورلار ءۇشىن كۇشتى ىنتالاندىرۋ بولماق، ويتكەنى ول بيۋروكراتيالىق كەدەرگىلەرسىز جەرگىلىكتى دەڭگەيدە شەشىمدەر قابىلداۋدىڭ اشىقتىعى مەن تيىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتەدى، - دەدى ءماجىلىس دەپۋتاتى پاۆەل كازانتسيەۆ.
سونىمەن قاتار ول قىزمەت كورسەتۋ ساپاسىنا قاتىستى وزگەرىستەر ەنگىزىلەتىنىن ايتتى. بۇگىندە گيدتەر مەن ەكسكۋرسيا جەتەكشىلەرى كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەرى رەتىندە جۇمىس ىستەيدى. الايدا ولاردىڭ جۇمىس ساپاسى مەن قاۋىپسىزدىككە قاتىستى تالاپتار بەلگىلەنبەگەن. مۇنداي قىزمەتتەردى كورسەتەتىن ادامدارعا قاتىستى ەسەپ جوق. شىن مانىندە، بۇل قىزمەت تۋريستىك قاۋىپسىزدىككە دە قاتىستى.
- گيدتەر مەن ەكسكۋرسيا جەتەكشىلەرىنىڭ ءبىرىڭعاي ءتىزىلىمىن قۇرۋ ولاردىڭ جۇمىسىن رەتكە كەلتىرەدى. بۇل شارا شەكتەۋگە ەمەس، نارىقتىڭ ساپاسى مەن اشىقتىعىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان، - دەدى دەپۋتات.
سونىمەن قاتار، زاڭ جوباسىندا قوناق ۇيلەردى باعالاۋ جانە ولارعا «جۇلدىز» بويىنشا رەيتينگتەر بەرۋ ءۇشىن ساراپشى-اۋديتورلار ينستيتۋتى ەنگىزىلەدى.
- بۇل ءتاسىل قوناق ءۇي قىزمەتتەرىن سەرتيفيكاتتاۋدىڭ حالىقارالىق ستاندارتتارىنا سايكەس كەلەدى. وسىلايشا، زاڭ جوباسى تۋريستىك سالانى مەملەكەتتىك قولداۋدىڭ اشىقتىعىن كۇشەيتەدى، تۋريستىك قىزمەت كورسەتۋ ساپاسىنا قوسىمشا تالاپتار ەنگىزەدى، سونداي-اق ازاماتتاردى قورعايدى، - دەدى پ. كازانتسيەۆ.
ايتا كەتەيىك، ەلدە حالىقارالىق دەڭگەيدەگى 24 قوناق ءۇي سالىنادى.