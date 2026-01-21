قازاقستاندا قانشا ۋران قورى بار
استانا. قازاقپارات - قازاقستاننىڭ تاۋ-كەن ونەركاسىبىنىڭ جەتەكشى سالالارىنىڭ ءبىرى - ۋران ءوندىرىسى. ەلىمىز ۋران وندىرۋدەن الەمدە ءبىرىنشى ورىندا، ال ۋران قورى بويىنشا ەكىنشى ورىندا.
2018 -جىلدان باستاپ ۋران ساتۋ كولەمى بويىنشا دا الەمدە ءبىرىنشى ورىنعا شىقتى.
ەلدەگى ۋراننىڭ بولجامدى قورى 2 ميلليون توننادان استام. بۇل تۋرالى سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا ەنەرگەتيكا ۆيتسە-ءمينيسترى ەرلان اقباروۆ ءمالىم ەتتى.
- قازاقستاندا ۋراننىڭ بولجامدى قورى 2 ميلليون توننادان اسادى. ەلدە 9 ۋران پروۆينتسياسى بار، - دەدى ەرلان اقباروۆ سەناتورلاردىڭ سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ەلىمىزدەگى العاشقى ونەركاسىپتىك «قورداي» كەن ورنى 1951-جىلى بارلانعان. ال 1960 -جىلداردىڭ سوڭىندا قازاقستاننىڭ وڭتۇستىگىندە «شۋ- سارىسۋ»، «ىلە» جانە «سىرداريا» ۋران كەنىشتەرى انىقتالدى. بۇل اۋماقتار ۋران قورى بويىنشا الەمدەگى ەڭ ءىرى وڭىرلەرگە اينالدى.
ۋران ءوندىرۋدىڭ نەگىزگى ءادىسى - جەر استى ۇڭعىمالى شايمالاۋ دەپ اتالادى. بۇل ءادىس الەمدە العاش رەت وتكەن عاسىردىڭ الپىسىنشى جىلدارى قولدانىلىپ، 2017 -جىلى جەر شارىنداعى ۋران ءوندىرىسىنىڭ 50 پايىزى وسى ادىسپەن ءوندىرىلدى.
ايتا كەتۋ كەرەك، بۇل ءادىستىڭ كەڭ تاراۋىنىڭ باستى سەبەپتەردىڭ ءبىرى - ونىڭ قاراپايىم، قاۋىپسىز، ءارى ارزان بولۋىندا. سونىڭ ارقاسىندا ەلىمىز كەن ورىندارىن يگەرۋ بارىسىندا ۋراننىڭ وزىندىك قۇنىنىڭ ەڭ تومەن كورسەتكىشىنە قول جەتكىزگەن.
ۋران كەن ورىندارىن شاحتالىق جانە كارەرلىك ادىستەرگە قاراعاندا، ۇڭعىمالى شايمالاۋ ادىسىمەن يگەرۋدىڭ جەر قىرتىسىنا تەرىس اسەرى جوق دەۋگە دە بولادى. سالا ماماندارى ءوندىرىس سالدارىنان جەردىڭ شوگىپ، توپىراق بۇزىلمايتىنىن جانە جەردىڭ بەتىندە ۇيىندىلەر قالمايتىنىن ايتادى.
ءبىزدىڭ باعىمىزعا وراي جەر استى ۇڭعىمالى شايمالاۋ ادىسىمەن يگەرۋگە جارامدى الەمدىك بارلانعان ۋران قورىنىڭ 65 پايىزدان استامى قازاقستان اۋماعىندا ورنالاسقان.