قازاقستاندا قانشا كيىك اۋلاندى
استانا. KAZINFORM - شىلدە ايىنىڭ باسىنان باستاپ قازاقستاندا كيىكتەردىڭ سانىن رەتتەۋ ماقساتىندا اتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ كەلەدى.
ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇگىنگى كۇنگە دەيىن تابيعي ورتادان 31003 باس كيىك الىندى.
براكونەرلىكتىڭ الدىن الۋ ءۇشىن پوپۋلياتسيا سانىن رەتتەۋ جۇمىستارىن «وحوتزووپروم» وندىرىستىك بىرلەستىگى جۇزەگە اسىرىپ جاتىر.
بۇكىل پروتسەسس ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى كوميتەتىنىڭ اۋماقتىق بولىمشەلەرىنىڭ باقىلاۋىندا.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى عىلىم كوميتەتىنىڭ «زوولوگيا ينستيتۋتى» ر م ك ازىرلەگەن بيولوگيالىق نەگىزدەمەگە سايكەس، كيىك پوپۋلياتسياسىنىڭ سانىن رەتتەۋ جۇمىستارىن 2025 -جىلدىڭ 30 -قاراشاسىنا دەيىن جالعاستىرۋ ۇسىنىلعان، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ KAZINFORM اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
سونىمەن قاتار ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى 6 -قىركۇيەكتە قوستاناي وبلىسىنىڭ جانگەلدى اۋدانىندا قالدىرىلعان كيىك قالدىقتارى تۋرالى تاراعان اقپاراتقا بايلانىستى تۇسىنىك بەرگەن بولاتىن.
سونداي-اق پاۆلوداردا كيىك سانى ءبىر جازدا ءۇش ەسە كوبەيگەن. قازىرگى ۋاقىتتا وڭىردەگى اقبوكەندەردىڭ سانى 90 مىڭنان اسقانىن جازعانبىز.