قازاقستاندا قان مەن ءزار تالداۋىنىڭ باعاسى قانشا
ەلىمىزدە قان جانە ءزار تالداۋى ەمحانا دارىگەرلەرىنىڭ جولداماسى بويىنشا تەگىن جۇرگىزىلەدى. سونىمەن بىرگە ادام ءوز بەتىمەن دەنساۋلىعىن تەكسەرۋدى قالاسا جەكە زەرتحانالارعا بارىپ، تالداۋ جاساتا الادى. Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى وڭىرلەردەگى تالداۋ قىزمەتىنىڭ قۇنىن سالىستىردى.
قازىرگى كەزدە كەڭ تارالعان ءارى قولجەتىمدى تالداۋ ءتۇرى - قان جانە ءزار تالداۋى. بۇل كەپىلدەندىرىلگەن مەديتسينالىق كومەككە كىرەدى. ەگەر مەملەكەتتىك ەمحاناعا بارىپ، دارىگەرگە قارالىپ، كەزەك كۇتكىڭىز كەلمەسە، اقىلى قىزمەتكە جۇگىنۋگە بولادى. قىزمەتتىڭ بۇل ءتۇرى مەملەكەتتىك جانە جەكەمەنشىك ەمحانادا قاتار جۇرگىزىلەدى.
ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە «Invivo» جانە «وليمپ» زەرتحانالارىنىڭ بىرنەشە فيليالى جۇمىس ىستەپ تۇر. مەملەكەتتىك جانە جەكە ەمحانالاردا قىزمەت باعاسىندا ايىرماشىلىق بولسا، قازاقستان بويىنشا بۇل زەرتحانالاردا ءبىر عانا باعا قويىلعان.
زەرتحانا سايتىنان تالداۋعا قاجەتتى سىنامانى تاپسىرۋعا دايىندالۋ تالابىمەن تانىسۋعا بولادى. سونىمەن بىرگە قان تالداۋىنا قاجەتتى ازىرلىك جايىن الدىن الا ءبىلىپ العان ءجون. ەگەر ءوزىڭىز ەمحاناعا بارا الماساڭىز، وندا موبيلدى قىزمەتى ۇيگە نەمەسە كەڭسەگە كەلىپ، قىزمەت كورسەتەدى. ەگەر تاپسىرىس قۇنى 15 مىڭ تەڭگەگە جەتپەسە بۇل قىزمەت ءۇشىن قوسىمدا 2000 تەڭگە تولەيسىز. ال ەگەر 15 مىڭ تەڭگەدەن جوعارى بولسا، 1000 تەڭگە الادى. سونىمەن بىرگە تالداۋداعى كورسەتكىشتەر تۋرالى انىق-قانىق بىلگىڭىز كەلسە ونلاين كەڭەسكە 5000 تەڭگە، دارىگەردىڭ ونلاين كەڭەسىنە تاعى 6000 تەڭگە قوسىمشا اقى سۇرايدى.
سونىمەن قان تالداۋى+ءزار تالداۋى زەرتحانالاردا 2760 تەڭگەدەن باستالىپ، 3850 تەڭگەگە دەيىن جەتەدى. ەگەر قان تالداۋى جان-جاقتى جۇرگىزگەنىن (ەريتروتسيتتەر، گەموگلوبين، لەيكوتستسيتتەر، ترومبوتسيتتەر، ەريتروتسيتتەر تۇزىلەتىن ورىن، رەتيكۋلوتسيتتەر) قالاساڭىز قۇنى 3400 تەڭگە، جالپى قان تالداۋى (وعان ەريتروتسيتتەر تۇزىلەتىن ورىن كىرمەيدى) - 1880 تەڭگە، س- رەكاكتيۆتى اقۋىز دەڭگەيىن انىقتاۋعا ارنالعان جالپى قان تالداۋى - 2360 تەڭگە. جالپى ءزار تالداۋى قىزمەتىنىڭ قۇنى - 1580-1650 تەڭگە ارالىعىندا. ايتىپ وتەيىك، بيوماتەريال جيناۋعا قوسىمشا 1360 تەڭگە، ارنايى ىدىسىنا 200 تەڭگە الادى.
زەرتحانالار بىرنەشە check-up ۇسىنادى. ولار: «ءزار بيوحيمياسى» - 6900 تەڭگە، «بيوحيميا. نەگىزگى» - 14000 تەڭگە جانە «بيوحيميا. كەڭەيتىلگەن» - 23000 تەڭگە.
سونىمەن بىرگە تۇرعىلىقتى جەردەگى ەمحانالاردا دا قان مەن ءزار تالداۋىن اقىلى تاپسىرۋعا بولادى. بۇل جەردەگى باعا ءار قالادا ءارتۇرلى. ماسەلەن № 7 الماتى قالالىق ەمحاناسىندا جالپى قان تالداۋىنا 3000 تولەسە، جالپى ءزار تالداۋىنا 1500 تەڭگە قاجەت. ال قان الۋ قىزمەتىنىڭ قۇنى - 500 تەڭگە.
استانا قالاسىنداعى № 8 ەمحانادا جالپى قان تالداۋى (قان جاسۋشاسىن سيفرلىق تالداۋ) مەن جالپى ءزار تالداۋى قىزمەتىنىڭ قۇنى - 1200 تەڭگە. ەگەر قان قۇرامى تۋرالى تولىق بىلگىڭىز كەلسە، باعاسى 2300 تەڭگە. ال استانا قالاسىنداعى № 9 ەمحانادا جالپى ءزار تالداۋى 1200 تەڭگە بولسا، جالپى قان تالداۋى قىزمەتىنىڭ قۇنى - 1800 تەڭگە.
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ ءىس باسقارماسىنىڭ مەديتسينالىق ورتالىعى اۋرۋحاناسىندا جالپى قان تالداۋىن، جان-جاقتى قان تالداۋىن (لەيكوتسيتتەردى انىقتاۋ) 2200 تەڭگەگە جاساتۋعا بولادى. ال جالپى قان تالداۋىنىڭ (لەيكوتسيتتەرگە تالداۋ جاساماسا) ءوزى 1200 تەڭگە بولىپ تۇر. ءزار تالداۋى - 1400 تەڭگە. مۇندا ازاماتتاردى ءۇش ساناتقا بولەدى.
ءبىرىنشىسى - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارى، قانداستار، سونىمەن بىرگە ەلىمىزگە تۇراقتى قونىستانعان شەتەلدىكتەر مەن ازاماتتىعى جوق ادامدار.
ەكىنشىسى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋماعىندا تۇراقتى تۇرمايتىن ت م د ەلدەرى، جاقىن شەتەل ازاماتتارى، ازاماتتىعى جوق ادامدار.
ءۇشىنشىسى - قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا تۇراقتى تۇرمايتىن الىس شەتەل ازاماتتارى.
اقمولا كوپسالالى وبلىستىق اۋرۋحاناسىندا جالپى قان تالداۋىنىڭ قۇنى - 1830 تەڭگە، جان-جاقتى قان تالداۋى - 2200 تەڭگە، ءزار تالداۋى - 1360 تەڭگە.
قاراعاندىداعى № 2 قالالىق ەمحاناسىندا جالپى قان تالداۋى (ءۇش پارامەتر) 1681 تەڭگە، جالپى قان تالداۋى (6 پارامەتر) — 1784 تەڭگە، جالپى قان تالداۋى (اناليزاتور ارقىلى 6 پارامەتر) — 1266 تەنگە، جالپى ءزار تالداۋى - 691 تەڭگە.
پەتروپاۆل قالالىق № 1 ەمحاناسىندا اناليزاتور ارقىلى جالپى ءزار تالداۋىن جاساۋ قۇنى - 600 تەڭگە، اناليزاتور ارقىلى 5 كلاسستى قان تالداۋىن جۇرگىزۋ باعاسى - 1700 تەڭگە، اناليزاتور ارقىلى 5 كلاسستى جاسۋشاعا قان تالداۋىن جۇرگىزۋ باعاسى— 1905 تەڭگە.
سۇلتانوۆ اتىنداعى پاۆلودار وبلىستىق اۋرۋحاناسىندا اناليزاتور ارقىلى 5 كلاسستى قان تالداۋىن جۇرگىزۋ باعاسى - 1700 تەڭگە، جالپى ءزار تالداۋى - 800 تەڭگە.
ەلىمىزدىڭ مەملەكەتتىك اۋرۋحاناسى مەن جەكە ەمحانالاردا جالپى قان تالداۋى 800- 2 595 تەڭگەگە جاساتۋعا بولادى. سونىڭ ىشىندە تالدىقورعان، وسكەمەن، اقتوبە، سەمەي، پاۆلودار مەن الماتىدا جالپى قان تالداۋىن جاساۋ قىزمەتىنىڭ قۇنى 800 تەڭگەدەن باستالادى.
ال استانا، قاراعاندى، ورال مەن قوستانايدا جالپى قان تالداۋى قىزمەتىنىڭ قۇنى ورتاشا. بۇل قالالاردا باعا مىڭ تەڭگەدەن ءسال اسادى. ال تاراز تۇرعىندارى ورتا ەسەپپەن 1400-2260 تەڭگە، جەزقازعاندا 1500 تەڭگە جانە ودان جوعارى، پەتروپاۆلدا 1700-2595 تەڭگە تولەيدى. قىزىلوردا مەن شىمكەنتتە - 1800 تەڭگە جانە ودان جوعارى، كوكشەتاۋدا 1830 تەڭگەدەن جوعارى، تۇركىستاندا 2260 تەڭگە.
جالقى ءزار تالداۋىنىڭ باعاسى تومەن. قازاقستاندىقتار بۇل قىزمەتكە 600 - 2500 تەڭگە تولەيدى. ەڭ ارزانى پەتروپاۆل، سەمەي، پاۆلودار، تالدىقورعان، قاراعاندى، اقتوبە مەن الماتى، وسكەمەن قالالارىندا تىركەلدى. مۇنداعى باعا - 600-700 تەڭگە.
ال تاراز، استانا، قوستانايدا باعا - 740 - 900 تەڭگە ارالىعىندا. جەزقازعان، شىمكەنت پەن ورالدا باعا 1000 تەڭگە جانە ودان جوعارى. كوكشەتاۋدا 1360 تەڭگە، قىزىلوردادا 1580 تەڭگە، تۇركىستاندا 1940 تەڭگە.
