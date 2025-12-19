قازاقستاندا ەنگىزىلگەن جاڭا ايىپپۇلدار جايلى نە بىلەمىز؟
استانا. قازاقپارات – 2025-جىلى قازاقستاندا ازاماتتاردىڭ كۇندەلىكتى ءومىرىنىڭ ءتۇرلى سالاسىنا قاتىستى جاڭا جاۋاپكەرشىلىك شارالارى ەنگىزىلدى. بۇل نورمالار 2026-جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان باستاپ تا كۇشىندە قالادى، سوندىقتان ءار قازاقستاندىق ولاردى بىلگەنى ءجون.
ەندەشە سولاردى ەسكە سالا كەتكەندى ءجون كوردىك، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
نەگىزگى وزگەرىستەر ءتىزىمى
جەكە ۇيلەردە ءتۇتىن داتچيكتەرىن ورناتۋ مىندەتتەلدى
جاساندى ينتەللەكتتى زاڭسىز نەمەسە دۇرىس پايدالانعانى ءۇشىن ايىپپۇلدار ەنگىزىلدى
شەتەلدەگى بانك شوتتارىن دەكلاراتسيالاماعانى ءۇشىن جازا كۇشەيتىلدى
موپەدتەر مەن ەلەكتروۆەلوسيپەدتەردى تىركەۋ مىندەتتەلدى
كولىكتە قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن بۇزعانى ءۇشىن ايىپپۇل قاراستىرىلدى
قوقىس ۇيىندىلەرىن ۇيىمداستىرۋعا قاتاڭ تىيىم سالىندى
دروپپەرلىككە (الاياقتارعا بانك شوتىن بەرۋ) قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىك ەنگىزىلدى
جەكە ۇيلەردە ءتۇتىن داتچيكتەرى مىندەتتى
2025-جىلدىڭ جازىنان باستاپ جەكە تۇرعىن ۇيلەردە اۆتونومدى ءورت ءتۇتىنىن انىقتايتىن قۇرىلعى بولۋى ءتيىس. ونىڭ بولماۋى 5-10 ا ە ك (2026-جىلى 21625-43250 تەڭگە) ايىپپۇلعا اكەلەدى. داتچيكتى ورناتۋ مەن تەكسەرۋگە قاتىستى ناقتى تالاپتار بار.
جاساندى ينتەللەكت ءۇشىن ايىپپۇل
ج ي- ءدىڭ بەلسەندى دامۋىنا بايلانىستى 2025-جىلى ا ق ب ت ك- كە 641-1-باپ ەنگىزىلدى.
ايىپپۇلدار:
ج ي جۇيەسىنىڭ يەلەرى - كونتەنتتىڭ جاساندى ينتەللەكت ارقىلى جاسالعانىن كورسەتپەسە نەمەسە قاۋىپتەردى باسقارماسا: 15-200 ا ە ك (64875 - 865000 ت گ)
ج ي قولدانۋشىلارى - جالعان نەمەسە زاڭسىز اقپارات تاراتسا: 15-30 ا ە ك (64875 - 129750 ت گ)
شەتەلدەگى اقشاڭىزدى دەكلاراتسيالاۋ قاجەت
ەگەر شەتەلدىك بانكتەگى شوتىڭىزدا 1000 ا ە ك- تەن ارتىق قاراجات بولسا (2026-جىلى 4325 000 تەڭگە) ، ونى دەكلاراتسيادا كورسەتۋ مىندەتتى. جاسىرعانى ءۇشىن 100 ا ە ك (432500 ت گ) ايىپپۇل سالىنادى، ال ءبىر جىل ىشىندە تۇزەتىلمەسە - 200 ا ە ك.
موپەدتەردى تىركەۋ مىندەتتەلدى
ەندى كولەمى 50 تەكشە س م- گە دەيىنگى موپەدتەر دە تىركەۋدەن ءوتۋى ءتيىس.
قاجەت:
مەملەكەتتىك ءنومىر
ا1 نەمەسە ا ساناتىنداعى جۇرگىزۋشى كۋالىگى
تىركەۋسىز جۇرگەنى ءۇشىن - 10 ا ە ك (43250 ت گ).
ەلەكتروۆەلوسيپەدتەرگە دە تالاپ كۇشەيدى
قۋاتى 250 ۆ ت- تان جوعارى، جىلدامدىعى 25 ك م/ساعات اساتىن ەلەكتروۆەلوسيپەدتەر دە تىركەلۋى كەرەك.
ايىپپۇل - 10 ا ە ك، سونىمەن قاتار ج ق ە تالاپتارىن ساقتاۋ مىندەتتى.
كولىكتەن باستى شىعارۋعا تىيىم سالىندى
قوزعالىس كەزىندە كولىكتەن باس نەمەسە دەنە بولىگىن شىعارىپ وتىرۋعا بولمايدى. جۇرگىزۋشى دە، جولاۋشى دا 10 ا ە ك ايىپپۇل تولەيدى.
قوقىس ۇيىندىلەرىنە قاتىستى قاتاڭ جازا
جەكە تۇلعالارعا - 100 ا ە ك
زاڭدى تۇلعالارعا - 200-1 000 ا ە ك
قايتالانسا، ايىپپۇل ەكى ەسە وسەدى.
ءدارىنى تەك دارىگەردىڭ تاعايىنداۋىمەن قابىلداۋ كەرەك
ەسىرتكى نەمەسە كۇشتى دارىلەردى مەديتسينالىق ماقساتسىز قولدانعانى ءۇشىن:
40 ا ە ك ايىپپۇل نەمەسە 10 تاۋلىككە قاماۋ
قايتالانسا - جازا ەكى ەسەلەنەدى.
ايىپپۇلدىڭ ورنىنا قوعامدىق جۇمىس
2025-جىلدىڭ قىركۇيەگىنەن باستاپ كەيبىر قۇقىقبۇزۋشىلىقتار ءۇشىن ايىپپۇل ورنىنا قوعامدىق جۇمىستار تاعايىندالۋى مۇمكىن.
مىسالى:
جەدەل قىزمەتكە جول بەرمەۋ
ۇساق بۇزاقىلىق
قوعامدىق ورىنداردا ءتيىسۋ
وتباسىلىق جانجالدار
دروپپەرلىك - قىلمىس
بانك شوتىن الاياقتارعا بەرۋ نەمەسە اقشا اينالىمىنا قاتىسۋ قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە اكەلەدى.
جازا:
5000 ا ە ك- كە دەيىن ايىپپۇل (21,6 ميلليون ت گ) نەمەسە 7 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ
قورىتىندى
2026-جىلى قازاقستاندىقتار ءۇشىن جول ەرەجەسى، قارجى، مەديتسينا، ەكولوگيا جانە سيفرلىق قاۋىپسىزدىك سالالارىنداعى تالاپتار بۇرىنعىدان دا ماڭىزدى بولا تۇسەدى.
ەرەجەلەردى ساقتاۋ - تەك ايىپپۇلدان قۇتىلۋ ەمەس، ءوز قاۋىپسىزدىگىڭ مەن جاۋاپكەرشىلىگىڭنىڭ كورسەتكىشى.