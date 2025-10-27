قازاقستاندا نەكە جاسى ۇلعايىپ، ازاماتتىق نەكە كوبەيىپ كەلەدى
استانا. KAZINFORM - الەۋمەت تانۋشى كەيىنگى جىلدارى قازاقستاندا نەكە قيۋ كورسەتكىشى ازايىپ، وتباسىن قۇرۋ جاسى ۇلعايىپ كەلە جاتقانىن ايتتى.
- سوڭعى زەرتتەۋلەرىمىز بويىنشا، ورتا ەسەپپەن ايەلدەر 25 جاستان كەيىن، ال ەرلەر 28 جاستان كەيىن نەكەگە تۇرادى. ءبىرىنشى بالانى دۇنيەگە اكەلۋ جاسى دا ارتقان - قازىرگى ورتا جاس شامامەن 29-دا، - دەيدى الەۋمەتتانۋشى زارينا اسكەربەك.
ساراپشىنىڭ پىكىرىنشە، مۇنداي وزگەرىسكە ەڭ الدىمەن ەكونوميكالىق فاكتورلار اسەر ەتەدى. جاستار نەكە مەن اتا-انالىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوز موينىنا الماس بۇرىن تۇراقتى تابىس كوزىن تابۋعا جانە باسپانا ماسەلەسىن شەشۋگە ۇمتىلادى.
- كوپتەگەن رەسپوندەنتتەر الدىمەن قارجىلاي تاۋەلسىز بولۋدى قالايدى. بۇل، ءبىر جاعىنان، دۇرىس تەندەنسيا. ادام تۇراقتالعاننان كەيىن عانا رۋحاني جانە الەۋمەتتىك دامۋعا كوبىرەك كوڭىل بولە الادى، - دەدى ول Jibek Joly تەلەارناسىندا.
الەۋمەت تانۋشىنىڭ سوزىنشە، قازىر جاستار اراسىندا ازاماتتىق نەكە دە جيىلەي تۇسكەن. مامانداردىڭ 2024 -جىلى جۇرگىزىلگەن زەرتتەۋ ناتيجەسىندە، مۇنداي نەكە كوبىنە 30-44 جاس ارالىعىندا كەزدەسەتىنى انىقتالعان.
- ازاماتتىق نەكەدە جاۋاپكەرشىلىك دەڭگەيى تومەن بولادى. كوپ جاعدايدا بۇل زاڭ الدىنداعى جانە الەۋمەتتىك مىندەتتەمەدەن جالتارۋعا اكەپ سوعادى. دەگەنمەن قازاقستاندا ءداستۇرلى نەكەنىڭ باسىم ۇلەسى ساقتالىپ وتىر، - دەدى ول.
دەموگرافيالىق تۇرعىدان العاندا، مۇنداي جاعداي تۋۋ كورسەتكىشىنىڭ تومەندەۋىنە جانە حالىقتىڭ قارتايۋىنا اكەلۋى مۇمكىن. ءبىراق زارينا اكىمبەكتىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاندا بۇل پروتسەسس دامىعان ەلدەرمەن سالىستىرعاندا باياۋ ءجۇرىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە نەكە بۇزۋ كەزىندە مەملەكەتتىك باج مولشەرى ارتاتىنىن حابارلاعان ەدىك.