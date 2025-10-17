قازاقستاندا ەندى كولىكتى ونلاين تىركەۋگە بولادى
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلدىڭ 15-قازانىنان باستاپ قازاقستاندا كولىكتەردى eGov.kz پورتالى ارقىلى ونلاين تىركەۋ مۇمكىندىگى پايدا بولدى.
ەندى كولىكتى راسىمدەۋ ءۇشىن ح ق ك و- عا بارۋدىڭ قاجەتى جوق - بارلىق پروتسەسس تولىقتاي ەلەكتروندى تۇردە جۇزەگە اسادى: تولەم جاساۋ، دەرەكتەردى تەكسەرۋ جانە تىركەۋدى راستاۋ بارلىعى ونلاين وتەدى.
بۇل تۋرالى Finratings.kz سايتى حابارلادى.
جوبا ىشكى ىستەر مينيسترلىگى مەن جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ بىرلەسكەن بۇيرىعىمەن بەكىتىلگەن. قۇجات 2025-جىلدىڭ 15-قازانىندا كۇشىنە ەندى جانە 2026-جىلدىڭ 31-تامىزىنا دەيىن پيلوتتىق رەجيمدە جۇمىس ىستەيدى.
ونلاين تىركەۋ قالاي جۇرگىزىلەدى:
كولىك ساتۋشىسى (زاڭدى تۇلعا) eGov.kz پورتالىندا ءوتىنىم جاسايدى جانە كولىكتىڭ VIN- كودىن ەنگىزەدى.
جۇيە دەرەكتەردى اۆتوماتتى تۇردە بىرنەشە بازادا تەكسەرەدى: وكەد، ەلەكتروندىق تەحپاسپورت، ۋتيليزاتسيالىق جانە كەدەندىك تولەمدەر، سونداي-اق ساتىپ الۋشىنىڭ ج س ن بويىنشا دەرەكتەرى.
ساتۋشى ءوتىنىمدى ەلەكتروندىق سيفرلىق قولتاڭبامەن (ە ت س ق) راستايدى.
ساتىپ الۋشىعا حابارلاما كەلەدى، ول دا ءوتىنىمدى راستاپ، ە ت س ق ارقىلى قول قويادى.
جۇيە تەكسەرىس ناتيجەسىن شىعارادى: «قىزمەت ءساتتى كورسەتىلدى» نەمەسە «باس تارتۋ» جانە ونىڭ سەبەبىن تۇسىندىرەدى.
بارلىق مەملەكەتتىك باجدار مەن الىمدار eGov.kz ارقىلى ونلاين تولەنەدى.
ماڭىزدى اقپارات:
ونلاين تىركەۋ كەزىندە تەك ستاندارتتى مەملەكەتتىك نومىرلەردى تاڭداۋعا بولادى - «ادەمى» كومبيناتسيالار قولجەتىمسىز.
تىركەۋ اياقتالعان سوڭ كولىك يەسى دايىن قۇجاتتار مەن نومىرلەردى الۋ ءۇشىن ءبىر رەت قانا ح ق ك و- عا بارادى.
جەكە كۋالىكتى قاعاز تۇرىندە نەمەسە سيفرلىق قۇجاتتار سەرۆيسى ارقىلى كورسەتۋگە بولادى.
ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، جاڭا قىزمەت كولىك تىركەۋ پروتسەسىن ايتارلىقتاي جەدەلدەتىپ، اشىقتىقتى ارتتىرادى.
بۇعان دەيىن eGov پورتالى ارقىلى ايىپپۇلدار مەن سالىقتاردى تولەۋ، جۇرگىزۋشى كۋالىگىن راسىمدەۋ جانە الەۋمەتتىك جەڭىلدىكتەرگە ءوتىنىش بەرۋ مۇمكىن بولعان.
كولىكتى ونلاين تىركەۋ - بۇل قىزمەتتەردىڭ تولىق سيفرلانۋىنا جاسالعان ماڭىزدى قادام. ول كولىك ساتىپ الۋ جانە ساتۋ كەزىندە قاعاز قۇجات اينالىمىن تولىعىمەن جويادى.