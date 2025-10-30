قازاقستاندا مەيرامحانا بيزنەسى قالاي دامىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - بيىلعى توعىز ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ەلىمىزدە 55 جاڭا مەيرامحانا پايدالانۋعا بەرىلدى. بۇل - سوڭعى جەتى جىلداعى ەڭ جوعارى كورسەتكىش، دەپ حابارلايدى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى.
وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا ءوسىم 1,8 ەسەگە ارتقان. مۇنداي سەرپىن اتالعان كەزەڭ ىشىندەگى ەڭ ايقىن كورسەتكىش بولىپ وتىر.
ال جالپى ەنگىزىلگەن ورىندار سانى بويىنشا دەرەكتەر ون جىلعا دەيىنگى ارالىقتى قامتيدى. 2025 -جىلدىڭ قاڭتار- قىركۇيەك ايلارىندا بۇل كورسەتكىش 16,2 مىڭ ورىنعا جەتكەن، بۇل 2018 -جىلدان بەرگى ەڭ جوعارى دەڭگەي (سول جىلى - 19,4 مىڭ ورىن بولعان).
الايدا ءبىر مەيرامحاناعا شاققانداعى ورتاشا ورىن سانىن ەسەپتەۋ مۇمكىن ەمەس، سەبەبى مەيرامحانالار ستاتيستيكاسىنا تەك جاڭادان سالىنعان نىساندار ەنگىزىلسە، ال ورىن سانىنىڭ ەسەبىنە رەكونسترۋكتسيالانعان نىساندار دا كىرەدى.
سونىمەن بىرگە، ءبىر ورىننىڭ ورتاشا قۇنىن انىقتاۋعا بولادى.
ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ مالىمەتىنشە، قاڭتار-قىركۇيەك ايلارىندا ەنگىزىلگەن مەيرامحانالاردىڭ جالپى قۇنى شامامەن 57 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى. بۇل - وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 2,7 ەسە كوپ. وسىلايشا، ءبىر ورىننىڭ ورتاشا قۇنى 3,5 ميلليون تەڭگەگە تەڭ (جىلدىق ءوسىم - %46) .
جاڭا مەيرامحانالاردىڭ ايماقتار بويىنشا ۇلەسى بىركەلكى ەمەس.
كوش باسىندا تۇركىستان وبلىسى تۇر - ەلدەگى بارلىق جاڭا مەيرامحانالاردىڭ %40- ى نەمەسە 23 نىسان وسى وڭىردە اشىلعان. ودان كەيىنگى ورىندا قىزىلوردا وبلىسى (7 نىسان)، ءۇشىنشى ورىندا اتىراۋ وبلىسى (5 نىسان) ورنالاسقان.
استانادا بيىل بار بولعانى ءبىر مەيرامحانا پايدالانۋعا بەرىلدى، ءبىراق مۇندا ءبىر ورىننىڭ ورتاشا قۇنى ەڭ جوعارى - 12,3 ميلليون تەڭگە. نىسان 200 ورىنعا ەسەپتەلگەن.
ال الماتى قالاسى بويىنشا رەسمي ستاتيستيكا جاڭا مەيرامحانا اشىلعانىن تىركەمەگەن.
ايتا كەتەرلىگى، ەلدە كافە سانى دا رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتكەن. توعىز ايدا 68 جاڭا كافە اشىلىپ، بۇل سوڭعى التى جىلداعى ەڭ جوعارى كورسەتكىش بولدى. بارلىعى 4,9 مىڭ ورىن پايدالانۋعا بەرىلىپ، ولاردىڭ جالپى قۇنى 11,7 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى.
2025 -جىلدىڭ باسىنداعى رەسمي مالىمەتكە سايكەس، قازاقستاندا 2,4 مىڭ مەيرامحانا (339,1 مىڭ ورىن) جانە 5,2 مىڭ كافە (293,4 مىڭ ورىن) جۇمىس ىستەيدى.
مەيرامحانالار مەن كافەلەردى پايدالانۋعا بەرۋ تۋرالى ستاتيستيكالىق ەسەپتەردى زاڭدى تۇلعالار تىكەلەي ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنا تاپسىرادى، ال جەكە تۇلعالار جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار ارقىلى ەسەپ بەرەدى. بارلىق دەرەكتەر نىساندى پايدالانۋعا قابىلداۋ اكتىلەرىنىڭ نەگىزىندە جيناقتالادى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا جىل باسىنان بەرى 266 مينيماركەت پەن 90 سۋپەرماركەت اشىلدى.