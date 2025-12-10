قازاقستاندا مۇناي ونىمدەرىنە جاڭا اكسيز مولشەرلەمەلەرى قابىلداندى
استانا. KAZINFORM - بيىل 5-جەلتوقسانداعى ۇكىمەت قاۋلىسىمەن بەنزينگە (ۇشاق وتىنىن قوسپاعاندا)، ديزەل وتىنىنا، گازوحولعا، بەنزانولعا، نەفراسقا، جەڭىل كومىرسۋتەكتەر قوسپالارىنا جانە ەكولوگيالىق وتىنعا جاڭا اكسيز مولشەرلەمەلەرى بەكىتىلدى.
اتاپ ايتقاندا، كوتەرمە ساتۋدا بەنزينگە تونناسىنا 38134 تەڭگە، ديزەل وتىنىنا 35726 تەڭگە، ال گازوحولعا، بەنزانولعا، نەفراسقا، جەڭىل كومىرسۋتەكتەر قوسپالارىنا جانە ەكولوگيالىق وتىنعا 38134 تەڭگە مولشەرىندە اكسيز سالىنادى.
سونىمەن قاتار بولشەك ساۋدادا جانە ءوز وندىرىستىك قاجەتتىلىكتەرى ءۇشىن پايدالانۋ كەزىندە بەنزينگە 38 634 تەڭگە، ديزەل وتىنىنا 35726 تەڭگە، ال گازوحولعا، بەنزانولعا، نەفراسقا، جەڭىل كومىرسۋتەكتەر قوسپالارىنا جانە ەكولوگيالىق وتىنعا 38634 تەڭگە مولشەرىندە اكسيز بەكىتىلگەن.
ال يمپورت بويىنشا بەنزينگە 38134 تەڭگە، ديزەل وتىنىنا 35726 تەڭگە، گازوحولعا، بەنزانولعا، نەفراسقا، جەڭىل كومىرسۋتەكتەر قوسپالارىنا جانە ەكولوگيالىق وتىنعا 38134 تەڭگە مولشەرىندە اكسيز قويىلادى.
اتالعان قاۋلى 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
بيىل مامىردا قازاقستاندا بەنزين مەن ديزەلگە اكسيزدىڭ جاڭا مولشەرلەمەسى بەكىتىلگەن ەدى.
سونىمەن قاتار مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى اكسيزدەلەتىن تاۋارلاردى ءوندىرۋ، ساقتاۋ، تاسىمالداۋ، ساتۋ جانە ەسەپكە الۋ سالاسىنداعى زاڭنامانىڭ ساقتالۋىن باقىلاۋعا باعىتتالعان تەكسەرۋ ءىس-شارالارىنىڭ ەسەبىن بەرگەن بولاتىن.