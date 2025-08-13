قازاقستاندا مەملەكەتتىك ناگرادالارعا ۇسىنۋ تارتىبىنە وزگەرىستەر ەنگىزىلدى
استانا. KAZINFORM – ق ر پرەزيدەنتىنىڭ وكىمىمەن مەملەكەتتىك ناگرادالارعا ۇسىنۋ جانە ولاردى تاپسىرۋ ءتارتىبىن رەتتەيتىن نۇسقاۋلىققا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزىلدى، دەپ حابارلايدى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى.
وزگەرىستەر ناگرادتاۋعا كانديداتتاردى قاراۋ كەزىندە اشىقتىقتى، وبەكتيۆتىلىكتى جانە ادىلدىكتى قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان. جاڭا رەداكسيادا قۇجاتتاردى رەسىمدەۋ جانە ۇمىتكەرلەردىڭ ەڭبەگىن باعالاۋ كريتەريلەرى ناقتىلاندى.
اتاپ ايتقاندا، ناگرادتاۋ قاعازىندا كانديداتتىڭ ەڭبەك جولى، ەل مەن حالىق الدىنداعى ناقتى ەڭبەكتەرى، سونداي-اق قىلمىستىق قۇقىقبۇزۋشىلىقتار تۋرالى مالىمەتتەر (جاسالعان ۋاقىتىنا قاراماستان) مىندەتتى تۇردە كورسەتىلەدى. جەكەلەگەن جاعدايلاردا ىشكى ىستەر ورگاندارىنان مىنەزدەمە تالاپ ەتىلەدى.
كوپبالالى انالاردى ناگرادتاۋعا قاتىستى تالاپتار دا رەتتەلدى. ەندى ناگرادتاۋ تەك قازاقستان ازاماتى بولىپ تابىلاتىن كوپبالالى انالارعا بەرىلەدى. ەگەر كوپبالالى انانىڭ وزگە ەلدىڭ ازاماتتىعىنداعى بالالارى بولسا، ولاردىڭ پاسپورتتارىنىڭ كۋالاندىرىلعان كوشىرمەلەرى مەن فوتوسۋرەتتەرى قوسا ۇسىنىلۋى قاجەت.
سونىمەن قاتار، نۇسقاۋلىققا سايكەس مەملەكەتتىك ناگرادالاردىڭ كوشىرمەلەرى (دۋبليكاتتارى) قىمبات باعالى مەتالدار قولدانىلماي دايىندالادى.
مەملەكەتتىك ناگرادالارعا قۇقىقتى قالپىنا كەلتىرۋ ۋاكىلەتتى ورگانداردىڭ ءوتىنىشى نەگىزىندە، سوت اكتىلەرى مەن وزگە دە راستايتىن قۇجاتتار ۇسىنىلعان جاعدايدا مۇمكىن بولادى.
قابىلدانعان وزگەرىستەر مەملەكەتتىك ناگرادالارعا ۇسىنۋ ءراسىمىن جۇيەلەۋگە جانە وسى ينستيتۋتقا دەگەن سەنىمدى ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ۆەدومستۆولىق ناگرادالاردىڭ جوبالارىن ازىرلەۋ قاعيدالارى دايىن بولعانى حابارلانعان بولاتىن.