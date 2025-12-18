قازاقستاندا مەديتسينالىق كومەكتىڭ 92 پايىزى اۆتوماتتى تۇردە جۇزەگە اسىرىلادى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ مەملەكەت باسشىسىنىڭ مەديتسينالىق قىزمەتتەردىڭ ساپاسىن ارتتىرۋ بويىنشا قويعان مىندەتتەرى شەڭبەرىندە دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىن سيفرلاندىرۋ ماسەلەسى بويىنشا كەڭەس وتكىزدى.
وندا دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورىنىڭ قىزمەتىن جەتىلدىرۋگە جانە سيفرلىق ترانسفورماتسياسىنا قاتىستى تاسىلدەرى قارالدى. حالىققا م ءا م س شەڭبەرىندە كورسەتىلەتىن مەديتسينالىق كومەكتىڭ قولجەتىمدىلىگى مەن ساپاسىن ارتتىرۋ بويىنشا جۇرگىزىلىپ جاتقان جۇمىستارعا نازار اۋدارىلدى.
قازاقستاندا مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ جۇيەسىمەن شامامەن 17 ميلليون ادام قامتىلعان، ونىڭ 12 ميلليون- عا جۋىعى جەڭىلدىككە يە ساناتتارعا جاتادى. دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا م ءا م س قاراجاتىنىڭ جيىنتىق كولەمى 6 جىل ىشىندە 6,8 تريلليون تەڭگەدەن اسقانىن باياندادى، ونىڭ 2 تريلليون تەڭگەسى - ازاماتتاردىڭ جەڭىلدىككە يە ساناتتارى ءۇشىن بەرىلگەن مەملەكەتتىك جارنالار. تەك بيىلدىڭ وزىندە عانا وسى ماقساتتارعا 1,4 تريلليون تەڭگە اۋدارىلعان.
جيىنعا قاتىسۋشىلار مىندەتتى الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ پاكەتى 2026 -جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان باستاپ كەڭەيتىلەتىنىنە بايلانىستى سيفرلىق تەتىكتەردى ەنگىزۋ ارقىلى قاداعالاۋدى كۇشەيتە ءتۇسۋ جانە جۇيەنىڭ اشىقتىعى ماسەلەلەرىن تالقىلادى. كەلەر جىلدان باستاپ حالىقتى مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋمەن قامتۋ ايتارلىقتاي كەڭەيمەك. ءتيىستى زاڭنامالىق وزگەرىستەر جاڭا جىلدان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
بۇگىندە قازاقستاندا مەديتسينالىق كومەكتىڭ 92 پايىزى اۆتوماتتى تۇردە جۇزەگە اسىرىلادى. 2026 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن ونى 100 پايىزعا دەيىن جەتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر، بۇل ادامي فاكتوردى تولىعىمەن الىپ تاستاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ودان بولەك ساتىپ الۋ، مەديتسينالىق قىزمەتتەرگە اقى تولەۋ سياقتى باسقا دا نەگىزگى بيزنەس- پروتسەستەر سيفرلاندىرىلدى. قوردىڭ اقپاراتتىق جۇيەسىن دەنساۋلىق ساقتاۋ، ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىكتەرى جانە eGov جۇيەلەرىمەن ينتەگراتسيالاۋ جەڭىلدىككە يە ساناتتار بويىنشا دەرەكتەردىڭ اۆتوماتتى تۇردە جاڭارتىلۋىن قامتاماسىز ەتتى جانە مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ جۇيەسى جارنالارىن ەسەپكە الۋدىڭ دالدىگىن ارتتىردى.
بيىل حالىقتىڭ مەديتسينالىق قىزمەتتەر كولەمىنە ناقتى قاجەتتىلىگىن ەسەپتەۋدى ەسكەرە وتىرىپ، جوسپارلاۋ قاعيدالارىن، ادىستەرى مەن تاسىلدەرىن بەكىتۋ ماڭىزدى قادام بولدى. كەلەسى جىلى جوسپارلاۋدىڭ بارلىق پروتسەسىن سيفرلاندىرۋ اياقتالادى، بۇل ەسەپتەۋلەردى تەك بۇرىنعى دەرەكتەر نەگىزىندە عانا ەمەس، سونىمەن قاتار كورسەتىلگەن مەديتسينالىق كومەكتىڭ ناقتى كولەمىن جانە بولجامداردى ەسكەرە وتىرىپ جۇزەگە اسىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
2025 -جىلدىڭ 1 شىلدەسىنەن بەرى مەديتسينالىق قىزمەتتەردىڭ ساپاسىنا مونيتورينگ جاساۋ جانە اقى تولەۋ ءبىرىڭعاي سيفرلىق كونتۋرعا بىرىكتىرىلگەن. جاڭا مودۋل تولەم قۇجاتتارىنىڭ سانىن 9-دان 3 كە دەيىن قىسقارتتى جانە 1س بۋحالتەريامەن ۇزدىكسىز ينتەگراتسيانى قامتاماسىز ەتتى. سونىمەن بىرگە جۇيەنىڭ «ءالسىز تۇستارى» دا انىقتالدى. ىقتيمال تاۋەكەلدەر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ باقىلاۋىندا، ولار سيفرلىق قۇرالداردى ەنگىزۋ ارقىلى جويىلادى.
مەديتسينالىق ۇيىمداردا Face ID جۇيەسى ەنگىزىلۋدە، بۇل بۇگىندە مەديتسينالىق مەكەمەلەر تاراپىنان تىركەۋلەر سانىن 7 پايىزعا تومەندەتۋگە جانە بيۋدجەت قاراجاتىنىڭ شامامەن 10,5 ميلليارد تەڭگەسىن ۇنەمدەۋگە مۇمكىندىك بەردى.
كەلەسى جىلى مەديتسينالىق قىزمەتتەردى ءبولۋ ءۇشىن رەيتينگتىك باعانى ەسەپتەۋ ينديكاتورلارىن تولىق سيفرلاندىرۋ جوسپارلانۋدا. سونىڭ ناتيجەسىندە مەديتسينالىق كومەكتىڭ جوعارى ساپاسى مەن قولجەتىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتە العان جەتكىزۋشىلەر قارجىلاندىرۋ مۇمكىندىگىنە يە بولماق. 2026 -جىلى مەديتسينالىق دەرەكتەردىڭ ءبىرىڭعاي قويماسىن قالىپتاستىرۋ جونىندەگى جۇمىستىڭ اياقتالۋى كورسەتىلەتىن مەديتسينالىق كومەكتى جوسپارلاۋ مەن ساپاسىن جاقسارتۋعا اسەر ەتەدى.
حالىققا ارنالعان ءدارى-دارمەكتەردى جوسپارلاۋ مەن بەرۋ تيىمدىلىگى ماسەلەلەرىنە بولەك نازار اۋدارىلدى. كلينيكالىق حاتتامالاردى سيفرلاندىرۋ جانە بىرلەسىپ تولەۋ تەتىكتەرىن ەنگىزۋ بويىنشا كەزەڭ- كەزەڭمەن جۇمىستار جۇرگىزىلۋدە، بۇل ەم الۋشىلاردى قاجەتتى پرەپاراتتارمەن قامتاماسىز ەتۋ ۇدەرىستەرىن وڭتايلاندىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
«ءبىزدىڭ باعىت - كورسەتىلەتىن مەديتسينالىق قىزمەتتەردىڭ ساپاسىن ۇنەمى جاقسارتا وتىرىپ، قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋ. سيفرلاندىرۋدىڭ العاشقى ناتيجەلەرىن قازىردىڭ وزىندە كورىپ وتىرمىز. وزىق تەحنولوگيالاردى قارقىندى ەنگىزۋدى جالعاستىرۋ قاجەت.
پروتسەستەردى اۆتوماتتاندىرۋ مەديتسينالىق پەرسونالدى بيۋروكراتيالىق راسىمدەردەن بوساتىپ قانا قويماي، ەمدەۋ مەن ءدارى- دارمەككە بولىنگەن قاراجاتتىڭ جۇمسالۋىنىڭ اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتەدى. سول كەزدە ازاماتتار دا، دارىگەرلەر دە، مەملەكەت تە رەفورمالاردىڭ ناتيجەلەرىن ايقىن كورەتىن بولادى»، - دەپ اتاپ ءوتتى ولجاس بەكتەنوۆ.
جيىن قورىتىندىسى بويىنشا پرەمەر-مينيستر دەنساۋلىق ساقتاۋ، جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىكتەرىنە پروتسەستەردى سيفرلاندىرۋ جۇمىسىن جانداندىرۋدى تاپسىردى. قارجى مينيسترلىگى دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىندە قارجىلىق ءتارتىپتى كۇشەيتۋ جونىندە شارالار قابىلدايدى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا وكپە وبىرىنا مىندەتتى سكرينينگ ەنگىزىلۋى مۇمكىن.