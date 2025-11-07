قازاقستاندا ەكىنشى ورتالىق جۇرەك اۋىستىرۋ وتاسىن ەندى ءوز بەتىنشە جاساي الادى
الماتى. KAZINFORM - الماتى كارديولوگيالىق ورتالىعى رەسمي تۇردە جۇرەك ترانسپلانتاتسياسىن جۇرگىزۋگە ۋاكىلەتتى مەديتسينالىق ۇيىمدار تىزىمىنە ەنگىزىلدى. بۇل تۋرالى قالالىق قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى حابارلادى.
بۇل شەشىمدى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ ترانسپلانتاتسيا جانە جوعارى تەحنولوگيالىق مەديتسينالىق قىزمەتتەردى ۇيلەستىرۋ جونىندەگى رەسپۋبليكالىق ورتالىعى مەن «University Medical Center» (UMC) كورپوراتيۆتىك قورى بىرلەسىپ قابىلداعان.
وسىلايشا، الماتى كارديوورتالىعى UMC ورتالىعىنان كەيىن قازاقستاندا جۇرەك ترانسپلانتاتسياسىن ءوز بەتىنشە جاساۋ قۇقىعىنا يە بولعان ەكىنشى مەديتسينالىق ۇيىم اتاندى.
مەكەمەدە جوعارى كۇردەلى وتانى ورىنداۋعا قاجەتتى بارلىق جاعداي جاسالعان: جوعارى بىلىكتى كارديوحيرۋرگتار، انەستەزيولوگتار مەن رەانيماتولوگتار جۇمىس ىستەيدى. سونىمەن قاتار زاماناۋي دياگنوستيكالىق جانە ەمدەۋ ادىستەرى ەنگىزىلىپ، حالىقارالىق ستاندارتتارعا ساي جوعارى تەحنولوگيالىق جابدىق ورناتىلعان.
- قالالىق كارديولوگيالىق ورتالىقتىڭ ترانسپلانتاتسيالىق ورتالىقتار تىزىمىنە ەنگىزىلۋى - وتاندىق كارديوحيرۋرگيانىڭ دامۋى جولىنداعى ماڭىزدى قادام. بۇل الماتى تۇرعىندارىنىڭ جوعارى تەحنولوگيالىق مەديتسينالىق كومەككە قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرادى جانە ونىڭ ساپاسىن جاڭا دەڭگەيگە كوتەرەدى، - دەلىنگەن باسقارما تاراتقان حابارلامادا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا 43 جاستاعى ەر ادامعا جۇرەك ترانسپلانتاتسياسى جاسالعانىن حابارلاعانبىز.
جالپى ەلىمىز بويىنشا 4 مىڭنان استام ادام ترانسپلانتاتسيا كەزەگىندە تۇر. ونىڭ ىشىندە 3723 ناۋقاس بۇيرەككە مۇقتاج.
اۆتور
مەيىرمان لەس