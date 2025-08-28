قازاقستاندا كىمدەر پاسپورت پەن كۋالىكتى تەگىن راسىمدەي الادى؟
استانا. KAZINFORM - «ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسى 2025-جىلعى 28-تامىزدا كەيبىر قازاقستاندىقتاردىڭ قۇجاتتاردى تەگىن راسىمدەي الاتىنىن ەسكە سالدى.
كورپوراتسيا دەرەگىنشە، كوپبالالى انالار - «التىن القا»، «كۇمىس القا» يەگەرلەرى، سونداي-اق «باتىر انا» اتاعىن العان ايەلدەرگە پاسپورت پەن جەكە كۋالىكتى راسىمدەۋ كەزىندە مەملەكەتتىك باج تولەۋدەن بوساتىلادى.
سونىمەن قاتار جەكە كۋالىك الۋ كەزىندە مەملەكەتتىك باج تولەۋدەن مىنا ساناتتاعى ازاماتتار بوساتىلادى:
كەڭەس وداعىنىڭ باتىرلارى، سوتسياليستىك ەڭبەك ەرلەرى؛
داڭق وردەنىنىڭ ءۇش دارەجەسىمەن جانە ەڭبەك داڭقى وردەنىنىڭ ءۇش دارەجەسىمەن ماراپاتتالعاندار، سونداي-اق «التىن قىران»، «وتان» وردەندەرىنىڭ يەگەرلەرى، «حالىق قاھارمانى»، «قازاقستاننىڭ ەڭبەك ەرى» اتاعىنا يە بولعاندار؛
ۇلى وتان سوعىسىنىڭ ارداگەرلەرى مەن ولارعا تەڭەستىرىلگەندەر، سونىمەن بىرگە ك س ر و وردەندەرى مەن مەدالدارىمەن ماراپاتتالعان تىل ەڭبەككەرلەرى؛
1941-جىلعى 22-ماۋسىمنان 1945-جىلعى 9-مامىرعا دەيىن كەمىندە التى اي جۇمىس ىستەگەن (قىزمەت ەتكەن)، ءبىراق ماراپاتتالماعان تىل ەڭبەككەرلەرى؛
مۇگەدەكتەر جانە بالا كەزىنەن مۇگەدەك ازاماتتىڭ اتا-اناسىنىڭ ءبىرى؛
قارتتار ءۇيى مەن جالپى ۇلگىدەگى مۇگەدەكتەرگە ارنالعان مەديتسينالىق-الەۋمەتتىك مەكەمەلەردە تۇراتىن قاريالار؛
مەملەكەت قامقورلىعىنداعى بالالار ۇيلەرىندە جانە ينتەرناتتاردا تاربيەلەنىپ جاتقان جەتىم بالالار مەن اتا-اناسىنىڭ قامقورلىعىنسىز قالعان بالالار؛
چەرنوبىل اپاتىنان زارداپ شەككەندەر.