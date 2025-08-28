ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    17:59, 28 - تامىز 2025 | GMT +5

    قازاقستاندا كىمدەر پاسپورت پەن كۋالىكتى تەگىن راسىمدەي الادى؟

    استانا. KAZINFORM - «ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسى 2025-جىلعى 28-تامىزدا كەيبىر قازاقستاندىقتاردىڭ قۇجاتتاردى تەگىن راسىمدەي الاتىنىن ەسكە سالدى.

    Қазақстандықтар 2023 жылы ХҚКО арқылы қанша төлқұжат пен жеке куәлік алды
    Фото: «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ

    كورپوراتسيا دەرەگىنشە، كوپبالالى انالار - «التىن القا»، «كۇمىس القا» يەگەرلەرى، سونداي-اق «باتىر انا» اتاعىن العان ايەلدەرگە پاسپورت پەن جەكە كۋالىكتى راسىمدەۋ كەزىندە مەملەكەتتىك باج تولەۋدەن بوساتىلادى.

    سونىمەن قاتار جەكە كۋالىك الۋ كەزىندە مەملەكەتتىك باج تولەۋدەن مىنا ساناتتاعى ازاماتتار بوساتىلادى:

    كەڭەس وداعىنىڭ باتىرلارى، سوتسياليستىك ەڭبەك ەرلەرى؛

    داڭق وردەنىنىڭ ءۇش دارەجەسىمەن جانە ەڭبەك داڭقى وردەنىنىڭ ءۇش دارەجەسىمەن ماراپاتتالعاندار، سونداي-اق «التىن قىران»، «وتان» وردەندەرىنىڭ يەگەرلەرى، «حالىق قاھارمانى»، «قازاقستاننىڭ ەڭبەك ەرى» اتاعىنا يە بولعاندار؛

    ۇلى وتان سوعىسىنىڭ ارداگەرلەرى مەن ولارعا تەڭەستىرىلگەندەر، سونىمەن بىرگە ك س ر و وردەندەرى مەن مەدالدارىمەن ماراپاتتالعان تىل ەڭبەككەرلەرى؛

    1941-جىلعى 22-ماۋسىمنان 1945-جىلعى 9-مامىرعا دەيىن كەمىندە التى اي جۇمىس ىستەگەن (قىزمەت ەتكەن)، ءبىراق ماراپاتتالماعان تىل ەڭبەككەرلەرى؛

    مۇگەدەكتەر جانە بالا كەزىنەن مۇگەدەك ازاماتتىڭ اتا-اناسىنىڭ ءبىرى؛

    قارتتار ءۇيى مەن جالپى ۇلگىدەگى مۇگەدەكتەرگە ارنالعان مەديتسينالىق-الەۋمەتتىك مەكەمەلەردە تۇراتىن قاريالار؛

    مەملەكەت قامقورلىعىنداعى بالالار ۇيلەرىندە جانە ينتەرناتتاردا تاربيەلەنىپ جاتقان جەتىم بالالار مەن اتا-اناسىنىڭ قامقورلىعىنسىز قالعان بالالار؛

    چەرنوبىل اپاتىنان زارداپ شەككەندەر.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
