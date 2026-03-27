قازاقستاندا كونستيتۋتسيالىق دەڭگەيدە سيفرلىق قۇقىق بەكىتىلگەن - ولجاس بەكتەنوۆ
شىمكەنت. KAZINFORM - قازاقستان پرەمەر-ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ شىمكەنت قالاسىندا «يندۋستريا 5.0: ءوزارا ارەكەتتەسۋدىڭ كۇشى» تاقىرىبىندا وتكەن Digital Qazaqstan 2026 حالىقارالىق سيفرلىق فورۋمىندا ءسوز سويلەدى.
فورۋمعا ە ا ە و ەلدەرىنىڭ ۇكىمەتتەرى باسشىلارى، IT- يندۋستريا وكىلدەرى، حالىقارالىق كومپانيالاردىڭ وكىلدەرى، ينۆەستورلار مەن ساراپشىلاردى قوسا العاندا، 3 مىڭنان استام دەلەگات قاتىسىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
فورۋمنىڭ پلەنارلىق وتىرىسىن اشقان قازاقستان پرەمەر-ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋدىڭ نەگىزگى باعىتتارىن ايقىندادى. اتاپ ايتقاندا، ينستيتۋتسيونالدىق نەگىز قالىپتاستىرۋ، سيفرلىق ينفراقۇرىلىم جانە ادامي كاپيتال سىندى ماسەلەلەرگە باسىمدىق بەرىلدى.
- بۇگىندە قازاقستان سيفرلاندىرۋ مەن جاساندى ينتەللەكت جاڭا ەكونوميكالىق مودەلدىڭ نەگىزىنە اينالاتىن كەزەڭگە قادام باستى. سوندىقتان قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ 2026-جىلدى سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى دەپ جاريالاپ، بۇل سالانىڭ ەلىمىز ءۇشىن ايرىقشا ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى. بيىل قازاقستاندا اۋقىمدى ساياسي رەفورمالار مەن جاڭارۋلار جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. ەلىمىزدىڭ ازاماتتارى جاڭا كونستيتۋتسيانى قابىلدادى جانە وندا العاش رەت كونستيتۋتسيالىق دەڭگەيدە سيفرلىق قۇقىقتار بەكىتىلدى. بۇل سالانىڭ ودان ءارى دامۋىنا ەلەۋلى سەرپىن بەرىپ قانا قويماي، مەملەكەتتىڭ ستراتەگيالىق باسىمدىقتارىن دا كورسەتەدى. سيفرلىق قۇقىقتاردى ەڭ جوعارى دەڭگەيدە بەكىتۋ ءبىز ءۇشىن سيفرلىق ترانسفورماتسيا تەك تەحنولوگيالاردى دامىتۋ تۋرالى عانا ەمەس، سونىمەن قاتار ناقتى قۇقىقتىق كەپىلدىكتەر، دەرەكتەردى قورعاۋ جانە سەنىم پرينتسيپتەرى تۋرالى ەكەنىن ايقىندايدى. وسىلايشا، قازاقستان سيفرلىق تەحنولوگيالار مەن جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ ءۇشىن بولجامدى ءارى تۇراقتى قۇقىقتىق ورتا قالىپتاستىرىپ جاتىر، - دەپ اتاپ ءوتتى ولجاس بەكتەنوۆ.
ايتا كەتەيىك، شىمكەنتتە ە ا ە و- عا قاتىسۋشى ەلدەردىڭ مەن باقىلاۋشى مەملەكەتتەردىڭ ۇكىمەت باسشىلارى ەۋرازيالىق ۇكىمەتارالىق كەڭەستىڭ وتىرىسىنا ورايلاستىرىلعان Digital Qazaqstan 2026 فورۋمىنىڭ سيفرلىق جوبالار كورمەسىنە قاتىستى.