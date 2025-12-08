قازاقستاندا كوممۋنالدىق سەكتورعا قاتىستى جاڭا پلاتفورما ىسكە قوسىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ەنەرگەتيكا جانە تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق ينفراقۇرىلىمىن جاڭعىرتۋعا باعىتتالعان جاڭا ەلەكتروندىق پلاتفورما ىسكە قوسىلدى. بۇل تۋرالى تابيعي مونوپوليالاردى رەتتەۋ كوميتەتى مالىمدەدى.
پرەزيدەنت جولداۋىندا ينفراقۇرىلىمنىڭ توزۋ دەڭگەيىن تومەندەتۋ، ەنەرگەتيكالىق جانە كوممۋنالدىق جۇيەلەردى باسقارۋدىڭ جاڭا مودەلىن قالىپتاستىرۋ، تاريفتىك ساياساتتىڭ اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتۋ مىندەتتەرى ەرەكشە اتاپ وتىلگەن. وسى باعىتتا اۋقىمدى دەرەكتەر بازالارى مەن سيفرلىق پلاتفورمالاردى دامىتۋ نەگىزگى باسىمدىقتاردىڭ ءبىرى بولىپ بەلگىلەندى.
- ەنەرگەتيكالىق جانە كوممۋنالدىق سەكتورلاردى جاڭعىرتۋ (ەكسج) اياسىندا 2025 -جىلعى قاراشادان باستاپ «سامۇرىق-قازىنا كونتراكت» ج ش س- نىڭ ەلەكتروندىق ساتىپ الۋ جۇيەسى بازاسىندا جاڭعىرتۋ جوبالارىنا ارنالعان ەلەكتروندىق پلاتفورما ىسكە قوسىلدى. ەندى بارلىق تابيعي مونوپوليالار سۋبەكتىلەرى ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋ بويىنشا وتىنىمدەرىن ونلاين رەجيمدە بەرە الادى. وتىنىمدەر تولىق سيفرلىق فورماتتا قارالىپ، ءار جوباعا بىرەگەي ID بەرىلىپ، بارلىق ءىس-ارەكەت ە ت س ق ارقىلى راستالادى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
پلاتفورما ءوتىنىم بەرۋدەن باستاپ جوبالاردى پايدالانۋعا بەرۋگە دەيىنگى تولىق سيكلدى اۆتوماتتاندىرادى. مۇندا جوبالاردى جوسپارلاۋ، ىرىكتەۋ، كەلىسۋ جانە مونيتورينگ جۇرگىزۋ، قارجىلاندىرۋ تەتىكتەرىن ايقىنداۋ، پايىزدىق مولشەرلەمەنى سۋبسيديالاۋ، EPC- كەلىسىمشارتتاردى راسىمدەۋ، قازاقستاندىق وندىرۋشىلەردەن وففتەيك-مەحانيزم ارقىلى جابدىق ساتىپ الۋ ۇدەرىستەرى قامتىلعان.
جۇيە مەملەكەتتىك رەەسترلەرمەن جانە سالالىق دەرەكتەر بازالارىمەن بىرىكتىرىلگەندىكتەن، تەكسەرىستەر جىلدام جۇرگىزىلىپ، اكىمشىلىك كىدىرىستەر ازايادى. مينيسترلىكتەر، اكىمدىكتەر جانە ءوتىنىم بەرۋشىلەر جەكە كابينەتتەر ارقىلى قول جەتكىزە الادى. سونىمەن بىرگە ونلاين-كارتا، ينتەراكتيۆتى پانەلدەر جانە اشىق اناليتيكالىق پورتال ازىرلەنىپ جاتىر. بۇل نىسانداردىڭ مارتەبەسىن ناقتى ۋاقىتتا باقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- ەنەرگەتيكا جانە تۇكش سالالارىندا تسيفرلاندىرۋ جۇمىستارى تەك پلاتفورمامەن شەكتەلمەيدى. ۇلتتىق جوبا اياسىندا سۋ، جىلۋ جانە ەلەكتر ەنەرگياسىن ەسەپكە الۋ بويىنشا ءبىرىڭعاي اقپاراتتىق جۇيەنىڭ ارحيتەكتۋراسى قالىپتاستىرىلادى. جۇيە م ق ق ك ا ا ج- مەن، مەملەكەتتىك ەنەرگەتيكالىق رەەسترمەن، EnergyTech جانە WaterTech جۇيەلەرىمەن بىرىكتىرىلەدى. ناتيجەسىندە Smart Turmys ءبىرىڭعاي پلاتفورماسى ىسكە قوسىلىپ، كوممۋنالدىق سەكتورداعى بارلىق دەرەكتەر ورتالىقتاندىرىلعان تۇردە جينالىپ، تالداناتىن بولادى، - دەپ ءتۇسىندىردى كوميتەتتەن.
كوممۋنالدىق ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋعا باعىتتالعان جاڭا ەلەكتروندىق پلاتفورما اشىقتىقتى، باقىلاۋدى جانە ساپالى قىزمەت كورسەتۋدى كۇشەيتىپ، ە ك س ج جوباسىنىڭ نەگىزگى قوزعاۋشى كۇشىنە اينالماق.
ايتا كەتەيىك، 1-قاڭتاردان باستاپ جوبالار ساراپتاماسى جاڭا سيفرلىق پورتالعا وتەدى.