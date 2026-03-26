قازاقستاندا كولىك ارزانداپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - اۆتوسالوندار بىرەر جىل بۇرىنعىدان الدەقايدا تومەن باعا ۇسىنادى. بۇل نارىقتاعى باسەكە مە، الدە باسقا سەبەپ پە؟ ەڭ باستىسى وتاندىق كولىكتەر ارزاندايدى. ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەلدە قۇراستىرىلاتىن تەحنيكا كوبەيىپ جاتقانىن ايتادى.
جاڭا ماركالار، ارينە، باسەكەنى كۇشەيتەتىنى انىق. دەمەك، نارىقتا باعا تومەندەيدى. وتاندىق كولىك قانا ەمەس، ديلەرلەر سىرتتان كەلەتىن تەمىر تۇلپارلاردىڭ دا قۇنى تۇسكەنىن ايتادى.
اۆتونەسيەلەۋ ۇلەسى ارتتى
قالاي دەگەنمەن، تەمىر تۇلپاردى تاقىمعا باسقاندار كوبەيدى. ەلدە اۆتونەسيەلەۋ يپوتەكا نارىعىمەن تەڭەسكەن. قازاقستان قارجىگەرلەرى قاۋىمداستىعى بىلتىر كولىك الۋ ءۇشىن بەرىلگەن نەسيە كولەمى 29,8 پايىز وسكەنىن مالىمدەدى. ءسويتىپ 2 جارىم تريلليون تەڭگەگە جۋىقتاعان. ساتىپ الىنعان كولىكتىڭ 80 پايىزدايىنا نەسيە راسىمدەلدى.
ساراپشىلار بۇل نارىق بولشەك نەسيەلەۋدىڭ نەگىزگى درايۆەرلەرىنىڭ بىرىنە اينالا باستاعانىن ايتادى. وسىمگە بانكتەر مەن ديلەرلەردىڭ ينتەگراتسياسى، تاڭداۋ مۇمكىندىگى، ءتۇرلى اكسيالار جانە قارىز جۇكتەمەسىنىڭ تومەندەۋى، سونداي-اق اۆتوپاركتىڭ از دا بولسا جاڭارىپ جاتقانى سەبەپ.
دەگەنمەن ساراپشىلار: «تەمىر تۇلپاردى قولايلى قوزعالىس قۇرالى عانا ەمەس، كۇنكورىس كوزى رەتىندە قولداناتىندار كوپ»، - دەيدى.
نارىقتا وتاندىق كولىك كوبەيەدى ءيا، كورسەتكىش ءوستى. حالىقتىڭ تاڭداۋ مۇمكىندىگى دە ارتتى. شەتەلدىك كولىك نەمەسە ەلدە شىعارىلعان تەمىر تۇلپاردى قالاپ الىپ جاتقاندار كوپ. وتكەن جىلى ەلدەگى ءوندىرىس 18 پايىز وسكەن. باس-اياعى 172 مىڭ جاڭا كولىك شىعارىلدى. ساتىلعان كولىك سانى 200 مىڭنان اسادى. جالپى سالادا وڭ ديناميكا بار.
اۆتوكولىك نارىعىن باقىلاۋ جانە تالداۋ اگەنتتىگىنىڭ باس ديرەكتورى ارتۋر ميسكاريان ساتىلىم دا، ءوندىرىس تە وركەندەپ جاتقانىن ايتادى. ساراپشى كوپ ۇزاماي جەڭىل كولىك بولشەكتەرىن ءوزىمىز شىعارا باستايتىنىمىزعا سەنەدى. قازىر سۇرانىسقا قاراي ۇسىنىستى ارتتىرا ءتۇسۋ ماڭىزدى.
ارتۋر ميسكاريان، اۆتوكولىك نارىعىن باقىلاۋ جانە تالداۋ اگەنتتىگىنىڭ باس ديرەكتورى:
- ءبىز ساتىلىمنىڭ تۇراقتى ءوسىپ كەلە جاتقانىن كورىپ وتىرمىز. ءبىراق ءوندىرىسىمىز ونى قۋىپ جەتە الماي جاتىر. بۇعان بىرنەشە سەبەپ بار. وعان سەرىكتەستەرىمىزدىڭ لوگيستيكالىق قيىندىقتارىن جاتقىزۋعا بولادى. بيىل الماتى مەن قوستانايدا ەكى زاۋىت سالىندى. قاراعاندى وبلىسىندا الدىمەن اۆتوبۋس جانە جۇك كولىكتەرىنە ارنالعان قوسالقى بولشەكتەر جاسايتىن ءوندىرىس ورنى اشىلۋى كەرەك. مەن كوپ ۇزاماي ول جەردە جەڭىل كولىكتەردىڭ دە بولشەكتەرىن شىعارا باستايتىنىنا سەنىمدىمىن. سوندىقتان، بۇل سالانىڭ بولاشاعى زور دەر ەدىم.
ماماندار جىل وتكەن سايىن دۋبايدان كەلەتىن كولىك سانى ازايا بەرەتىنىن ايتادى. قازىرگى گەوساياسي احۋال دا بۇل پايىمدى قۋاتتاي تۇسكەندەي. قىتايلىق كولىكتەردىڭ ۇلەسى دە بۇرىنعىداي بولمايدى. «ياعني جىل اياعىنا قاراي تەمىر تۇلپار قۇنى قۇبىلادى»، - دەيدى.
دوللار باعامى دا بۇل نارىقتى اينالىپ وتپەيتىنى انىق. دەگەنمەن ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەلدە قۇراستىرىلاتىن كولىك ۇلەسى ارتاتىنىن ايتادى. جاڭا ماركالار كوبەيگەن سايىن باسەكە كۇشەيەدى. بۇل باعانىڭ تۇسۋىنە ىقپال ەتۋى كەرەك. مۇنىڭ سوڭىندا نارىقتا وزگەنىڭ ەمەس ءوزىمىزدىڭ وتاندىق ءونىم كوبەيە تۇسپەك.
24.kz