قازاقستاندا كامەرالار «كوبىرەك كورە» باستايدى: جۇرگىزۋشىلەرگە قاتىستى جاڭا وزگەرىس
استانا. قازاقپارات – 12-ناۋرىزدان باستاپ قازاقستاندا اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسكە (ا ق ب ت ك) ەنگىزىلگەن وزگەرىستەر كۇشىنە ەندى. جاڭاشىلدىقتار مەملەكەتتىك جۇيەلەردى سيفرلاندىرۋ جانە زاماناۋي تەحنولوگيالاردى قولدانۋعا بايلانىستى.
نەگىزگى وزگەرىس - قۇقىقبۇزۋشىلىقتاردى اۆتوماتتى تۇردە تىركەۋ مۇمكىندىگى كەڭەيتىلەدى. الايدا جاڭا تىيىمدار ەنگىزىلمەيدى: وزگەرىستەر تەك زاڭبۇزۋشىلىقتاردى انىقتاۋ تاسىلىنە قاتىستى.
ەندى اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىقتار كامەرالار، ءتۇرلى تەحنيكالىق قۇرىلعىلار جانە مەملەكەتتىك اقپاراتتىق جۇيەلەردەگى دەرەكتەردى وڭدەۋ ارقىلى اۆتوماتتى تۇردە تىركەلۋى مۇمكىن.
ەگەر جۇيە قۇقىقبۇزۋشىلىقتى انىقتاپ، زاڭبۇزۋشىنى ناقتى ايقىنداي السا، ادام پوليتسيا قىزمەتكەرىنىڭ قاتىسۋىنسىز اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلۋى مۇمكىن.
بارلىق وسىنداي جۇيەلەر اكىمشىلىك وندىرىستەردىڭ ءبىرىڭعاي تىزىلىمىمەن (ە ر ا پ) بىرىكتىرىلۋى ءتيىس.
كامەرالار قانداي بۇزۋشىلىقتاردى انىقتايدى
بۇرىنعىداي، جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن بۇزۋدىڭ نەگىزگى تۇرلەرى كامەرا ارقىلى تىركەلەدى:
جىلدامدىقتى ارتتىرۋ؛
قىزىل جارىققا ءوتۋ؛
جول بەلگىلەرى مەن تاڭبالارىن بۇزۋ؛
كولىكتى دۇرىس توقتاتپاۋ نەمەسە تۇراققا قويۋ؛
جاياۋ جۇرگىنشىلەرگە جول بەرمەۋ.
سونىمەن قاتار زاماناۋي كامەرالار ارنايى ولشەۋدى قاجەت ەتپەيتىن باسقا دا قۇقىقبۇزۋشىلىقتاردى انىقتاي الادى:
كولىك جۇرگىزۋ كەزىندە تەلەفون پايدالانۋ؛
قاۋىپسىزدىك بەلدىگىن تاقپاۋ.
جۇيە كەيبىر قۇقىقبۇزۋشىلىقتاردى مەملەكەتتىك دەرەكتەر بازاسى ارقىلى اۆتوماتتى تۇردە انىقتاي الادى. ولاردىڭ ىشىندە:
تەحنيكالىق بايقاۋدىڭ مەرزىمىنىڭ ءوتۋى؛
مىندەتتى ساقتاندىرۋ پوليسىنىڭ بولماۋى؛
رۇقسات قۇجاتتارىنىڭ مەرزىمىنىڭ اياقتالۋى.
ەگەر قۇقىقبۇزۋشىلىق كولىك ارقىلى جاسالىپ، اۆتوماتتى تۇردە تىركەلسە، جاۋاپكەرشىلىك ادەتتەگىدەي كولىك يەسىنە جۇكتەلەدى.
الايدا زاڭدا ەرەكشەلىكتەر قاراستىرىلعان. ەگەر قۇقىقبۇزۋشىلىق كەزىندە كولىكتى باسقا ادام باسقارعانى انىقتالسا نەمەسە كولىك يەسىنىڭ يەلىگىنەن زاڭسىز جولمەن شىعىپ كەتكەنى دالەلدەنسە، يەسى جاۋاپكەرشىلىكتەن بوساتىلۋى مۇمكىن.
ىشكى ىستەر مينيسترلىگى بۇل وزگەرىستەر سيفرلىق تەحنولوگيالاردىڭ دامۋىنا بايلانىستى ەنگىزىلگەنىن ءتۇسىندىردى. بۇعان دەيىن جول ەرەجەسىن بۇزۋدىڭ تەك التى ءتۇرى عانا اۆتوماتتى تۇردە تىركەلەتىن. قالعان قۇقىقبۇزۋشىلىقتاردى پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى انىقتايتىن.
ەندى جاڭا تەحنولوگيالار قۇقىقبۇزۋشىلىقتاردىڭ سانىن اۆتوماتتى تۇردە تىركەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، سونداي-اق مەملەكەتتىك اقپاراتتىق جۇيەلەردەگى دەرەكتەر ارقىلى دا انىقتاۋعا جول اشادى.
ۆەدومستۆو وكىلدەرى جاڭا تىيىمدار ەنگىزىلمەيتىنىن اتاپ ءوتتى - بارلىق تالاپتار بۇرىنعىداي كۇشىندە قالادى.
سونىمەن قاتار ءى ءى م كەيبىر بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا تاراعان «كامەرالار جاياۋ جۇرگىنشىلەردى اۆتوماتتى تۇردە ايىپپۇلعا تارتادى» دەگەن اقپاراتتى جوققا شىعاردى. مينيسترلىك مالىمەتىنشە، جۇيەلەر تەك كولىك قۇرالدارىنا قاتىستى قۇقىقبۇزۋشىلىقتاردى تىركەۋگە ارنالعان.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، سيفرلىق تەحنولوگيالاردى قولدانۋ جولداعى قاۋىپسىزدىكتى ارتتىرىپ، قۇقىقبۇزۋشىلىقتاردى جەدەل انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.